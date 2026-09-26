Murió joven que disparó a compañeros en colegio de Medellín y luego se autolesionó, confirmó la Alcaldía

La Secretaría de Seguridad de Medellín identificó al estudiante armado como Jhoan Sebastián Ovalle, un menor de 17 años que cursa décimo grado - crédito X

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Las autoridades de Medellín confirmaron que murió Johan Sebastián Ovalle Vélez, un joven de 17 años que se disparó en la cabeza con un arma traumática dentro de la institución educativa Gabriel García Márquez.

El fallecimiento ocurrió cerca de las 6:00 p. m.del 25 de septiembre de 2026 en el hospital San Vicente Fundación, donde permanecía internado desde el 9 de septiembre.

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El joven se encontraba desde el 9 de septiembre de 2026 en el hospital San Vicente- crédito Hospital San Vicente Fundación

Según la Alcaldía de Medellín, el adolescente presentaba conductas agresivas y violentas contra docentes y compañeros desde el año pasado, por lo que recibía acompañamiento psicológico y psicosocial.

En las semanas previas, el comité académico había decidido que tomara clases en su casa mientras se realizaba una nueva valoración, pero el joven manifestó que no quería continuar con el tratamiento, de acuerdo con el secretario de Seguridad, Manuel Villa.

El 9 de septiembre, Ovalle habría ingresado al colegio, ubicado en la carrera 9 con calle 57, en Villa Hermosa, tras saltar una tapia cerca de las 9:00 a.m.

Una vez dentro, realizó varios disparos en el patio para intimidar a estudiantes y profesores, quienes se refugiaron en los salones, y luego se autolesionó en la cabeza. Fue trasladado inicialmente a la Clínica Sagrado Corazón de Buenos Aires y después al San Vicente Fundación.

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Tras el hecho, dos adultos entraron a la institución y retiraron el arma del lugar. La Policía capturó a John Jairo Lora Sánchez, de 37 años, y Wilson Alberto Rodas Lenis, de 46, por los delitos de porte ilegal y uso de menores en delitos.

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