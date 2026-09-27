La presidenta Claudia Sheinbaum cierra en el Zócalo una gira con 850 mil asistentes

Claudia Sheinbaum concluyó en el Zócalo de la CDMX su gira nacional de rendición de cuentas tras recorrer el país durante 12 días. Crédito: Presidencia

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cerró el 27 de septiembre su gira nacional de rendición de cuentas “Honestidad y resultados” en el Zócalo de la CDMX, tras recorrer el país durante 12 días en asambleas que reunieron a cerca de 850 mil asistentes.

Sostuvo la mandataria que rendir cuentas en plazas públicas expresa “congruencia” y obediencia a la ciudadanía, a la que atribuyó la soberanía nacional.

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“Rendir cuentas en plaza pública es obedecer al pueblo, porque es el pueblo el único dueño de la soberanía nacional”, afirmó Sheinbaum durante el acto. La presidenta también rindió homenaje a la población capitalina, a la que describió como el origen de un movimiento formado en la plaza pública en defensa de la justicia y la democracia.

Sheinbaum llamó a mantener la unidad entre gobierno y ciudadanía, al asegurar que ninguna potencia extranjera ni élite económica o política puede decidir el presente y futuro del país. “Solo el pueblo determina el destino de México”, expresó.

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Programas sociales atenderán a 3 millones de capitalinos en 2026

El Gobierno de México destina 70 mil 258 millones de pesos a los Programas para el Bienestar en la CDMX para beneficiar a 3 millones de personas en 2026. Crédito: Presidencia

La presidenta afirmó que en 2026 los Programas para el Bienestar en la CDMX recibirán una inversión de 70 mil 258 millones de pesos para atender a 3 millones de personas. Entre los beneficiarios habrá un millón 377 mil 198 derechohabientes de la Pensión para Adultos Mayores.

También contempló a 255 mil personas que reciben la Pensión para Personas con Discapacidad; 321 mil 684 beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar; 389 mil 305 jóvenes con la Beca para Educación Media Superior; y 312 mil 885 estudiantes de secundaria inscritos en la Beca Rita Cetina.

La relación incluyó a 387 mil 867 niñas y niños de primaria que reciben Mi Beca para Empezar, así como a 935 mil 462 personas que adquieren leche a bajo costo mediante Leche para el Bienestar.

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La administración federal reconoció la educación, la salud y la vivienda como derechos sociales tras revertir reformas del periodo neoliberal. (Infobae-Itzallana)

Sheinbaum sostuvo que en dos años se han revertido parte de las reformas del periodo neoliberal mediante el reconocimiento de la educación, la salud, la vivienda y los programas sociales como derechos. Mencionó también la aprobación de la jornada laboral de 40 horas, el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho, y la igualdad sustantiva de las mujeres.

La presidenta incluyó la eliminación de la reelección para todos los cargos de elección popular a partir de 2030, la prohibición del nepotismo, la elección del Poder Judicial mediante voto popular y el rechazo a la injerencia extranjera. Añadió que se establece la pena máxima para agentes extranjeros que intenten violar el territorio mexicano.

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En su mensaje, señaló la recuperación de Pemex y la CFE como empresas públicas, así como la definición del agua como un bien nacional. También se impulsó la reforma para que quienes aspiren a una gubernatura, a la Jefatura de Gobierno o a la Presidencia de la República cuenten únicamente con nacionalidad mexicana.

La Federación destina cerca de 60 mil millones de pesos a obras en la CDMX

La infraestructura hospitalaria de la capital integra la conclusión del Hospital General Regional No. 25 del IMSS en Iztapalapa. Crédito: Presidencia

En materia de infraestructura, la presidenta informó que se destinan cerca de 60 mil millones de pesos a proyectos en la capital. En educación, se construyen una preparatoria y un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Sobre el ramo de la salud, se concluyó el Hospital General Regional No. 25 del IMSS en Iztapalapa y el Hospital Oncológico para la Mujer en la alcaldía Gustavo A. Madero. También están en construcción el Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda” del ISSSTE y un Centro de Diagnóstico para los Institutos de Salud.

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La jefa de Gobierno Clara Brugada respaldó los proyectos federales y llamó a mantener la unidad. Crédito: Presidencia

Las obras incluyen la remodelación del Hospital de Alta Especialidad “General Ignacio Zaragoza” del ISSSTE en Iztapalapa y la ampliación del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. El Servicio Universal de Salud contempla además la puesta en marcha de 804 consultorios del IMSS Bienestar.

En movilidad, se concluye la ampliación de la Línea 12 del Metro hasta Observatorio, se respalda la rehabilitación de la Línea 2 y se aportan recursos para la Línea 4 del Cablebús. La presidenta mencionó la inauguración del Tren Insurgente de Santa Fe a Observatorio y del Tren Felipe Ángeles hasta el AIFA.

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También continúan las obras de las rutas ferroviarias Ciudad de México-Pachuca y Ciudad de México-Querétaro. En el norte y oriente de la capital se realizan trabajos para aumentar el abasto de agua, además de proyectos de drenaje y saneamiento para reducir inundaciones.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, agradeció a Sheinbaum por los proyectos impulsados en la ciudad y convocó a la población a mantener la unidad para respaldar la defensa de un México libre y soberano.

En ese sentido, Clara Brugada defendió la soberanía de México ante las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump. La jefa de Gobierno planteó tres vertientes de unidad alrededor del liderazgo presidencial.

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La primera fue la unidad popular, definida como la unión “de los de abajo”; la segunda fue la del movimiento de la transformación, para quienes militan en “la causa de la justicia, la democracia y la libertad”. La tercera vertiente fue la unidad nacional, que Brugada presentó ante lo que llamó el resurgimiento de “las sombras de la ambición imperialista”.