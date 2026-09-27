México

Larry Rubin pide al Senado rechazar la reforma de doble nacionalidad: “La lealtad no se mide con un pasaporte”

Larry Rubin afirma que la propuesta dividiría a los ciudadanos y llama a considerar los efectos para familias con doble ciudadanía y connacionales residentes en Estados Unidos antes del pleno legislativo

El dictamen, aprobado en comisiones por 23 votos contra nueve, incluye a la Jefatura de Gobierno y prevé entrar en vigor durante el proceso electoral de 2028 sin afectar a quienes ocupan actualmente esos cargos |EFE/STRá
El dictamen, aprobado en comisiones por 23 votos contra nueve, incluye a la Jefatura de Gobierno y prevé entrar en vigor durante el proceso electoral de 2028 sin afectar a quienes ocupan actualmente esos cargos |EFE/STRá
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El presidente de la American Society México, Larry Rubin, hizo un llamado a los 128 senadores de la República para rechazar la propuesta de reforma constitucional que limitaría el acceso a la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México exclusivamente a personas con una sola nacionalidad. “La doble nacionalidad no significa doble lealtad. Ser mexicano no se mide por cuántos pasaportes tenemos, se mide por nuestro compromiso con México”, afirmó a través de su cuenta de X.

El pronunciamiento ocurre luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacara este proyecto durante su reciente rendición de cuentas en el Zócalo. La iniciativa, que modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, establece que quienes aspiren a esos cargos deberán ser mexicanos por nacimiento y no poseer ninguna otra nacionalidad al momento de solicitar su registro.

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Para cumplir con este requisito, el proyecto plantea que una simple renuncia ante la Secretaría de Relaciones Exteriores no será suficiente; el aspirante tendría que demostrar que el vínculo jurídico con la nacionalidad extranjera dejó de existir conforme a las leyes del país que la otorgó. Esta exigencia comenzaría a aplicarse a partir del proceso electoral de 2028 y no afectaría a quienes actualmente ocupan dichos cargos.

Colosio Riojas
Colosio Riojas

Rubin advirtió que la medida podría dividir a los ciudadanos entre “mexicanos de primera y mexicanos de segunda”. En su mensaje, pidió a los legisladores valorar el impacto de esta decisión en las familias binacionales y recordó que millones de migrantes han trabajado, invertido, enviado remesas y mantenido fuertes vínculos económicos y familiares con el país. “Votar en contra de la reforma es votar a favor de millones de mexicanos”, subrayó.

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l dictamen ya fue aprobado por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, con 23 votos a favor y nueve en contra. Durante esa discusión se evidenciaron posturas encontradas:

  • En contra: La senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que la reforma podría entrar en conflicto con tratados internacionales, recordando que 12 millones de mexicanos viven en el exterior y cuatro millones tienen doble nacionalidad. Por su parte, Luis Donaldo Colosio Riojas (MC) cuestionó las afectaciones directas a los mexicanos residentes en Estados Unidos que conservan su nacionalidad de origen.
  • A favor: El senador Saúl Monreal (Morena) defendió la propuesta, argumentando que se trata de una medida necesaria para garantizar la soberanía nacional.

El proyecto está programado para ser discutido y votado por el Pleno del Senado en la sesión del próximo martes 29 de septiembre.

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