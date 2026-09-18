Colombia

Murió Alicia Bickenbach de Puyana, madre de Norha Puyana de Pastrana

Álvaro Uribe y Paloma Valencia confirmaron el fallecimiento y enviaron mensajes de solidaridad a la familia del expresidente Andrés Pastrana

Alicia era la madre de Norha Puyana de Pastrana y suegra del expresidente Andrés Pastrana
Alicia era la madre de Norha Puyana de Pastrana y suegra del expresidente Andrés Pastrana (X de álvaro Uribe y de Paloma Valencia )
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El fallecimiento de Alicia Bickenbach de Puyana, madre de Norha Puyana de Pastrana y suegra del expresidente Andrés Pastrana, fue confirmado a través de mensajes publicados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la senadora Paloma Valencia, quienes expresaron sus condolencias a la familia.

En una publicación en X, Uribe manifestó su solidaridad con la exprimera dama y con el exmandatario. “Toda nuestra solidaridad a doña Norha Puyana de Pastrana, al ex Presidente Andrés Pastrana y a toda la familia por el fallecimiento de su señora madre Doña Alicia”, escribió el expresidente.

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La senadora Paloma Valencia también lamentó la muerte de Alicia Bickenbach de Puyana y envió un mensaje de acompañamiento a sus familiares. “Lamento el fallecimiento de Alicia Bickenbach de Puyana. Un abrazo solidario a su hija Norha, al presidente Andrés Pastrana, y toda la familia Puyana Bickenbach”, publicó la congresista.

Alicia era la madre de Norha Puyana de Pastrana y suegra del expresidente Andrés Pastrana
Alicia era la madre de Norha Puyana de Pastrana y suegra del expresidente Andrés Pastrana (X de álvaro Uribe y de Paloma Valencia )

Mensajes de solidaridad

Las publicaciones estuvieron acompañadas de una imagen conmemorativa en la que la familia informó el fallecimiento de Alicia Bickenbach de Puyana, nacida el 19 de enero de 1932 y fallecida el 17 de septiembre de 2026.

En el mensaje familiar se lee: “Con profundo amor y gratitud, como familia queremos honrar la vida de nuestra adorada Alicia Bickenbach de Puyana”. La esquela también señala que partió dejando en sus allegados “el recuerdo de una vida llena de amor y memorias las cuales permanecerán para siempre”.

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De acuerdo con la información compartida en la imagen, la ceremonia religiosa se realizará en el Gimnasio Moderno, el sábado 19 de septiembre, a las 12:00 p. m.

La noticia generó expresiones de condolencia hacia la familia Puyana Bickenbach y hacia el expresidente Pastrana, quien estuvo casado con Norha Puyana durante su periodo como jefe de Estado y en su trayectoria pública posterior.

Alicia era la madre de Norha Puyana de Pastrana y suegra del expresidente Andrés Pastrana
Alicia era la madre de Norha Puyana de Pastrana y suegra del expresidente Andrés Pastrana (X de álvaro Uribe y de Paloma Valencia )

Fallecimiento fue divulgado en redes

El mensaje de Álvaro Uribe fue uno de los primeros en hacer pública la noticia del fallecimiento. El exmandatario dirigió su solidaridad de manera directa a Norha Puyana de Pastrana, al expresidente Andrés Pastrana y a toda la familia.

Paloma Valencia, por su parte, destacó el nombre completo de Alicia Bickenbach de Puyana y expresó un abrazo solidario a sus allegados. Ambos mensajes coincidieron en acompañar a la familia en el momento de duelo.

Aunque no se entregaron detalles adicionales sobre las causas del fallecimiento, la esquela familiar confirmó la fecha de muerte y los datos de la ceremonia religiosa.

Alicia Bickenbach de Puyana era reconocida públicamente por su vínculo familiar con Norha Puyana de Pastrana, quien fue primera dama de Colombia entre 1998 y 2002, durante el gobierno de Andrés Pastrana.

La publicación familiar compartida por los dirigentes políticos presenta una fotografía en blanco y negro de Alicia Bickenbach de Puyana y un mensaje centrado en el recuerdo, el agradecimiento y la vida familiar.

El fallecimiento se conoció este jueves 17 de septiembre, fecha consignada en la esquela. Desde entonces, las manifestaciones de solidaridad se han dirigido principalmente a Norha Puyana, al expresidente Pastrana y a la familia Puyana Bickenbach.

Los mensajes de Uribe y Valencia sirvieron como confirmación pública de la noticia y reflejaron el acompañamiento de sectores políticos cercanos a la familia. La ceremonia anunciada para el sábado será el espacio en el que sus allegados honrarán su memoria.

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