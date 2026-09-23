Colombia

Al menos 20 heridos en nuevo accidente de bus en la vía Santa Marta - Medellín: el vehículo de pasajeros terminó en un abismo

El siniestro ocurrió este miércoles, luego de que el conductor perdiera el control del vehículo que cubría el trayecto entre Santa Marta y Medellín

El vehículo de transporte intermunicipal cubría la ruta entre las ciudades de Santa Marta y Medellín - crédito Redes sociales
El vehículo de transporte intermunicipal cubría la ruta entre las ciudades de Santa Marta y Medellín - crédito Redes sociales
Guardar

Un bus intermunicipal de Copetran cayó por una pendiente en el sector Alto de las Águilas, en Antioquia. El accidente dejó un primer balance de al menos 20 personas heridas, a la espera de una confirmación oficial de las autoridades.

El siniestro ocurrió cerca de las 7:00 a. m. del miércoles 23 de septiembre dentro de la jurisdicción de Puerto Berrío. El vehículo se salió de la carretera, descendió por un barranco de unos 20 metros y volcó.

PUBLICIDAD

El hecho ocurrió en el corregimiento El Brasil, sobre la vía entre Puerto Berrío y San José del Nus, antes de llegar al sector Minas del Vapor. De acuerdo con los reportes iniciales, el vehículo habría sufrido el siniestro después de lluvias en el Magdalena Medio.

El automotor terminó en un abismo y varios pasajeros, entre ellos adultos y niños, quedaron atrapados entre la estructura del bus y la vegetación de la zona. Los campesinos, conductores que transitaban por el lugar y los organismos de socorro iniciaron las labores de rescate.

Temas Relacionados

Bus al abismoVía Medellín-Puerto BerríoAntioquiaCoopetranColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Él es Fernando Isaza Gutiérrez de Piñeres, nuevo director del Fondo Nacional de Garantías: Gobierno de Abelardo de la Espriella publicó la hoja de vida

El documento oficial fue divulgado el 22 de septiembre de 2026 e incluye antecedentes laborales en administraciones estatales y compañías particulares, además de referencias jurídicas relacionadas con un inmueble asociado al aspirante

Él es Fernando Isaza Gutiérrez de Piñeres, nuevo director del Fondo Nacional de Garantías: Gobierno de Abelardo de la Espriella publicó la hoja de vida

Miloto cayó por segundo día consecutivo, ahora en Cartagena: este es el acumulado que se llevó el apostador

En el sorteo inmediatamente anterior, un apostador del municipio de Bello, en Antioquia, se llevó el gran acumulado de 500 millones de pesos. Ahora, la dinámica volverá a jugarse el jueves 25 de septiembre con un nuevo saldo de 120 millones

Miloto cayó por segundo día consecutivo, ahora en Cartagena: este es el acumulado que se llevó el apostador

Este será el cambio en el tráfico de la carrera Séptima que afectará la movilidad en el norte de Bogotá: también habrá variaciones en las rutas de transporte público desde el sábado 26 de septiembre

El cambio también modificará de forma temporal el recorrido de la ruta rural 18-14 Torca-Tibabita del Sitp. El servicio iniciará en la calle 187, por el costado occidental de la Autopista Norte, continuará hasta la calle 183 y tomará hacia el oriente para llegar a la carrera Séptima

Este será el cambio en el tráfico de la carrera Séptima que afectará la movilidad en el norte de Bogotá: también habrá variaciones en las rutas de transporte público desde el sábado 26 de septiembre

Este sería el texto de la reforma constitucional que acabaría con la JEP para 2028: será presentado en el Congreso

El acto legislativo que impulsa el senador Enrique Gómez plantea que el periodo de la jurisdicción sea improrrogable por 10 años

Este sería el texto de la reforma constitucional que acabaría con la JEP para 2028: será presentado en el Congreso

Gregorio Pernía sufrió un intento de robo durante un encuentro con seguidores: todo quedó registrado por una cámara

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al actor apartándose de una aglomeración después de detectar un forcejeo por la cadena que llevaba puesta

Gregorio Pernía sufrió un intento de robo durante un encuentro con seguidores: todo quedó registrado por una cámara
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

De la Espriella anunció la militarización de Santa Marta tras amenazas y el paro armado de Acsn: “No permitiré que sigan arrodillando a través del terror”

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

ENTRETENIMIENTO

Gregorio Pernía sufrió un intento de robo durante un encuentro con seguidores: todo quedó registrado por una cámara

Gregorio Pernía sufrió un intento de robo durante un encuentro con seguidores: todo quedó registrado por una cámara

Amparo Grisales se reencontró con su primer esposo, con el que se casó a los 15 años, y recibió un regalo especial por sus 70 años

Aida Victoria anunció que se retira de las redes sociales: “Me iré en menos de un año”

BTS en Colombia: este es el montaje del escenario que se verá en El Campín y que impediría cambiar plazos para disputar la final femenina

Jhonny Rivera reunirá a 35 artistas y creadores de contenido en festival benéfico para los damnificados del terremoto en Pereira

Deportes

Atlético Nacional aclaró las ofertas que le han hecho por Juan Rengifo, figura del club: “No lo prestaremos”

Atlético Nacional aclaró las ofertas que le han hecho por Juan Rengifo, figura del club: “No lo prestaremos”

James Rodríguez está en duda para el partido de Atlético Nacional contra Millonarios: tendría problemas de salud

Colombia vs. Corea del Norte en vivo HOY - semifinales del Mundial Femenino Sub-20: siga aquí el partido por un cupo a la final en la Copa del Mundo

Juan Fernando Quintero salió lesionado en la victoria de Independiente Medellín ante Jaguares de Córdoba: qué fue lo qué paso

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo HOY - encuentro de ida de la Gran Final de la Liga Femenina de Colombia: siga aquí el partido