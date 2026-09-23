Gobernador de Boyacá explicó por qué se fue de viaje a La Guajira en medio del incendio en Villa de Leyva: “Tenía un vuelo con mis hijitos”

Carlos Amaya, gobernador de Boyacá - crédito Federación Nacional de Departamentos

Guardar

Los organismos de socorro siguen al tanto de la emergencia por cuenta del incendio forestal que azota al municipio de Villa del Leyva, en el departamento de Boyacá.

La conflagración inicio en la tarde del sábado 19 de septiembre en el cerro San Marcos, zona vegetal aledaña al centro histórico del municipio boyacense, cuyos primeros reportes preliminares sostienen que las llamas habrían sido provocadas.

PUBLICIDAD

En medio de la emergencia, se conoció que el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, no se encontraba en el departamento para atender la situación de primera mano, sino que estaría compartiendo un momento íntimo con su familia en el departamento de La Guajira.

El avance del fuego motivó el regreso inmediato del funcionario a la zona de la contingencia - crédito @UNIAGRARIA/X

Esto desató diferentes críticas de diferentes sectores políticos del país, en la que algunos cuestionaron la falta de acción por parte de la administración local ante el incendio que se originó en Villa de Leyva. Ante esta situación, Amaya salió a aclarar lo sucedido y explicó las razones por las que se encontraba en el norte de Colombia mientras ocurria la emergencia.

PUBLICIDAD

Inicialmente, el gobernador, en declaraciones a la prensa nacional, indicó que el viaje con su familia esta programado con antelación, ya que, en sus palabras, iba a festejar el cumpleaños de uno de sus hijos. No obstante, tras conocer la situación, el mandatario aseguró que adelantó la coordinación de labores con los bomberos y otros organismos de socorro, y posteriormente decidió retornar a Boyacá.

“Tenía un vuelo con mis hijitos que tenía el cumpleaños y me lo iban a celebrar allá. Pero una vez empezó el incendio, pues nada, de vuelta para acá y a venir a poner el pecho”, mencionó Amaya a los medios de comunicación.

PUBLICIDAD

En su justificación, manifestó que ha dejado a un lado su descanso nocturno para atender la situación en Villa de Leyva y cuestionó las críticas en redes sociales, por lo que pidió evitar la confrontación.

El mandatario departamental señaló que mantuvo la atención sobre la emergencia - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Anoche creo que dormí una hora. Anteanoche creo que dormí media hora porque estuvimos toda la noche coordinando acciones. Y bueno, a todos aquellos que dedican mucho tiempo a redes a instigar y a generar odio, mi invitación es que deberían estar poniendo su energía a que estas cosas no sucedan”, expresó.

Por último, recalcó que los incendios no tienen antelación, e hizo una sugerencia a la ciudadanía para que denuncien ante las autoridades competentes si observan actos que podrían atentar contra la naturaleza.

PUBLICIDAD

“No se deberían alegrar porque a alguien desafortunadamente le coincidió el viaje de celebración de su cumpleaños de su hijo con un incendio que nadie puede prever. Si alguien pudiera prever un incendio como estos, pues probablemente no tendrían estas dimensiones”, concluyó.

El reporte del Ministerio del Interior confirmó la afectación de 715 hectáreas en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque - crédito Lina Gasca/Colprensa

Reporte del incendio en Villa de Leyva

De acuerdo con el reporte entregado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, el incendio de Villa de Leyva había sido controlado en un 75% tras arrasar cerca de 1.200 hectáreas y amenazar fuentes de agua, áreas naturales, cultivos e infraestructura turística de Boyacá.

La afectación incluye unas 715 hectáreas del Santuario de Fauna y Flora Iguaque, de acuerdo con el reporte más reciente del Ministerio del Interior. Dos focos permanecían activos, mientras el resto de los sectores estaba bajo control.

PUBLICIDAD

La emergencia obligó a evacuar preventivamente a 76 personas, aunque no se registraron heridos ni viviendas destruidas. Tres helicópteros realizaron 75 descargas de agua durante la jornada y más de 400 integrantes del Ejército, la Policía, Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y grupos de voluntarios participaron en las tareas, con apoyo de drones, vehículos 4x4 y maquinaria especializada.

Ministro del Interior reportó un 75 % de control del incendio forestal en Villa de Leyva - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Las llamas alcanzaron áreas rurales que abastecen a comunidades de la región y al municipio de Sáchica. También quedaron bajo riesgo nacimientos de agua en La Castellana, Aqua Palma, la quebrada San Francisco, La Mesopotamia, La Colorada y Chaina, esta última vinculada con el suministro de Villa de Leyva.

PUBLICIDAD

La Gobernación de Boyacá ofreció una recompensa de hasta 45 millones de pesos por información que permita establecer las causas del incendio e identificar a los responsables.