Colombia

Capturan a 17 miembros del Tren de Aragua: cayeron los autores del ataque con explosivos a la estación de Kennedy, en Bogotá

Dos de los extranjeros detenidos y un adolescente también serían responsables del ataque a la estación de bomberos en la misma localidad capitalina; mientras que los demás operativos se llevaron a cabo en Barranquilla y Tunja

Las acciones en contra de la organización criminal permitió esclarecer una serie de ataques contra las estaciones de Policía y Bomberos en la localidad de Kennedy, en Bogotá - crédito Mebog
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La Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) presentó en rueda de la prensa la mañana del viernes 18 de septiembre los resultados de una serie de operativos que dejaron la captura de 17 presuntos integrantes del Tren de Aragua y la aprehensión de un adolescente.

Los procedimientos se llevaron a cabo en Bogotá, Barranquilla y Tunja.

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Entre los detenidos están dos ciudadanos extranjeros a quienes las autoridades señalan como los autores materiales del lanzamiento de explosivos contra la Estación de Policía de Kennedy y una estación de Bomberos de esa localidad, ubicada en el suroccidente de la capital colombiana.

El comandante de la Mebog, brigadier general Giovanni Cristancho, indicó que la estructura criminal obtenía ingresos superiores a 180 millones de pesos mensuales a través de extorsiones, tráfico de estupefacientes y otras actividades ilegales que afectaban a comerciantes y transportadores informales en varias zonas de Bogotá.

Dos extranjeros y un adolescente fueron detenidos por el ataque con explosivos en Kennedy

La Policía informó que dos de los capturados y el adolescente aprehendido fueron ubicados en el barrio Bellavista (Kennedy), en Bogotá.

Según la versión oficial, los tres serían responsables de los ataques con artefactos explosivos contra la Estación de Policía de Kennedy y una estación de Bomberos de la misma localidad, el 11 y 12 de septiembre de 2026

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Para establecer la presunta participación de los detenidos, los investigadores revisaron cerca de 40 horas de grabaciones de cámaras de seguridad. Ese material hizo parte de las labores que llevaron a la identificación y posterior judicialización de los sospechosos.

La Fiscalía les imputó los delitos de terrorismo y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas. Ambas conductas en concurso heterogéneo y en calidad de coautores, detalló el informe oficial.

Las autoridades consideran de forma preliminar que el ataque habría sido una reacción de la organización criminal ante las operaciones realizadas en su contra. Esa hipótesis deberá ser sustentada con los elementos probatorios que presente la Fiscalía ante un juez.

Los allanamientos se realizaron en Bogotá, Barranquilla y Tunja

La segunda parte de la operación incluyó allanamientos simultáneos en las localidades de Kennedy, Santa Fe y Los Mártires, en Bogotá, además de procedimientos en Barranquilla y Tunja. Allí fueron capturados otros 15 presuntos integrantes de la estructura.

La Policía les atribuye los delitos de concierto para delinquir, extorsión agravada, porte de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Varios de ellos, según el comunicado oficial, registran antecedentes judiciales por fabricación, tráfico y porte de drogas.

La investigación apunta a que los detenidos exigían pagos a comerciantes y a conductores de transporte informal a cambio de permitirles continuar con sus actividades económicas. Las autoridades les atribuyen al menos 60 víctimas de extorsión, a quienes al parecer les exigían sumas superiores a un millón de pesos.

En los procedimientos incautaron fentanilo, armas, celulares y drogas

Durante los operativos, los uniformados incautaron 18 teléfonos celulares, más de 20 kilos de estupefacientes, dos armas de fuego, munición y dinero en efectivo que sería producto de las actividades ilícitas investigadas.

Las autoridades también reportaron el hallazgo de 50 ampolletas de fentanilo y 360 tabletas de insumos y precursores para drogas sintéticas (como ‘tusi’ o cocaína rosada). El material será sometido a los análisis técnicos y judiciales que correspondan dentro de las investigaciones.

La operación se concentró en presuntas actividades atribuidas al Tren de Aragua, la organización criminal trasnacional líderada por Giovanni Vicente Mosquera Serrano (uno de los 10 criminales hispanos más buscados por el FBI), y que ha sido objeto de investigaciones por parte de las autoridades colombianas debido a denuncias relacionadas con extorsiones, tráfico de drogas y control ilegal de economías locales.

Declaraciones del brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá - crédito Mebog

“Bogotá es de la gente de bien. Criminales no podrán arrebatar la tranquilidad de la ciudad. Ninguna acción terrorista ni ningún ataque cobarde contra la Policía Nacional logrará generarnos miedo ni frenar la ofensiva en las calles”, destacó el general Cristancho.

Las acciones estuvieron a cargo del Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA) y de la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía 44 Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de la Nación.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación con el fin de determinar su responsabilidad penal dentro de los procesos correspondientes.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para informar hechos delictivos por medio de la línea de emergencias 123 o ante los Comandos de Atención Inmediata (CAI).

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