Funcionarios acusan falta de respeto de EEUU por mensaje “Viva México, Made in China” durante Fiestas Patrias

Día de la Independencia de México FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

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El pasado 17 de septiembre, la Embajada de China en México expresó su rechazo a una publicación difundida el 15 de septiembre por la representación diplomática de Estados Unidos, en la víspera del Día de la Independencia, calificándola como una falta de respeto a las Fiestas Patrias.

A través de un comunicado en su cuenta de X, destacó que las autoridades estadounidenses señalaron que los fuegos artificiales y otros símbolos utilizados durante la celebración no son productos nacionales agregando la frase: “Viva México, Made in China”, burlándose de la fiesta mexicana, y a su vez, difamando la cooperación comercial entre ambos países.

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Embajada de EEUU en México. (captura de pantalla)

“En la fiesta nacional, el día más solemne del país de residencia, una embajada, en lugar de expresar sus felicitaciones, la tomó como un pretexto para atacar a un tercero. Lo que ha hecho esta Embajada carece de las mínimas cortesías diplomáticas y del respeto básico hacia el pueblo mexicano. La Embajada de China en México expresa su fuerte descontento y contundente rechazo”, escribió la sede china en redes sociales.

Siguiendo con este tema, la embajada sostuvo que el Día de la Independencia de una nación solo pertenece a su comunidad, por lo que “cómo y con qué celebrarlo, lo decide su propio pueblo”. Recordó que el “Hecho en México”, no es un asunto relevante, ya que hace más de hace cuatro siglos existe un intercambio de diversos productos entre los dos países. “Gracias a “la Nao de China”, la seda y la porcelana del Oriente y la plata de México ya se intercambiaron entre ambas orillas del Océano Pacífico”.

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Detrás del acuerdo comercial, se mantiene un diálogo constante que facilita la entrada de diversos productos chinos al mercado nacional, mientras que mercancía como el aguacate y tequila son muy bien recibidos por las familias de este país asiático: “Estos estrechos vínculos comerciales son justamente lo que significa la globalización”.

Comunicado de la Embajada de China en México. (@EmbChinaMex)

China acusa a EEUU de convertir las fiestas nacionales en “una ficha para su juego geopolítico”

La delegación china también señaló que cualquier Estado Independiente tiene todo el derecho de elegir soberanamente a sus socios comerciales, por lo que la cooperación entre México y China “no tiene cálculos geopolíticos, no apunta contra terceras partes, ni debe ser objeto de interferencias por terceras partes”.

Aseguró que la Embajada de EEUU en territorio mexicano convirtió el festejo nacional en “un escenario para atacar a un tercer país y en ficha para su juego geopolítico”, haciendo comentarios irresponsables y dejando totalmente al descubierto su mentalidad de “supremacía y hegemonía”.

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“La comunidad internacional lo ve con claridad. No pocos internautas han preguntado a la Embajada de Estados Unidos por qué viene a “escupir veneno” en la fiesta de los demás.

Instamos a la Embajada de Estados Unidos en México a respetar al país de residencia y fomentar la amistad entre los dos pueblos, en vez de sembrar cizaña y discordia. Esta farsa no logrará engañar a nadie, y solo terminará perjudicándose a sí mismo", finalizó el mensaje la Embajada de China en México.