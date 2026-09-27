Ernesto Ruffo sigue rumbo a Ensenada: su hija logra hablar con él durante el traslado desde El Altiplano

La llamada de Verónica Ruffo con su padre durante el traslado del Altiplano a Ensenada.

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La hija de Ernesto Ruffo, Verónica Ruffo, compartió en Instagram un fragmento de la llamada telefónica que sostuvo con su padre mientras era trasladado por carretera desde el penal de El Altiplano, en el Estado de México, hacia Ensenada, Baja California.

En la conversación, Verónica le pidió a su padre precisar el lugar en el que se encontraba. Ruffo respondió que iba en trayecto y señaló que se dirigía hacia Culiacán, aunque aclaró que todavía no había llegado al punto de revisión de esa ciudad.

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“¿Me repites en dónde estás, por favor?”, preguntó Verónica durante la llamada. “En Culiacán”, respondió inicialmente Ruffo, para después precisar que todavía se encontraban por llegar a esa ciudad.

La conversación también muestra que el exgobernador mantenía comunicación mientras continuaba el recorrido.

Ernesto Ruffo confirma a su hija que se encuentra bien durante su traslado por carretera. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo Appel

Ante las preguntas de su hija sobre el lugar desde donde hablaba, Ruffo explicó que se encontraba en movimiento y que no se detenía durante el traslado, aunque mencionó que había estaciones en el trayecto.

Ernesto Ruffo continúa su traslado por carretera hacia Ensenada

Ruffo salió el sábado del penal de máxima seguridad de El Altiplano después de que una jueza modificó la medida cautelar de prisión preventiva que enfrentaba y determinó que continuara su proceso bajo prisión domiciliaria.

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El exgobernador de Baja California fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada y posteriormente ingresó al penal ubicado en Almoloya de Juárez.

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el cambio del lugar donde cumple la medida cautelar no modifica el proceso penal que enfrenta por su probable responsabilidad en delitos relacionados con delincuencia organizada y materia de hidrocarburos.

Esto dijo la FGR tras confirmarse que Ernesto Ruffo cumplirá prisión preventiva en su domicilio de Ensenada. Crédito: FGR

De acuerdo con la información difundida sobre la resolución judicial, Ruffo deberá permanecer en su domicilio en Ensenada mientras continúa el proceso.

También se establecieron restricciones para su permanencia en el inmueble y otras medidas de vigilancia.

Guadalupe Acosta Naranjo pide seguir el recorrido de Ruffo

Guadalupe Acosta Naranjo, de Somos México, también se refirió al traslado del exgobernador y pidió dar seguimiento a su recorrido hasta Ensenada.

En un mensaje dirigido a simpatizantes, Acosta Naranjo señaló que Ruffo estaba siendo trasladado por carretera y pidió a ciudadanos de Sinaloa, Sonora y Baja California observar el paso del convoy y documentar su recorrido.

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El dirigente sostuvo que el traslado se realizaba bajo custodia de elementos de la Guardia Nacional y afirmó que, de acuerdo con la información que recibió de la familia, Verónica había logrado comunicarse con su padre después de varias horas sin contacto.

Acosta Naranjo llama a ciudadanos a documentar el recorrido de Ruffo.

Entre los puntos que mencionó para dar seguimiento al recorrido estuvieron Guasave, Juan José Ríos, Los Mochis, Navojoa, Ciudad Obregón y Hermosillo, además de Mexicali, antes de la llegada prevista a Ensenada.

Acosta Naranjo planteó que las personas que quisieran sumarse podían documentar el paso del vehículo sin obstruir el traslado.

Verónica Ruffo compartió un fragmento de la llamada con su padre.

Ernesto Ruffo dijo que se encontraba bien durante el recorrido.

El exgobernador indicó que continuaba en trayecto hacia Culiacán .

Su traslado comenzó después de abandonar el penal de El Altiplano .

Su destino final es su domicilio en Ensenada, Baja California.

FGR mantiene el proceso penal contra el exgobernador

La salida de Ruffo del Altiplano no significa el cierre de la investigación en su contra. La FGR informó que el proceso penal continuará pese al cambio en el lugar donde cumple la medida cautelar.

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FGR aclara que el cambio de medida cautelar no detiene el proceso contra Ernesto Ruffo.

La dependencia señaló que la investigación cuenta con dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información.

También sostuvo que las pesquisas permitieron identificar una presunta red de contrabando de combustible mediante el uso de ferrotanques.

La investigación está relacionada con INGEMAR S.A. de C.V., empresa de la que Ruffo fue accionista y secretario del Consejo de Administración.

Según la FGR, la compañía presentó movimientos que consideró incongruentes con su perfil fiscal y estuvo relacionada con operaciones de importación de hidrocarburos.

La Fiscalía también indicó que el caso comenzó a desarrollarse a partir del hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, y que posteriormente se localizaron unidades con patrones similares en San Luis Potosí y Nuevo León.

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Verónica Ruffo espera el regreso de su padre a Ensenada

Mientras Ernesto Ruffo continúa su traslado, su familia espera su llegada a Ensenada, donde deberá cumplir la medida cautelar desde su domicilio.

Verónica Ruffo espera en Ensenada el regreso de su padre tras su salida del Altiplano

Verónica había señalado previamente que su padre no utilizaría un brazalete electrónico y que tendría que seguir los protocolos establecidos por el sistema penitenciario.

Entre las restricciones se encuentra la prohibición de salir de su domicilio, mientras que para acudir a una consulta médica se requiere realizar una solicitud previa mediante su defensa.

El cambio de medida cautelar fue concedido después de que la defensa argumentó, entre otros elementos, la edad de Ruffo y sus condiciones de salud.

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Por ahora, el recorrido continúa por carretera. El fragmento de la llamada difundido por Verónica muestra uno de los momentos en los que la familia pudo establecer contacto con el exgobernador mientras avanzaba hacia Baja California.

La llegada a Ensenada marcará el inicio de la etapa en la que Ruffo continuará desde su domicilio el proceso penal iniciado tras su detención en julio.