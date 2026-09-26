Colombia

Fenómeno de El Niño: Ministerio de Minas y Energía, Enel y AES aplazan mantenimientos en centrales de El Guavio y Chivor II

La medida, incluida en el Plan Energía YA elaborado por el Gobierno para afrontar este evento climático natural, que se extenderá hasta mediados del 2027, busca garantizar una mayor disponibilidad de dos activos que suman 2.260 megavatios de capacidad instalada

Central Hidroeléctrica El Guavio-Cundinamarca-Colombia
La Central Hidroeléctrica El Guavio tiene una capacidad instalada total de 1.260 megavatios (MW) - crédito Colprensa
Guardar

El Ministerio de Minas y Energía confirmó en la mañana del sábado 26 de septiembre que acordó con la firma Enel Colombia y AES reprogramar los mantenimientos mayores de las centrales hidroeléctricas de El Guavio y Chivor II para impedir que coincidan durante los meses de mayor demanda del Sistema Interconectado Nacional, ante la inminencia del fenómeno de El Niño.

La decisión forma parte del Plan Energía YA, impulsado por la ministra María Nohemi Arboleda. Por su parte, XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P., más conocida como XM, seguirá el estado del sistema y las principales variables eléctricas y energéticas, con atención sobre el área Oriental, que es la que cubren estas dos centrales.

PUBLICIDAD

Según se indicó, el cambio en el cronograma de El Guavio “será voluntario, excepcional y acotado al lapso de mayor criticidad previsto”. Lo anterior, frente a un mantenimiento que había sido programado “con años de anticipación y son fundamentales para la seguridad, integridad y confiabilidad de las centrales”, como también sucede con Chivor II.

Ministerio de Energía confirmó aplazamiento de mantenimiento de El Guavio y Chivor II
Con este pronunciamiento, el Ministerio de Minas y Energía confirmó el acuerdo para que los mantenimientos de El Guavio y Chivor II no coincidan y así asegurar mayor disponibilidad durante el fenómeno de El Niño - crédito @MinEnergiaCO/X

La modificación oficializada obliga a reorganizar contratistas y proveedores, ajustar la logística de equipos y repuestos, reforzar el monitoreo de las plantas y asumir costos y riesgos adicionales. De esta forma, el acuerdo busca que ambos activos tengan una mayor disponibilidad cuando El Niño incremente las presiones sobre el sistema eléctrico.

PUBLICIDAD

Acuerdo modifica trabajos previstos con años de anticipación

Frente a esta contingencia, la ministra Arboleda presentó la decisión como una respuesta conjunta entre el Estado y las empresas generadoras, que permitirá tener recursos hídricos. “Este acuerdo demuestra que, cuando trabajamos unidos, sí es posible convertir una alerta en una decisión concreta para proteger la energía de los colombianos”, afirmó.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez Jaramillo, se refirió a las conversaciones entre el Gobierno, las compañías y el gremio que precedieron al anuncio. “Este entendimiento es resultado de semanas de diálogo técnico y constructivo”, expresó la ejecutiva en relación con este acuerdo.

Hidroeléctrica de Chivor
Con las reformas entregadas en abril de 2022, la hidroeléctrica de Chivor amplió su vida útil y generará energía eléctrica por 50 años más - crédito @MinEnergiaCO/X

Según Gutiérrez, “este es un muy buen ejemplo de lo que podemos lograr cuando Gobierno y sector empresarial trabajamos coordinadamente y ponemos por delante el interés de Colombia”. Esto, en medio de un panorama en el que más del 60% de la matriz eléctrica de Colombia depende del agua y obliga a una serie de determinaciones adicionales.

Acolgen ha insistido en que las plantas termoeléctricas operen a máxima capacidad para conservar las reservas de agua de los embalses. No obstante, a la par de esta iniciativa, pidió al Ejecutivo soluciones para la situación financiera, cuando se registran deudas rondan los 2 billones de pesos, con el fin de asegurar recursos para comprar otros combustibles.

En este escenario, el ministerio mantendrá el seguimiento técnico sobre la disponibilidad de las centrales y las condiciones del Sistema Interconectado Nacional durante el periodo de mayor exigencia. E hizo un llamado a que la preparación frente a El Niño requiere decisiones de las autoridades energéticas, compromiso de las empresas y uso responsable de la energía.

