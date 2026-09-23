Al menos 20 heridos en nuevo accidente de bus en la vía Santa Marta - Medellín: el vehículo de pasajeros terminó en un abismo

El vehículo de transporte intermunicipal cubría la ruta entre las ciudades de Santa Marta y Medellín - crédito Redes sociales

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Un bus intermunicipal de Copetran cayó por una pendiente en el sector Alto de las Águilas, en Antioquia. El accidente dejó un primer balance de al menos 20 personas heridas, a la espera de una confirmación oficial de las autoridades.

El siniestro ocurrió cerca de las 7:00 a. m. del miércoles 23 de septiembre dentro de la jurisdicción de Puerto Berrío. El vehículo se salió de la carretera, descendió por un barranco de unos 20 metros y volcó.

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El hecho ocurrió en el corregimiento El Brasil, sobre la vía entre Puerto Berrío y San José del Nus, antes de llegar al sector Minas del Vapor. De acuerdo con los reportes iniciales, el vehículo habría sufrido el siniestro después de lluvias en el Magdalena Medio.

El automotor terminó en un abismo y varios pasajeros, entre ellos adultos y niños, quedaron atrapados entre la estructura del bus y la vegetación de la zona. Los campesinos, conductores que transitaban por el lugar y los organismos de socorro iniciaron las labores de rescate.