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Quiénes son los últimos nominados de La Casa de los Famosos México 2026

Cinco habitantes quedaron en la placa tras un sistema de votación que se implementó por primera vez en la temporada

Cinco habitantes quedaron en la placa tras un sistema de votación que se implementó por primera vez en la temporada. (LCDLFM)
Cinco habitantes quedaron en la placa tras un sistema de votación que se implementó por primera vez en la temporada. (LCDLFM)
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La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México llegó este miércoles los 60 días de competencia con un proceso de nominación que dejó a cinco de los habitantes en la placa rumbo a la última eliminación antes de la semana final.

La Jefa impuso un cambio de reglas nunca antes visto en el reality

Los ocho habitantes que permanecen dentro de la casa esperaban un proceso de nominación convencional tras las visitas a “El Portal”, donde recibieron consejos de sus seres queridos. Sin embargo, La Jefa y la conductora Galilea Montijo anunciaron una dinámica inédita en la historia del programa.

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Por primera vez en la temporada, los participantes tuvieron permiso para hacer complot y ponerse de acuerdo sobre cómo repartirían sus nominaciones. El giro llegó después, cuando se reveló el verdadero mecanismo de votación que definiría a los sentenciados.

Los habitantes votaron en positivo por sus tres favoritos para llegar a la gran final

La Casa de los Famosos México
El reality llegó a los 60 días de competencia con un cambio de reglas que obligó a los habitantes a replantear sus alianzas dentro de la casa. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

La nueva mecánica invirtió la lógica habitual del juego. En lugar de nominar a quienes querían fuera de la competencia, cada habitante entró al Confesionario y, a solas con La Jefa, mencionó a tres compañeros que consideraba merecedores de llegar a la semana final.

La repartición de puntos siguió un esquema jerárquico: tres puntos para el primer nombrado, dos para el segundo y uno para el último. Quienes acumularon menos votos positivos terminaron, paradójicamente, como los principales candidatos a abandonar la casa.

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“Van a nominar con 3, 2 y 1 punto”, dijo Galilea.

Cinco nombres quedaron expuestos ante el público

Los cinco habitantes con menor puntaje en la votación de complot conformaron la placa de nominados de esta semana. La lista quedó integrada por Gema Garoa, Ernesto Laguardia, Ese Pérez, Brianda Deyanara y Memo Schutz.

“Todos saben lo importante de este proceso de nominación que está por comenzar y esta noche les voy a ofrecer algo que nunca pueden hacer por reglamento. Podrán ponerse de acuerdo en cómo nominar y no los voy a sancionar. Hoy se vale el complot, por eso van a tener apenas unos minutos para que se junten y acuerden abiertamente los votos de las nominaciones... Hoy les permito hacer complot”, declaró la Jefa ante la sorpresa de todos.

La Casa de los Famosos México
La eliminación del domingo 27 de septiembre reducirá el número de finalistas que buscarán el título de ganador absoluto de la temporada. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

La dinámica tomó por sorpresa a los participantes, quienes tuvieron que replantear su estrategia de convivencia y alianzas en los días previos al cierre de temporada. El sistema de puntos positivos evidenció qué tan cerca o lejos están unos de otros dentro del juego.

La eliminación se definirá el domingo antes de la semana final

El próximo domingo 27 de septiembre se conocerá el nombre del último eliminado de esta cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026, previo al arranque de la semana final y el cierre definitivo de la competencia.

Con ocho habitantes activos hasta este miércoles, la salida de uno de los cinco nominados reducirá el número de finalistas que competirán por el título de ganador absoluto. La producción no ha adelantado si habrá modificaciones adicionales en la mecánica de votación del público antes de esa gala.

Últimos nominados de la cuarta temporada:

  • Gema Garoa
  • Ernesto Laguardia
  • Ese Pérez
  • Brianda Deyanara
  • Memo Schutz
La Casa de los Famosos México
Gema Garoa, Ernesto Laguardia, Ese Pérez, Brianda Deyanara y Memo Schutz enfrentarán al público este domingo en la última eliminación previa a la semana final. (@LaCasaFamososMx)

Finalistas de La Casa de los Famosos México 206

  • Mariana Ochoa
  • Yahir

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