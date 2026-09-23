Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez se refiró a hombre acusado de matar a puñaladas a su mascota: “Qué rabia este desadaptado”

Capturado en flagrancia por maltrato animal - crédito @FicoGutierrez/X

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que un hombre fue detenido luego de que una perrita de siete meses, llamada Mía, muriera tras recibir heridas con un arma cortopunzante en una vivienda del sector de Villa Hermosa. El caso ocurrió durante la madrugada del 22 de septiembre de 2026 y quedó bajo investigación de las autoridades.

Según relató el mandatario local, el señalado ingresó a su casa en un estado de alteración. La mujer que se encontraba con él logró ocultarse, de acuerdo con la versión divulgada por Gutiérrez, mientras el agresor dirigió el ataque contra el animal.

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“Con los animales no se juega”, expresó el alcalde al referirse a lo ocurrido. También sostuvo que en la ciudad “la vida se respeta” y pidió que se determinen las responsabilidades penales por la muerte de la mascota.

Federico Gutiérrez pidió justicia por la muerte de Mía: el hombre fue detenido - crédito @FicoGutierrez/X

La comunidad reaccionó tras el ataque contra Mía

Gutiérrez aseguró que la respuesta de los vecinos permitió alertar a las autoridades. El hombre fue capturado por la Policía y luego trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo custodia.

El alcalde explicó que la reacción de la comunidad se produjo luego de que se conociera el ataque contra Mía. “La comunidad reaccionó, la Policía reaccionó y está capturado”, afirmó durante su pronunciamiento público.

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La perrita tenía siete meses y pertenecía al propio detenido, según indicó el jefe de la administración municipal. El funcionario señaló que el hombre utilizó un arma cortopunzante y que las lesiones causaron la muerte del animal.

Las autoridades deberán establecer las circunstancias precisas del episodio, verificar los testimonios de las personas presentes y definir los delitos que podrían atribuirse al capturado. Hasta ahora, la Alcaldía no informó sobre una imputación formal ni sobre la decisión que tomará la Fiscalía General de la Nación.

Fico Gutiérrez tras captura de hombre que maltrató a una perrita en Medellín - crédito ficogutierrez/Instagram

El alcalde pidió que se investigue como un caso de maltrato animal

El mandatario vinculó el hecho con un posible caso de maltrato animal y reclamó una actuación judicial. “Tiene que haber justicia también en este caso”, manifestó Gutiérrez, quien añadió que la mujer que estaba en la vivienda habría estado en riesgo durante la agresión.

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En su declaración, el alcalde planteó que el comportamiento del detenido podría estar relacionado con problemas de salud mental. Esa apreciación no equivale a un diagnóstico médico ni a una conclusión judicial, por lo que será parte de las verificaciones que realicen las instituciones competentes.

Gutiérrez insistió en que la muerte de Mía trasciende la discusión sobre la protección de las mascotas. “Es un tema de respeto por la vida”, señaló al pedir que el proceso avance con celeridad.

El caso reavivó la preocupación por los episodios de violencia contra animales de compañía y por los mecanismos de prevención ante situaciones de riesgo dentro de los hogares. La investigación deberá esclarecer si existieron antecedentes, cómo se produjo el ataque y qué medidas corresponden frente al detenido.

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La Policía mantiene al hombre bajo vigilancia mientras continúa la recopilación de información. Las decisiones judiciales dependerán de los elementos que presenten los investigadores ante las autoridades competentes.

Pronunciamiento de Federico Gutiérrez a captura de hombre por maltrato animal - crédito ficogutierrez/Instagram

Gobierno reglamentó la Ley Ángel y anunció ruta nacional contra el maltrato animal

El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció la reglamentación de la Ley Ángel y la creación de una ruta nacional para atender denuncias por maltrato animal. El mecanismo permitirá activar intervenciones ante criterios de riesgo, incluso si los animales no presentan lesiones físicas visibles.

La medida busca unificar la respuesta institucional frente a alertas por presuntos actos de crueldad. Según la Presidencia, el protocolo articulará a las alcaldías, las Inspecciones de Convivencia y Paz, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y demás entidades competentes.

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“Prometimos proteger a los animales”, señaló la Presidencia en sus canales oficiales al informar sobre la política.

El vocero gubernamental, Miller Soto, afirmó que la estrategia pretende convertir el caso de Ángel en herramientas de prevención, atención y seguimiento. La ruta establecerá parámetros para valorar cada denuncia y definir la actuación de las autoridades según el nivel de riesgo identificado.