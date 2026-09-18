España

La Justicia otorga a una madre la custodia de su hijo, pero bloquea que pueda llevárselo a Turquía: el menor es subcampeón de baloncesto en Barcelona

Los magistrados destacan que el niño “siempre ha vivido aquí desde que nació”

Varias personas caminan por una calle en Barcelona. (David Zorrakino/Europa Press)
Varias personas caminan por una calle en Barcelona. (David Zorrakino/Europa Press)
Guardar

Un adolescente de 12 años, subcampeón de Cataluña de baloncesto, le dijo al tribunal, en el juicio que enfrentaba a sus padres por su custodia, que estaba bien donde estaba y que no quería irse de Barcelona. Su testimonio ha sido determinante en el litigio, ante la posibilidad de que se mudara con su madre a Turquía. Y es que la mujer, procedente de ese país, pretendía regresar a su nación para rehacer su vida cerca de su familia. Ahora, la Audiencia Provincial de Barcelona le ha concedido la custodia a la madre, pero ha bloqueado el posible traslado del niño a Ankara.

El fallo revoca la sentencia de primera instancia, que había establecido un régimen de custodia compartida, con estancias semanales alternas con el padre y la madre. La nueva decisión le concede la custodia a la mujer, porque ofrece “una cobertura más ajustada a las necesidades del menor”, según los jueces, por lo que el hombre deberá conformarse con pasar tiempo con el niño en fines de semana alternos. El tribunal fijó además que el padre deberá abonarle a ella una pensión de alimentos de 500 euros mensuales para el sostenimiento del menor.

PUBLICIDAD

Pese a todo, el resultado del juicio no ha sido una victoria completa para la madre. Los magistrados destacaron que, aunque la relación afectiva del menor con la familia materna en Turquía —seis primos, tíos y abuelos a quienes no ve desde hace cuatro años— es genuina, “debe prevalecer el interés del padre de estar con su hijo por encima de otros familiares”, ya que el niño “siempre ha vivido aquí desde que nació”, con su entorno vital escolar, emocional y social construido en Barcelona.

Pero la sentencia no cierra la puerta a Turquía de forma definitiva: autoriza a la mujer a viajar con su hijo a ese país, pero le impide instalarse allí de forma permanente sin perder la custodia. Si decidiera trasladar su residencia a Ankara, la guarda pasaría automáticamente al padre, y ella quedaría con un régimen de visitas mucho más limitado: un fin de semana al mes, las vacaciones de Semana Santa y un mes y medio en verano.

PUBLICIDAD

Cuáles son las razones por las que te pueden quitar la custodia de un hijo en España.

Una relación que terminó (muy) mal

La (ex) pareja se había casado en 2010 precisamente en Turquía, pero luego se instaló en Barcelona. 13 años después, el hombre abandonó la vivienda familiar, y más tarde dejó de pagar el alquiler y de aportar dinero para el hijo, una situación que ella describió en su demanda como “violencia económica notoria”.

Y la tensión familiar escaló hasta un punto en el que el padre agredió al hijo: lo cogió por el cuello y le escupió en la cara. Al día siguiente, el propio menor se presentó ante los Mossos d’Esquadra para denunciar el episodio. El padre negó rotundamente haber maltratado a su hijo y atribuyó los roces a simples enfados. El hombre sostuvo que fue él quien padeció, durante la convivencia familiar, insultos, agresiones, gritos y lanzamiento de objetos por parte de la madre.

No es de extrañar, por tanto, que la situación terminara en los tribunales a través de una demanda de divorcio contencioso. Ahora, la resolución no deja satisfechas a ninguna de las partes: el padre pierde la custodia compartida, mientras que la madre no podrá -al menos de momento- mudarse a Turquía.

Temas Relacionados

SentenciasSentencias EspañaTribunalesJusticiaEspaña-SociedadEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La agenda récord de la reina Sofía a sus 87 años: un recorrido de más de 7.500 kilómetros para ir de Sevilla hasta Estados Unidos

La madre de Felipe VI continúa con sus viajes institucionales después de haber despedido a Harald V en Oslo

La agenda récord de la reina Sofía a sus 87 años: un recorrido de más de 7.500 kilómetros para ir de Sevilla hasta Estados Unidos

La madre de Clara murió esperando su juicio por incapacidad permanente por un cáncer, pero tenía cita para 2030: el colapso en los juzgados de Madrid deja cientos de casos pendientes

El Colegio de la Abogacía de Madrid ha alertado del colapso de los Juzgados de lo Social, con vistas fijadas incluso para 2030 y ha exigido medidas urgentes ante unas demoras que afectan a despidos, incapacidades, prestaciones y reclamaciones salariales

La madre de Clara murió esperando su juicio por incapacidad permanente por un cáncer, pero tenía cita para 2030: el colapso en los juzgados de Madrid deja cientos de casos pendientes

Un estudiante de 13 años apuñala a su profesora en Roma e intenta transmitirlo en directo: investigan si es una venganza por dos asignaturas suspensas

El alumno roció a la docente con spray de pimienta y la hirió con un cuchillo antes de realizar los exámenes de recuperación

Un estudiante de 13 años apuñala a su profesora en Roma e intenta transmitirlo en directo: investigan si es una venganza por dos asignaturas suspensas

Libros España: los títulos más vendidos en Amazon este día

Estas son las obras disponibles en Amazon que se están añadiendo a la lista de quienes su hobby favorito es la lectura

Libros España: los títulos más vendidos en Amazon este día

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno atribuye la tensión inicial del traslado de migrantes en Ceuta al efecto llamada tras el veto de la Audiencia Nacional

El Gobierno atribuye la tensión inicial del traslado de migrantes en Ceuta al efecto llamada tras el veto de la Audiencia Nacional

Luis de la Fuente anuncia su primera lista tras el Mundial, con dos novedades: “Yo me siento más caballa que ayer”

Los riesgos de desclasificar secretos del CNI en plena crisis con Marruecos: “Otros países pueden completar el mosaico”

Putin ordena transferir los activos de Nestlé, Auchan y Leroy Merlin en Rusia a una empresa dirigida por un general y con un solo empleado

Comienza el traslado de migrantes al campamento del puerto de Ceuta, donde más de 4.000 personas esperan conseguir una de las 1.700 plazas disponibles

ECONOMÍA

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estas son las cinco multas más fáciles de recurrir y ganar”

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estas son las cinco multas más fáciles de recurrir y ganar”

El tiempo de estudio que necesitó Julia Cejudo para convertirse en la notaria más joven de España: se preparó las oposiciones en 4 años menos que la media de estudiantes

Las visitas de alemanes y franceses a España cayeron en agosto, pero aun así el turismo internacional se disparó: la mayoría llegó del Reino Unido

Juanma Lorente, abogado: “Si tu empresa tarda mucho en abrir un protocolo de acoso, puedes poner una demanda para irte con indemnización”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”

Jorge Martín puede regalar el Mundial de MotoGP a Marc Márquez: “Tomaré la decisión este fin de semana”

La Roja gana el Mundial, pero nadie tiene el puesto asegurado: los campeones que pueden caerse de la lista de De la Fuente y las novedades