Fenómeno de El Niño - crédito Ministerio de Vivienda
El fenómeno de El Niño se extendería hasta medidados del 2027 según el Ideam - crédito Ministerio de Vivienda

Es válido acotar que la Central Hidroeléctrica de El Guavio tiene una capacidad instalada de 1.260 megavatios (MW), repartida entre cinco unidades principales de generación y es una de las centrales subterráneas más estratégicas de Colombia, al atender el 14% de la demanda diaria nacional; mientras que Chivor cuenta con 1.000 MW de capacidad instalada.

Entre ellas, la ampliación del tramo Chivor II, lo que la hace, según los registros, la tercera generadora con mayor capacidad de la matriz eléctrica nacional, que ha contribuido a mejorar el transporte de energía hacia el centro del país. Esta nueva infraestructura busca ampliar las redes de transmisión para transportar energía desde otras regiones.

Temas Relacionados

Fenómeno de El NiñoMinisterio de Minas y Energía ColombiaCentrales hidroeléctricas ColombiaEl Guavio y Chivor IIColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. Italia Mundial Femenino Sub-20 en vivo: Las cafeteras disputarán la medalla de bronce del campeonato en Polonia

El partido por el tercer puesto se disputará el sábado 26 de septiembre de 2026 en el Estadio Municipal LKS Lodz. El encuentro definirá cuál de los dos seleccionados regresará a casa con un lugar en el podio

Colombia vs. Italia Mundial Femenino Sub-20 en vivo: Las cafeteras disputarán la medalla de bronce del campeonato en Polonia

Dorado Mañana resultados de hoy sábado 26 de septiembre: ganadores del último sorteo

Este sábado se llevó a cabo el último sorteo matutino de la lotería El Dorado. Conoce los números y la combinación ganadora de hoy

Dorado Mañana resultados de hoy sábado 26 de septiembre: ganadores del último sorteo

Jugadores de Once Caldas, en medio de la crisis y con protestas, respaldaron a Hernán Darío Herrera: “La hinchada se voltea”

El “Blanco Blanco” de Manizales suma una victoria en los últimos cinco partidos, y la hinchada se comienza a impacientar en contra de los dueños del club

Jugadores de Once Caldas, en medio de la crisis y con protestas, respaldaron a Hernán Darío Herrera: “La hinchada se voltea”

Deportivo Cali vs. Santa Fe - en vivo, final de la Liga Femenina BetPlay: se definen las campeonas en el Valle del Cauca

El equipo “Azucarero” tomó la ventaja de un gol en el juego de ida, y ahora las “Leonas” tendrán que luchar contra la corriente para soñar con la cuarta estrella en su historia

Deportivo Cali vs. Santa Fe - en vivo, final de la Liga Femenina BetPlay: se definen las campeonas en el Valle del Cauca

México vs. Colombia - en vivo HOY, amistoso internacional: siga el minuto a minuto del juego de la “Tricolor” en Baltimore

El segundo ciclo de Néstor Lorenzo arranca en territorio norteamericano, con la ausencia de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero en la lista de convocados

México vs. Colombia - en vivo HOY, amistoso internacional: siga el minuto a minuto del juego de la “Tricolor” en Baltimore
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

BTS será huésped de honor de Bogotá durante su primera visita a Colombia

BTS será huésped de honor de Bogotá durante su primera visita a Colombia

Kris R respondió a polémica con Mr. Stiven e insinuó que el streamer tiene una supuesta investigación con una menor de 13 años: “No quiera jugar conmigo”

Alejandro Sanz le dedicó sentidas palabras a Shakira luego de compartir escenario: así respondió la colombiana

Luisa Fernanda W inició su despedida de soltera en Cartagena con una sorpresa en la lista de invitadas

Kris R y Mr. Stiven protagonizan una guerra de indirectas que salpicó a Karina García, Blessd, Westcol y un bebé en camino: así está la ‘tiradera’

Deportes

Colombia vs. Italia Mundial Femenino Sub-20 en vivo: Las cafeteras disputarán la medalla de bronce del campeonato en Polonia

Colombia vs. Italia Mundial Femenino Sub-20 en vivo: Las cafeteras disputarán la medalla de bronce del campeonato en Polonia

Jugadores de Once Caldas, en medio de la crisis y con protestas, respaldaron a Hernán Darío Herrera: “La hinchada se voltea”

Deportivo Cali vs. Santa Fe - en vivo, final de la Liga Femenina BetPlay: se definen las campeonas en el Valle del Cauca

México vs. Colombia - en vivo HOY, amistoso internacional: siga el minuto a minuto del juego de la “Tricolor” en Baltimore

El ciclista colombiano Germán Darío Gómez volverá a correr con el Polti Visit Malta tras cerrarse caso de dopaje en su contra