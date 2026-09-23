Colombia

En video: así operaba la banda señalada de asaltar casinos en el sur de Bogotá, la Policía capturó a tres integrantes y aprehendió a un menor

Los uniformados incautaron dos armas de fuego, tres teléfonos celulares y una motocicleta durante la diligencia en Tunjuelito. Los implicados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación

La Policía Nacional capturó a tres adultos y aprehendió a un menor señalados de integrar una banda dedicada al hurto de casinos en el sur de Bogotá - crédito Mebog
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La Policía capturó a tres personas y aprehendió a un menor de edad señalados de integrar una banda dedicada al hurto de casinos en el sur de Bogotá. El procedimiento frustró un robo millonario en un establecimiento de juegos de azar del barrio Venecia.

La operación fue realizada por la Seccional de Investigación Criminal de la localidad de Tunjuelito, que actuó tras labores investigativas y la información aportada por una fuente humana. Los detenidos son investigados por la presunta comisión de los delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

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La operación en un casino del barrio Venecia

Los detenidos registraban antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de hurto agravado y estafa - crédito Mebog
Los detenidos registraban antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de hurto agravado y estafa - crédito Mebog

El teniente coronel Julián Cetina, comandante de la Estación de Policía Tunjuelito, indicó que el procedimiento llevado a cabo en el barrio Venecia evitó que el casino fuera despojado de dinero en efectivo. “Se logró frustrar el hurto de 18 millones de pesos de un casino en el barrio Venecia”, afirmó.

La información disponible no precisa las identidades de los involucrados ni el momento exacto en que se registró la intervención policial. Sin embargo, durante la diligencia, los uniformados incautaron dos armas de fuego y tres teléfonos celulares. También inmovilizaron una motocicleta.

Los detenidos y los elementos ocupados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá adelantar el proceso de judicialización por los delitos que se les atribuyen.

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Las autoridades incautaron dos armas de fuego, tres teléfonos celulares y una motocicleta durante la diligencia en Tunjuelito - crédito Mebog

Anotaciones por hurto agravado y estafa

Según la Policía Nacional, los capturados registraban anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) por hurto agravado y estafa. Dichas anotaciones fueron reportadas por la institución como parte de los antecedentes judiciales asociados a los detenidos.

El comandante sostuvo que el grupo distribuía funciones para cometer los robos en establecimientos de juegos de azar. “Asignaban funciones y roles específicos que les permitían la materialización de estos hechos”, señaló el comandante de la estación.

El material suministrado no establece cuántos robos adicionales se atribuyen al grupo ni desde cuándo habría operado en el sur de la capital.

La Fiscalía General de la Nación recibio a los implicados para adelantar el proceso de judicialización por presunto hurto y porte ilegal de armas - crédito Mebog
La Fiscalía General de la Nación recibio a los implicados para adelantar el proceso de judicialización por presunto hurto y porte ilegal de armas - crédito Mebog

La Policía informó que el Grupo de Investigación Criminal mantuvo las labores que condujeron al procedimiento con apoyo de una fuente humana. La institución tampoco detalló si los elementos incautados serán sometidos a peritajes para establecer su posible relación con otros casos.

En lo corrido de 2026, la Policía Nacional reportó la captura de más de 27.953 personas por diferentes delitos en Bogotá y la incautación de 1.115 armas de fuego.

El comportamiento del hurto a comercios en Bogotá

Las cifras de la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos (Oaiee), elaboradas con datos de Siedco y consultadas el 16 de septiembre de 2026, muestran que entre enero y agosto se reportaron 5.925 hurtos a comercios en Bogotá.

Ese número representa 536 casos menos frente a los 6.461 registros del mismo periodo de 2025, una variación de -8,3%. La Secretaría de Seguridad incluyó el hurto a comercio entre los ocho delitos que redujeron sus registros durante 2026:

La localidad de Tunjuelito registró una disminución de 26 casos de hurto comercial durante los primeros ocho meses del año - crédito Secretaría de Seguridad
La localidad de Tunjuelito registró una disminución de 26 casos de hurto comercial durante los primeros ocho meses del año - crédito Secretaría de Seguridad
  • La tarde concentró la mayor cantidad de reportes acumulados, con 1.922 casos, equivalente al 32,44% del total. Le siguieron la noche, con 1.526 hechos; la mañana, con 1.269; y la madrugada, con 1.208.
  • El miércoles fue el día con más denuncias acumuladas, con 961 casos, seguido por el martes, con 922, y el jueves, con 919. El domingo tuvo la menor cifra, con 612 registros entre enero y agosto.
  • En agosto se reportaron 602 hurtos a comercios en la ciudad, 166 menos que en el mismo mes de 2025, cuando se registraron 768 casos. La reducción mensual fue de 21,6%.

Tunjuelito pasó de 123 a 97 hurtos a comercios entre enero y agosto, una disminución de 26 casos. En agosto, la localidad registró cuatro hechos, frente a 13 en el mismo mes del año anterior.

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