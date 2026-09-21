México

Chispazo: todos los números ganadores del sorteo del 20 de septiembre

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Chispazo, uno de los juegos de azar más populares del país, ha dado a conocer los números ganadores de sus sorteos de hoy. Estos son los números de la suerte de este 20 de septiembre, compartidos por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Protegebien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un espacio seguro y procura que no se maltrate o se te pierda.Recuerda que tienes solamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recoger tu dinero. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

PUBLICIDAD

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de la Tres

Sorteo: 36663.

Número ganador: 03-11-16-19-21.

Chispazo Clásico

Sorteo: 12264.

Número ganador: 01-10-11-12-18.

Chispazo lleva a cabo dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes registrarte en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 9:00 horas de la noche.

PUBLICIDAD

¿Cómo jugar al Chispazo?

Los ganadores de los sorteos de Chispazo. (Lotería Nacional)
Los ganadores de los sorteos de Chispazo. (Lotería Nacional)

Para cobrar un premio de la lotería Chispazo, debes cumplir con las siguientes reglas y requisitos oficiales:

Presentar el boleto ganador o constancia de participación correspondiente sin alteraciones, ya que es el comprobante oficial para reclamar el premio.

Contar con una identificación oficial vigente, que puede ser credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, o INAPAM, entre otras autorizadas.

Presentar CURP (Clave Única de Registro de Población).

Presentar RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

Presentar comprobante de domicilio reciente.

En caso de premios mayores, algunas formalidades adicionales pueden ser requeridas, como la constancia de situación fiscal y posiblemente pago ante notario público.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales a partir del día siguiente del sorteo. Pasado ese plazo caduca el derecho a cobrar.

El pago se puede realizar en oficinas autorizadas de Pronósticos o en bancos autorizados, previa validación del boleto y documentos.

El reglamento oficial estipula que todo debe realizarse conforme a las disposiciones vigentes y en los canales autorizados para evitar problemas.

Estas reglas están reguladas específicamente en el Reglamento del sorteo Chispazo publicado por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Temas Relacionados

ChispazoChispazo Pronósticos MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteríasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Son fascistas”: Fernández Noroña responde a pasajeros que lo llamaron “corrupto” y “narcopolítico” en el AICM

El senador de Morena respondió acusando a los medios y exhibiendo a la familia que lo encaró

“Son fascistas”: Fernández Noroña responde a pasajeros que lo llamaron “corrupto” y “narcopolítico” en el AICM

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del sorteo de hoy 20 de septiembre

Enseguida los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la lotería mexicana y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del sorteo de hoy 20 de septiembre

Quién fue el segundo eliminado de La Granja VIP 2026

El público definió con su voto quién continúa en la competencia y quién debe abandonar el reality

Quién fue el segundo eliminado de La Granja VIP 2026

Murió César Fuentes Domínguez, alcalde de Tonatico, tras accidente de tránsito

El presidente municipal ganó la elección en 2024 de la mano de Movimiento Ciudadano

Murió César Fuentes Domínguez, alcalde de Tonatico, tras accidente de tránsito

¿Quién fue el eliminado de La Casa de los Famosos México hoy 20 de septiembre?

La competencia perdió a uno de sus concursantes más experimentados, en una noche que deja a cuatro habitantes con posibilidades de avanzar hacia la gran final del programa

¿Quién fue el eliminado de La Casa de los Famosos México hoy 20 de septiembre?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de septiembre: cae tercera implicada en asesinato de Erick Torbellín en Academia Militarizada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de septiembre: cae tercera implicada en asesinato de Erick Torbellín en Academia Militarizada

Tras cateo, confiscan casi 60 mil dosis de droga escondidas en una casa de Veracruz

Sentencian a más de tres siglos de prisión a “El Cholo”, miembro del Cártel del Golfo

Caen 15 personas por ataque armado en Las Granjas, Chiapas; habría sido ordenado desde prisión

Los "pozoleros" del narco: la práctica de disolver cadáveres que va de los Arellano Félix al CJNG

ENTRETENIMIENTO

Con dos semanas de retraso, Pablo Montero llega a La Granja VIP como último habitante sorpresa

Con dos semanas de retraso, Pablo Montero llega a La Granja VIP como último habitante sorpresa

Quién fue el segundo eliminado de La Granja VIP 2026

¿Quién fue el eliminado de La Casa de los Famosos México hoy 20 de septiembre?

Emma Coronel lanza casting para “Mis Rancheritos”, su nuevo proyecto de streaming

Aleks Syntek se compara con Jesucristo, la Virgen de Guadalupe y Benito Juárez en vivo

DEPORTES

El origen de “¿Y si sí?”, la frase que marcó el Mundial 2026 con narración de Andrés Vaca

El origen de “¿Y si sí?”, la frase que marcó el Mundial 2026 con narración de Andrés Vaca

Con gol de último minuto, Santos remonta y vence a Toluca en el Nemesio Díez

Mateo Chávez llena de elogios a La Hormiga González por su paso en Europa: “Me pone muy contento”

La reacción de Ryan García a la propuesta del Pitbull Cruz para enfrentarse en combate: “Hagámoslo”

Campeón del mundo desea vengar la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford: “Solo quiero darle una paliza”