Niño intenta defender a su mamá con un hula-hula durante asalto en Zumpango: video causa indignación

El menor incluso levantó las manos para pedir auxilio a quienes se encontraban cerca después de que un segundo sujeto se sumara al atraco.

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Un momento de violencia ocurrido en calles de Zumpango, Estado de México, quedó registrado por cámaras de vigilancia y provocó indignación entre habitantes de la zona, luego de que dos hombres presuntamente despojaran de sus pertenencias a una mujer y la agredieran físicamente mientras su hijo presenciaba los hechos.

La grabación comenzó a difundirse en redes sociales y muestra el instante en que la víctima caminaba junto al menor por calles del barrio de Santiago, en las inmediaciones de la Escuela Primaria Belisario Domínguez. Ambos regresaban a su domicilio después de que terminara la jornada escolar cuando fueron interceptados.

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De acuerdo con las imágenes, uno de los individuos, quien llevaba el rostro cubierto, se aproximó a la mujer para exigirle sus pertenencias. El sujeto habría intentado quitarle la bolsa y el teléfono celular, pero ante la resistencia de la víctima terminó derribándola sobre el pavimento.

La agresión no terminó ahí. El presunto responsable comenzó a arrastrar a la mujer por algunos metros mientras intentaba apoderarse de los objetos que llevaba consigo. Todo ocurrió frente al menor, quien portaba su uniforme escolar y llevaba un aro de hula-hula mientras caminaba con su madre.

El menor intentó defender a su mamá

(Captura de pantalla)

Al observar que su madre estaba siendo atacada, el niño reaccionó y se aproximó al agresor con la intención de ayudarla. En la grabación se observa cómo intenta enfrentarlo utilizando el juguete que llevaba en las manos.

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Sin embargo, momentos después apareció un segundo individuo que aparentemente se sumó al robo. Ante la presencia de ambos sujetos y la agresión contra su madre, el menor terminó levantando las manos en dirección a la calle, aparentemente con la intención de solicitar ayuda a las personas que transitaban por el lugar.

(Captura de pantalla)

La escena ha generado diversas reacciones en redes sociales debido a que el menor quedó en medio de la situación y trató de intervenir mientras su madre era sometida por los presuntos delincuentes.

Finalmente, los dos hombres consiguieron apoderarse de las pertenencias de la mujer y abandonaron el sitio caminando. Hasta el momento, la información proporcionada sobre el caso no señala que alguno de los presuntos responsables haya sido detenido.

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Vecinos buscan identificar a los responsables

(Captura de pantalla)

Después de que las imágenes comenzaron a circular, habitantes y comerciantes del barrio de Santiago decidieron colaborar en la difusión del material con la intención de contribuir a la identificación de los sujetos que aparecen en la grabación.

La situación también volvió a poner bajo la atención de los habitantes la preocupación por los hechos delictivos que, de acuerdo con pobladores de la zona, se han registrado en ese sector de Zumpango.

Los comerciantes y vecinos han compartido las imágenes de las cámaras de vigilancia para que puedan ser revisadas por las autoridades correspondientes y utilizadas, en caso de ser procedente, para establecer la identidad de los involucrados.

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El video muestra con claridad parte de la agresión, aunque las imágenes por sí mismas no permiten establecer la identidad de los hombres ni determinar qué ocurrió después de que abandonaron el lugar.

Mientras se espera información oficial sobre una posible investigación o detención, el caso continúa generando reacciones entre usuarios de redes sociales, principalmente por la reacción del menor, quien intentó proteger a su madre en medio del asalto.