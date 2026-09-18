EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 18 de septiembre

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SMN prevé lluvias intensas y calor
El pronóstico del clima en México para este viernes 18 de septiembre contempla lluvias fuertes a muy fuertes en varias regiones, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Una masa de aire frío favorecerá precipitaciones en el noreste, oriente y sureste, con lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. También habrá rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.
En el noroeste, el monzón mexicano provocará lluvias fuertes a muy fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, además de chubascos en Sonora.
Persistirá el ambiente caluroso y la onda de calor en Durango y Sinaloa.