La NASA pone a prueba su tecnología para viajar a Venus: las claves de la misión

La sonda DAVINCI de la NASA superó seis ciclos de pruebas de resistencia al calor para su misión a Venus. (NASA/Mike Guinto)

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La sonda DAVINCI de la NASA superó una prueba clave para viajar a Venus. Un modelo de la nave soportó seis ciclos de calor con temperaturas parecidas a las de la superficie del planeta. El objetivo fue comprobar que los instrumentos de la sonda podrán funcionar y mantenerse protegidos durante su descenso.

Las pruebas se hicieron entre el 28 de agosto y el 10 de septiembre en Rex Heat Treat, una instalación situada en Bedford, Pensilvania. El equipo colocó la cápsula de prueba, parecida en tamaño a una pelota de yoga, dentro de un horno con paredes de cerámica.

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El horno llegó a 465 °C (869 °F) en entre 55 y 60 minutos. Ese es el tiempo en que la sonda deberá alcanzar una temperatura similar al acercarse a la superficie de Venus.

La instalación fue elegida porque es una de las pocas capaces de subir la temperatura tan rápido y recrear condiciones parecidas a las del planeta. El equipo repitió el proceso cinco veces después de la primera prueba.

Las pruebas de la cápsula se realizaron dentro de un horno con paredes de cerámica en Pensilvania. (NASA/Mike Guinto)

El modelo pasó seis pruebas de calor sin sufrir daños

El modelo de la sonda completó los seis ciclos de calentamiento sin daños. Más de 100 sensores registraron la temperatura del equipo que representaba los instrumentos científicos. Con esos datos, los ingenieros comprobaron si la estructura puede protegerlos mientras la sonda baja por la atmósfera de Venus.

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El técnico Christopher Matthews retiró los soportes utilizados para introducir la cápsula en el horno. La prueba forma parte de la preparación para un viaje en el que la sonda deberá resistir un calor extremo durante casi una hora.

“El experimento fue un rotundo éxito, con seis intentos para alcanzar la temperatura de la superficie de Venus dentro de nuestro cronograma de descenso de 55 a 60 minutos con instrumentación interna completa”, dijo Jim Garvin, investigador principal de DAVINCI en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, en Greenbelt, Maryland.

Garvin afirmó además que “no se había realizado una evaluación tan completa del hardware de una nave espacial a temperaturas similares a las de Venus en Estados Unidos desde mediados de la década de 1970”.

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Los científicos utilizarán las imágenes capturadas por la sonda para construir un mapa en tres dimensiones del planeta. (NASA)

DAVINCI analizará los gases y buscará pistas sobre el pasado de Venus

DAVINCI significa Investigación de la Atmósfera Profunda de Venus sobre Gases Nobles, Química e Imágenes. La misión está diseñada para estudiar preguntas que todavía no tienen respuesta sobre Venus, entre ellas si alguna vez tuvo océanos y condiciones para albergar vida parecidas a las de la Tierra.

La nave liberará una sonda que descenderá por la atmósfera tóxica de Venus. Durante la caída, medirá la composición de los gases, buscará moléculas y estudiará cómo está formada la atmósfera del planeta.

La cápsula tendrá una cubierta de titanio. Ese material protege de la corrosión y pesa poco. También contará con aberturas especiales para que entren gases a alta temperatura, que serán analizados por los instrumentos durante el descenso.

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“Es un enorme desafío de ingeniería, dada la dureza del entorno de Venus”, indicó Kristen Brown, directora de la sonda DAVINCI en el Centro Goddard de la NASA. “Tuvimos que crear un sistema que protegiera los instrumentos del calor abrumador del planeta, al tiempo que permitía la entrada estratégica de sus gases a alta temperatura para estudiarlos a través de puertos de entrada especiales”.

Un sistema de radio enviará los datos recolectados a una nave espacial situada a 9.000 kilómetros de altura. (NASA/JPL/Handout via REUTERS/)

Las cámaras y la radio enviarán información durante el descenso

DAVINCI también llevará cámaras para tomar las imágenes de mayor resolución obtenidas hasta ahora de la superficie de Venus. Los científicos usarán esas imágenes para crear un mapa en tres dimensiones del planeta.

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Un sistema de radio enviará la información a la nave nodriza que pasará sobre Venus a 9.000 kilómetros de altura. Según la prueba hecha en Pensilvania, la cápsula llegará a 465 °C en menos de una hora.

Las pruebas de calor se hicieron después de otra campaña, realizada a comienzos de este verano, que sirvió para demostrar el funcionamiento del sistema de imágenes de la sonda. La misión busca ahora la aprobación para pasar a la última etapa de diseño y fabricación.

“El equipo de DAVINCI ha alcanzado los dos hitos principales de la misión este año en un plazo acelerado”, declaró Garvin. La prueba de resistencia al calor se suma a los preparativos para entender por qué Venus, conocido como el “gemelo” de la Tierra, terminó con condiciones tan distintas.

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