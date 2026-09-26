Fenómeno de El Niño: Ministerio de Minas y Energía, Enel y AES aplazan mantenimientos en centrales de El Guavio y Chivor II

La Central Hidroeléctrica El Guavio tiene una capacidad instalada total de 1.260 megavatios (MW) - crédito Colprensa

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El Ministerio de Minas y Energía confirmó en la mañana del sábado 26 de septiembre que acordó con la firma Enel Colombia y AES reprogramar los mantenimientos mayores de las centrales hidroeléctricas de El Guavio y Chivor II para impedir que coincidan durante los meses de mayor demanda del Sistema Interconectado Nacional, ante la inminencia del fenómeno de El Niño.

La decisión forma parte del Plan Energía YA, impulsado por la ministra María Nohemi Arboleda. Por su parte, XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P., más conocida como XM, seguirá el estado del sistema y las principales variables eléctricas y energéticas, con atención sobre el área Oriental, que es la que cubren estas dos centrales.

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Según se indicó, el cambio en el cronograma de El Guavio “será voluntario, excepcional y acotado al lapso de mayor criticidad previsto”. Lo anterior, frente a un mantenimiento que había sido programado “con años de anticipación y son fundamentales para la seguridad, integridad y confiabilidad de las centrales”, como también sucede con Chivor II.

Con este pronunciamiento, el Ministerio de Minas y Energía confirmó el acuerdo para que los mantenimientos de El Guavio y Chivor II no coincidan y así asegurar mayor disponibilidad durante el fenómeno de El Niño - crédito @MinEnergiaCO/X

La modificación oficializada obliga a reorganizar contratistas y proveedores, ajustar la logística de equipos y repuestos, reforzar el monitoreo de las plantas y asumir costos y riesgos adicionales. De esta forma, el acuerdo busca que ambos activos tengan una mayor disponibilidad cuando El Niño incremente las presiones sobre el sistema eléctrico.

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Acuerdo modifica trabajos previstos con años de anticipación

Frente a esta contingencia, la ministra Arboleda presentó la decisión como una respuesta conjunta entre el Estado y las empresas generadoras, que permitirá tener recursos hídricos. “Este acuerdo demuestra que, cuando trabajamos unidos, sí es posible convertir una alerta en una decisión concreta para proteger la energía de los colombianos”, afirmó.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez Jaramillo, se refirió a las conversaciones entre el Gobierno, las compañías y el gremio que precedieron al anuncio. “Este entendimiento es resultado de semanas de diálogo técnico y constructivo”, expresó la ejecutiva en relación con este acuerdo.

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Con las reformas entregadas en abril de 2022, la hidroeléctrica de Chivor amplió su vida útil y generará energía eléctrica por 50 años más - crédito @MinEnergiaCO/X

Según Gutiérrez, “este es un muy buen ejemplo de lo que podemos lograr cuando Gobierno y sector empresarial trabajamos coordinadamente y ponemos por delante el interés de Colombia”. Esto, en medio de un panorama en el que más del 60% de la matriz eléctrica de Colombia depende del agua y obliga a una serie de determinaciones adicionales.

Acolgen ha insistido en que las plantas termoeléctricas operen a máxima capacidad para conservar las reservas de agua de los embalses. No obstante, a la par de esta iniciativa, pidió al Ejecutivo soluciones para la situación financiera, cuando se registran deudas rondan los 2 billones de pesos, con el fin de asegurar recursos para comprar otros combustibles.

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En este escenario, el ministerio mantendrá el seguimiento técnico sobre la disponibilidad de las centrales y las condiciones del Sistema Interconectado Nacional durante el periodo de mayor exigencia. E hizo un llamado a que la preparación frente a El Niño requiere decisiones de las autoridades energéticas, compromiso de las empresas y uso responsable de la energía.

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Es válido acotar que la Central Hidroeléctrica de El Guavio tiene una capacidad instalada de 1.260 megavatios (MW), repartida entre cinco unidades principales de generación y es una de las centrales subterráneas más estratégicas de Colombia, al atender el 14% de la demanda diaria nacional; mientras que Chivor cuenta con 1.000 MW de capacidad instalada.

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Entre ellas, la ampliación del tramo Chivor II, lo que la hace, según los registros, la tercera generadora con mayor capacidad de la matriz eléctrica nacional, que ha contribuido a mejorar el transporte de energía hacia el centro del país. Esta nueva infraestructura busca ampliar las redes de transmisión para transportar energía desde otras regiones.