IMSS confirma bacteria Klebsiella pneumoniae en cuatro de los cinco bebés que murieron en Durango: esta es la hipótesis del contagio

La doctora Adriana Toríz confirmó que cuatro de los cinco bebés que murieron dieron positivo a la bacteria Klebsiella pneumoniae

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La doctora Adriana Toriz, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que se detectó la presencia de la bacteria Klebsiella pneumoniae sensible en cuatro de los cinco bebés que murieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), del Hospital General de Zona número 1, en Durango.

La funcionaria del IMSS detalló que del 1 al 19 de septiembre pasado la UCIN atendió en total a 11 recién nacidos con condiciones graves, quienes estuvieron expuestos al contagio.

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Sin embargo, precisó que seis bebés fueron dados de alta y en ninguno de ellos se identificó la bacteria asociada al brote.

Según explicó, la primera notificación ocurrió el 14 de septiembre, después de que se identificaron dos cultivos positivos a Klebsiella pneumoniae sensible.

Detalló que en el análisis epidemiológico se detectó que cuatro de los cinco bebés que fallecieron dieron positivo a la bacteria Klebsiella pneumoniae sensible, la cual se contagió a partir de “una fuente única”.

La doctora señaló que en el quinto bebé que falleció no se encontró evidencia de la presencia de la bacteria, sin detallar cuál fue la posible causa de muerte.

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“De los cinco recién nacidos que lamentablemente fallecieron, en cuatro se confirmó la presencia de la bacteria asociada al brote.

“El quinto caso, los estudios no identificaron la bacteria asociada al brote. La relación entre la bacteria y cada fallecimiento continúa en análisis”, dijo la coordinadora en un video que publicó el IMSS en su cuenta X.

Aunque puntualizó que la relación entre la bacteria y cada fallecimiento continúa bajo análisis.

En la misma publicación, Adriana Toriz reiteró su solidaridad con las familias de los recién nacidos, afirmando que reciben atención y acompañamiento personalizado por parte del titular de la Unidad de Derechos Humanos del IMSS, Jorge Marengo.

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“El instituto estará presente para ellas en todo momento”, aseguró luego de que los padres de los menores acusaron falta de comunicación y de atención por parte de las autoridades del hospital.

¿Cómo ocurrió el contagio?

Adriana Toriz indicó en el mismo video que la la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales ha permanecido cerrada durante toda la investigación; no obstante, el IMSS la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) decidieron ampliar la vigilancia microbiológica y los estudios a todo el hospital.

Mencionó que de todos los estudios realizados, hasta el momento la bacteria no ha sido identificada en ningún área hospitalaria.

En este sentido, rechazó las versiones que se han difundido en medios de comunicación sobre que una paciente adolescente en el área de oncología también se contagió con la bacteria.

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En entrevista con Azucena Uresti, para Radio Fórmula, comentó que la investigación epidemiológica no había concluido y que, por ese motivo, todavía no era posible establecer la causa definitiva del brote.

Sin embargo, dijo que hasta el momento la principal hipótesis planteada por las autoridades es que la bacteria provino de una fuente única asociada a uno de los pacientes atendidos en la UCIN.

Es decir, uno de los recién nacidos pudo haber sido portador de la bacteria al momento de ingresar a esa área, pero aclaró que esa posibilidad seguía bajo revisión.

Toríz también indicó que los bebés atendidos en la unidad presentaban condiciones complejas. Algunos tenían más de 30 días de vida, otros pesaban menos de 900 gramos y varios recibieron intervenciones durante su tratamiento.

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Durante la entrevista, la funcionaria fue cuestionada sobre Diego Tovalían, padre de Darío, uno de los bebés que fallecieron en el hospital, quien acusó al IMSS de haber montado una situación para hacerle creer que su hijo estaba vivo pero en estado de gravedad, cuando en realidad ya había fallecido.

Toríz respondió que no tenían pruebas de que hubiera ocurrido un montaje y exnfatizó que los eventos de paro y de reanimación son situaciones de extrema urgencia y tienen un impacto grave para las familias.