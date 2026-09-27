Cómo era el rostro de un ser humano hace 315 mil años: la reconstrucción digital que revela el aspecto del Homo sapiens más antiguo

Un equipo internacional de investigadores logró reconstruir el rostro del Homo sapiens más antiguo conocido a partir de fósiles hallados en Marruecos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un equipo internacional de investigadores logró reconstruir digitalmente el rostro del ser humano más antiguo conocido: el homínido de Jebel Irhoud, Marruecos, cuyos restos fósiles datan de aproximadamente 315.000 años atrás.

Para lograrlo, el equipo aplicó aproximación facial forense (una técnica usada habitualmente para identificar personas a partir de cráneos) y software de modelado 3D, con el fin de obtener una representación visual del aspecto que pudo tener este individuo en vida. Los resultados del trabajo fueron publicados en la revista científica Heritage.

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El cráneo reconstruido pertenece a los representantes más antiguos de Homo sapiens que se conocen

Los fósiles de Jebel Irhoud fueron hallados de forma accidental en la década de 1960, durante trabajos de extracción mineral en Marruecos. El primer cráneo descubierto, denominado Irhoud 1, fue identificado inicialmente como una variante africana de los neandertales y datado en unos 40.000 años atrás.

Con el tiempo, métodos de datación más precisos fueron ampliando esa estimación: en 1991 se situó entre 100.000 y 200.000 años atrás; en 2007, en torno a los 160.000 años. El cambio definitivo llegó en 2017, cuando dos artículos publicados en Nature reclasificaron los restos como Homo sapiens y establecieron una antigüedad de aproximadamente 315.000 años.

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La reconstrucción facial se realizó sobre un cráneo digital compuesto por fragmentos óseos de varios individuos del mismo yacimiento. (Moraes et al., 2026)

El cráneo utilizado en esta investigación no corresponde a un único individuo, sino a un cráneo compuesto: una reconstrucción digital tridimensional que integra fragmentos de varios especímenes excavados en la misma capa estratigráfica del yacimiento. Según los autores, la mayor parte de la estructura proviene de Irhoud 1, que aporta la bóveda craneal y la región facial superior.

La mandíbula corresponde al espécimen Irhoud 11, mientras que la región maxilar y los arcos dentales superiores se completaron con Irhoud 10, junto con fragmentos dentales adicionales (Irhoud 21 e Irhoud 22).

El proceso utilizó software gratuito y la deformación anatómica controlada como técnica central

El punto de partida fue el material visual que el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva (MPI-EVA) publicó en 2017: imágenes y un video del cráneo digitalizado. A partir de esa secuencia de imágenes, el equipo construyó un modelo 3D del cráneo mediante fotogrametría, una técnica que genera objetos tridimensionales a partir de fotografías tomadas desde distintos ángulos.

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El paso central fue la deformación anatómica controlada. La técnica funciona de la siguiente manera: se toma el cráneo digital de una persona real y anónima (en este caso, un adulto contemporáneo cuya tomografía fue cedida con consentimiento para investigación) y ese cráneo se “moldea” digitalmente hasta adaptarse a la forma del fósil.

Los investigadores presentaron una versión básica del rostro en escala de grises y una opción artística con barba, cabello y pigmentación. (Moraes et al., 2026)

El proceso tiene límites claros: la estructura ósea del propio cráneo fósil determina hasta dónde puede llegar cada ajuste, lo que impide agregar rasgos inventados o idealizados. El estudio generó dos versiones de la aproximación facial. La primera, en escala de grises y sin cabello ni barba, apunta a mostrar con claridad la correspondencia entre la cara reconstruida y el cráneo original.

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La segunda es una versión artística con color, pigmentación de piel, cabello y barba, pensada para acercar los resultados al público general. Los autores aclaran que los elementos de esta segunda versión (como el tono de piel o el tipo de cabello) no tienen respaldo directo en los fósiles, sino que se basan en estudios antropológicos sobre poblaciones antiguas del norte de África.

El volumen del endocráneo calculado coincide con el rango de las poblaciones humanas modernas

Como parte del proceso, el equipo también midió el endocráneo (la cavidad interna del cráneo donde se aloja el cerebro) y obtuvo un volumen de 1.364 mililitros. Ese número está dentro del rango registrado en estudios anteriores sobre el mismo fósil. Al convertir ese volumen en una estimación del tamaño del cerebro, el resultado es de 1.230 centímetros cúbicos, una cifra muy cercana al promedio de los hombres adultos actuales, que es de 1.234 cm³. La circunferencia de la cabeza calculada desde el modelo fue de 60 centímetros, algo mayor que el promedio masculino adulto de 56,4 cm.

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Los fósiles de Jebel Irhoud se descubrieron de forma accidental en la década de 1960 durante trabajos de extracción mineral. (Philipp Gunz, MPI EVA Leipzig/Handout via REUTERS)

Para verificar que el modelo tenía las proporciones correctas, el equipo comparó sus medidas con las publicadas en estudios de referencia y encontró una correspondencia muy precisa. Los autores aclaran que los resultados no deben tomarse como una imagen definitiva de cómo era este individuo, sino como una aproximación plausible basada en la evidencia disponible.

No existen datos de tejidos blandos para homínidos de hace 315.000 años, por lo que usar referencias de poblaciones modernas fue una decisión metodológica necesaria, no una afirmación de que este individuo era igual a un humano actual. El estudio concluye que las herramientas gratuitas y los métodos transparentes son una vía válida y replicable para investigar y reconstruir fósiles humanos complejos.

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