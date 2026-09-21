Con dos semanas de retraso, Pablo Montero llega a La Granja VIP como último habitante sorpresa

La producción sorprendió a los granjeros con la incorporación del artista, luego de que Adal Ramones anticipara un nuevo ingreso. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

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Pablo Montero se convirtió este domingo 20 de septiembre en el nuevo integrante de La Granja VIP, tras la eliminación de María Karunna, y ocupó el lugar del habitante número 20 de la segunda temporada del reality.

El cantante y actor originario de Torreón, Coahuila, entró al recinto montado a caballo y con el rostro cubierto por un pañuelo, lo que generó intriga entre los granjeros presentes antes de que se revelara su identidad. Adal Ramones había anticipado la llegada de un habitante más

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Días antes, la conductora Adal Ramones informó que se sumaría un granjero adicional al programa, lo que desató especulaciones entre el público sobre la identidad del recién llegado. El anuncio se confirmó minutos después de la salida de María Karunna, quien había comenzado a ganar protagonismo dentro de la competencia.

La incorporación de Montero provocó reacciones divididas entre los habitantes: algunos mostraron sorpresa ante su llegada, mientras que para otros la noticia no resultó del todo bien recibida.

(Facebook La Granja VIP)

Óscar Daniel Hernández Rodríguez, nombre real de Pablo Montero, tiene 52 años de edad y inició su trayectoria artística a mediados de la década de 1990. En 1999 lanzó su primer disco como solista, titulado Señora, con el que se consolidó dentro del género regional mexicano y ranchero.

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Entre sus éxitos más reconocidos se encuentran “Hay Otra en Tu Lugar”, “Que Me Digan Viejo” y “Cielito Lindo”. Además de su carrera musical, el cantante ha participado en distintas telenovelas a lo largo de casi tres décadas frente a cámaras.

“Estoy muy contento, muy agradecido con Dios”, dijo Montero antes de ingresar

Minutos antes de entrar al reality, el cantante habló sobre lo que significa para él esta experiencia. “Mi animal preferido es el caballo, desde que tengo cinco años monto. Estoy muy contento, muy agradecido con Dios que me dio la oportunidad de vivir esta experiencia en la granja”, expresó.

Montero agregó que la convivencia con animales no es ajena a su vida personal. “Es algo que yo he estado experimentando desde que soy un niño, me encantan los animales, la naturaleza y pues tener amigos nuevos”, declaró.

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Con casi 30 años de carrera, el actor y cantante originario de Torreón se suma a la competencia entre reacciones divididas de sus compañeros. (Captura de pantalla TikTok La Granja VIP)

El originario de Torreón también dedicó palabras de agradecimiento al público y a la producción del programa antes de cruzar la puerta de ingreso. “Muy contento la verdad, gracias a todos. Muy contento de estar aquí viviendo esta experiencia, este reto, esta convivencia que vamos a tener y en un lugar tan lindo como lo es la granja”, afirmó.

Antes de sumarse de lleno a la dinámica de La Granja VIP, Montero fue despedido por su madre, Merced, y su hermana, Sofía, quienes lo abrazaron en un momento cargado de emotividad frente a las cámaras del programa.

Con su ingreso, el cantante se suma a la lista de habitantes que compiten en la segunda temporada del reality, en un formato que combina convivencia, retos de granja y eliminaciones semanales entre los participantes.

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Lista completa de participantes de La Granja VIP 2026

Carlos Trejo — Investigador paranormal y escritor Ivonne Montero — Actriz y cantante Niurka Marcos — Vedette, actriz y bailarina Manelyk González — Influencer y personalidad de realities Fernando Lozada — Empresario e influencer fitness Kunno — Creador de contenido y tiktoker Daniela Alexis “La Bebeshita” — Influencer y conductora Kenny Avilés — Vocalista de Kenny y los Eléctricos Rafael Mercadante — Conductor y actor María Karunna — Cantante, integrante de Caló Mónica Escobedo — Comediante de stand up Kevyn Contreras “El Bicolor” — Creador de contenido y comediante Natalia Alcocer — Actriz y conductora Abigail Pak “La Coreañera” — Creadora de contenido y pianista (eliminada) Pimpinela Escarlata — Luchador de Lucha Libre AAA Mario “Mono” Osuna — Exfutbolista de la Liga MX Pascal Nadaud — Atleta, modelo y exparticipante de Exatlón Azalia Ojeda “La Negra” — Personalidad histórica de la telerrealidad Julio Camejo — Actor, bailarín y cantante Pablo Montero — Cantante y actor