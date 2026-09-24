Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada anuncian fin del paro armado en Magdalena y La Guajira: esto se sabe

El denominado Estado Mayor de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada señaló que el paro armado finalizará a las 7:00 a. m. del viernes 25 de septiembre. - crédito @ACSN129068 / X

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Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) anunciaron el fin del paro armado que afecta a sectores del Magdalena y La Guajira. De acuerdo con un comunicado difundido por la organización, la medida terminará a las 7:00 a. m. del viernes 25 de septiembre de 2026, después de las 72 horas anunciadas inicialmente.

El pronunciamiento fue dirigido especialmente a las comunidades de ambos departamentos y contiene la posición de la organización sobre las afectaciones registradas durante las últimas 48 horas, los hechos relacionados con la muerte de varios hombres y su disposición a participar en un eventual proceso de sometimiento a la justicia.

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ACSN anuncia el fin del paro armado

En el comunicado, el denominado Estado Mayor de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada señaló que el paro armado finalizará a las 7:00 a. m. del viernes 25 de septiembre.

La organización pidió a los habitantes de las zonas afectadas que retomen progresivamente sus actividades cotidianas, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad existentes y las instrucciones que entreguen las autoridades.

El mensaje también estuvo dirigido a comerciantes, conductores, tenderos, empresarios, trabajadores del sector turístico y demás ciudadanos, a quienes indicó que podrán volver a sus actividades una vez finalice la medida, igualmente de manera gradual.

Las ACSN reconocieron en su comunicado las afectaciones ocasionadas durante las últimas 48 horas en diferentes zonas del Magdalena y La Guajira. La organización manifestó que lamentaba las consecuencias para la población civil y mencionó específicamente a campesinos, indígenas, comerciantes, trabajadores y demás habitantes que no forman parte del conflicto.

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Las ACSN afirmaron que José Luis Pérez Villanueva, alias “Cholo”, se encontraba dormido durante el operativo y que, pese a haberse entregado, fue asesinado por integrantes de la Fuerza Pública. - crédito Composición fotográfica X

La versión de las ACSN sobre los hechos ocurridos durante el operativo

Otro de los puntos del documento se refiere a José Luis Pérez Villanueva, conocido como alias “Cholo”.

Las ACSN aseguraron que el hombre se encontraba dormido cuando se produjo el operativo y afirmaron que, pese a haberse entregado, fue asesinado por integrantes de la Fuerza Pública en presencia de su esposa.

La organización también se refirió a la muerte de un joven de 18 años. Según la versión incluida en el comunicado, el joven no portaba un arma y habría sido asesinado porque integrantes de la Fuerza Pública creyeron que era hijo de alias “Pinocho”.

Las afirmaciones corresponden a la versión entregada por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en el documento divulgado públicamente. En el mismo apartado, la estructura manifestó su solidaridad con las familias de las personas fallecidas.

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Qué dicen las ACSN sobre las decisiones del Gobierno

La organización también cuestionó las decisiones adoptadas por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella frente a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Según el comunicado, las ACSN consideran que esas decisiones han generado una situación que debe abordarse respetando la vida, los derechos humanos y las normas aplicables del derecho internacional.

El pronunciamiento también plantea la posición de la organización frente a la posibilidad de avanzar en un proceso con el Estado.

Las ACSN cuestionaron las decisiones adoptadas por el Gobierno de Abelardo de la Espriella frente a la organización y señalaron que la situación debe abordarse con respeto por los derechos humanos. - crédito @mindefensa/X

Las ACSN reiteran disposición a un sometimiento a la justicia

En el quinto punto del documento, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada afirmaron que desde el 7 de agosto de 2026 han manifestado su disposición a participar en un proceso de sometimiento a la justicia.

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La estructura señaló que, desde esa fecha, ha solicitado garantías jurídicas y de seguridad para las personas que eventualmente participen en ese proceso.

En ese sentido, reiteró su disposición a explorar mecanismos que permitan avanzar hacia un sometimiento, siempre que, según planteó, existan garantías para las partes y para las comunidades de los territorios involucrados.

La referencia al 7 de agosto corresponde a lo señalado por la propia organización en el comunicado, en el que también relacionó esa fecha con el momento en que, según afirmó, conoció la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia.

Qué argumentan sobre su presencia en la Sierra Nevada

Las ACSN incluyeron además una explicación sobre su presencia en los territorios del Magdalena y La Guajira.

De acuerdo con el documento, la organización sostiene que su presencia responde a la intención de impedir el ingreso de otras estructuras, entre ellas el denominado Clan del Golfo.

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Las Autodefensas Conquistadoras afirmaron que esas organizaciones buscan instalarse sobre la Sierra Nevada y señalaron que esto generaría afectaciones para campesinos, ganaderos, cafeteros, turistas y otros habitantes de la región.

Se trata de la explicación entregada por la propia estructura dentro del comunicado difundido tras el anuncio relacionado con el paro armado.

Las ACSN anunciaron la terminación del paro armado y se refirieron a las afectaciones registradas, los operativos de la Fuerza Pública y su disposición a un eventual sometimiento a la justicia. - crédito @ACSN_oficial/X

El llamado a retomar las actividades

Con el anuncio de la terminación de la medida, las ACSN reiteraron su llamado a la población civil para que pueda regresar progresivamente a sus actividades.

El mensaje menciona de manera expresa a quienes desarrollan actividades comerciales, de transporte, turismo y otros trabajos en las zonas afectadas, y plantea que el regreso a las labores se haga de forma gradual y siguiendo las instrucciones de las autoridades.

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Finalmente, las ACSN manifestaron que las diferencias o conflictos deberían ser conducidos mediante mecanismos de diálogo y entendimiento, con el propósito de evitar nuevas afectaciones a la población civil.