Pensión ISSSTE 2026: este es el calendario oficial de pagos para la última pensión del año y aguinaldo

Una pareja de adultos mayores sonríe mientras cuenta billetes mexicanos junto a una alcancía y monedas, con el logo de ISSSTE visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El próximo depósito de la Pensión ISSSTE está próximo para las personas jubiladas que reciben este apoyo del instituto.

A comienzos de cada año, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publica su calendario de pagos para pensionados y jubilados, una guía que permite a los beneficiarios organizar sus gastos.

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En dicho calendario se observa que el próximo pago para los beneficiarios será el correspondiente a octubre el cual, el ISSSTE depositará el próximo miércoles 30 de septiembre de 2026 para las personas jubiladas y pensionadas que reciben sus pagos del instituto.

La fecha aparece en el calendario de depósitos y permitirá a los beneficiarios revisar sus cuentas bancarias.

Otra información relevante para este fin de año, es que después de esa dispersión, las personas derechohabientes recibirán tres pagos más antes de que termine el año: las mensualidades de noviembre y diciembre, además del aguinaldo, que se cubrirá en dos entregas.

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De acuerdo información oficial el calendario de pagos del ISSSTE se publica a principios de año para que quienes reciben una pensión puedan organizar sus gastos y conocer las fechas de los depósitos restantes.

En este sentido, el calendario estable que los últimos pagos del año se llevarán a cabo el 29 de octubre (pago que corresponde al mes de noviembre), primera quincena de noviembre (primera parte del aguinaldo) y 27 de noviembre (segunda parte del aguinaldo).

Conocer estas fechas y tenerlas contempladas permitirá a los beneficiarios tener una mejor organización y planeación de la forma en que destinarán sus recursos.

Calendario pagos pensión ISSSTE 2026 (ISSSTE)

Consejos para administrar mejor el pago de tu aguinaldo

Si bien aún faltan algunos meses para que los pensionados del ISSSTE reciban lo correspondiente a su aguinaldo, es importante que comiencen a tomar precauciones y visibilizar lo que harán con ese dinero para prevenir y evitar un mal uso del recurso.

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Algunos consejos para aprovecharlo de mejor manera son los siguientes:

No lo gastes de inmediato. Espera uno o dos días antes de hacer compras. Ese margen ayuda a distinguir entre una necesidad y un gasto impulsivo.

Haz una lista de deudas. Prioriza tarjetas de crédito, préstamos personales y otros compromisos con intereses altos. Reducir esos saldos evita que el dinero se vaya en intereses durante los siguientes meses.

Divide el monto desde el inicio. Una guía práctica es destinar: 50% a deudas, ahorro o inversión. 30% a gastos necesarios de fin de año. 20% a regalos, salidas o gustos personales. Los porcentajes pueden cambiar según tu situación, pero conviene fijar límites antes de gastar.

Aparta dinero para la cuesta de enero. Guarda una parte en una cuenta separada para cubrir pagos de enero, como colegiaturas, servicios, transporte, renta o predial.

Crea o fortalece un fondo de emergencia. Si no tienes uno, el aguinaldo puede ser el primer depósito. El objetivo es contar, poco a poco, con recursos para enfrentar gastos médicos, reparaciones o pérdida de ingresos sin pedir crédito.

Evita comprar a meses sin intereses sin revisar tu presupuesto. Aunque no genere intereses, la mensualidad se suma a los gastos fijos de los meses siguientes. Compra sólo si puedes cubrir el pago sin comprometer lo indispensable.

Compara precios y define un tope para regalos. Establece un monto máximo por persona o por intercambio. Comprar con lista evita gastar de más en ofertas o promociones.

Considera una aportación voluntaria a tu Afore. Puede servir para el ahorro de largo plazo, siempre que antes hayas cubierto deudas caras y tengas dinero disponible para emergencias.

Registra cada gasto. Anótalo en el celular, una libreta o una hoja de cálculo. Ver cuánto queda disponible reduce el riesgo de terminar el aguinaldo sin saber en qué se fue.

La CONDUSEF recomienda planear el uso del aguinaldo, destinar una parte relevante a deudas de alto costo y formar un ahorro para imprevistos. También sugiere evitar nuevos créditos si no existe un plan realista para pagarlos.

Pensión del ISSSTE. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Qué es la Pensión del ISSSTE

La pensión del ISSSTE es el ingreso mensual que recibe una persona trabajadora del sector público al retirarse, siempre que cumpla los requisitos de edad y años de cotización establecidos en la ley. También existen pensiones por invalidez, riesgos de trabajo o para familiares beneficiarios cuando fallece la persona asegurada.

Hay dos regímenes principales:

Décimo Transitorio: aplica, en general, a quienes ya trabajaban y cotizaban antes del 1 de abril de 2007 y no eligieron migrar a una cuenta individual. El monto se calcula con base en el sueldo básico y los años de servicio.

Cuentas Individuales: aplica a quienes comenzaron a cotizar desde el 1 de abril de 2007, o a quienes eligieron ese esquema. La pensión depende del dinero acumulado en la Afore, los rendimientos y la modalidad elegida.

En el régimen de cuentas individuales, las opciones son:

Renta vitalicia: una aseguradora paga la pensión durante toda la vida.

Retiro programado: la Afore entrega pagos mensuales hasta que se agoten los recursos.

Pensión garantizada: la cubre el Estado cuando se cumplen los requisitos de edad y cotización, pero el ahorro no alcanza para contratar las otras modalidades.

Para una pensión por cesantía en edad avanzada se requieren, por regla general, 60 años y 25 años de cotización. Para la de vejez, 65 años y 25 años cotizados. Los requisitos cambian si la persona pertenece al régimen del Décimo Transitorio.

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