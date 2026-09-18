Primer caso humano de gusano barrenador en Durango: ya son más de 500 contagios en México durante 2026

Se detecta el primer caso de gusano barrenador en humanos en Durango (especial)

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La presencia del gusano barrenador llegó por primera vez a un paciente humano en Durango. La Secretaría de Salud estatal confirmó un caso de miasis provocada por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, detectado en un habitante de la comunidad de Los Guayabos, en la zona serrana del municipio de Pueblo Nuevo.

El paciente es un hombre que vive en condiciones de aislamiento social y que presentaba una úlcera varicosa abierta en una de sus extremidades inferiores, además de crisis convulsivas recurrentes.

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De acuerdo con el secretario de Salud de Durango, Moisés Nájera Torres, el hombre evoluciona favorablemente después de recibir el tratamiento correspondiente.

El funcionario explicó que los medicamentos anticonvulsivos que utiliza el paciente redujeron su sensibilidad en la piel, por lo que no habría advertido oportunamente la presencia de la larva en la herida.

Pueblo Nuevo, Mezquital y Durango concentran casos en animales

La infestación parasitaria puede desarrollarse cuando las larvas de una mosca ingresan en heridas o lesiones expuestas. (FOTO: Proceso Digital)

La aparición del primer caso humano ocurre mientras las autoridades sanitarias y agropecuarias mantienen vigilancia sobre más de 200 casos activos de gusano barrenador en animales dentro de Durango.

Los registros estatales ubican a Pueblo Nuevo, Mezquital y el municipio de Durango entre las demarcaciones con mayor concentración de contagios en ganado.

La situación forma parte de un problema que se ha extendido a diferentes regiones del país. El Senasica reportó que al 29 de agosto de 2026 existían mil 905 casos activos de gusano barrenador en animales a nivel nacional. Hasta esa fecha, las autoridades habían inspeccionado más de 80 mil cargamentos que movilizaron más de cinco millones de cabezas de ganado en la región sur-sureste.

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La estrategia sanitaria también incluye la liberación de moscas estériles para tratar de interrumpir el ciclo reproductivo del parásito. Para julio, México y Estados Unidos habían liberado más de 7 mil 260 millones de moscas estériles como parte de las acciones de control.

¿Cuántos casos humanos de gusano barrenador hay en México?

Un hombre sostiene un frasco de vidrio que contiene una larva de gusano barrenador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema también ha avanzado en la población humana. De acuerdo con el reporte epidemiológico citado por medios nacionales, México acumulaba 516 casos de miasis por gusano barrenador durante 2026, con corte al 22 de agosto.

Al sumar los 117 casos registrados durante 2025, cuando se detectó nuevamente la enfermedad en humanos en México, el acumulado llegaba a 633 casos.

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La distribución territorial se ha ampliado durante el año y Veracruz se encuentra entre las entidades con mayor número de infecciones. Además, para septiembre ya se habían documentado cuatro defunciones relacionadas con el parásito durante 2026, correspondientes a Oaxaca, Querétaro, Yucatán y Veracruz.

El avance también se refleja en entidades donde anteriormente no se habían detectado contagios. Por ejemplo, Guanajuato confirmó dos casos humanos y posteriormente reportó que ambos pacientes concluyeron satisfactoriamente su periodo de vigilancia epidemiológica.

¿Por qué una herida puede facilitar la infestación?

Ciclo de vida gusano barrenador

La mosca del gusano barrenador deposita sus huevecillos principalmente en heridas abiertas. Después, las larvas se alimentan de tejido vivo y pueden provocar lesiones importantes.

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Por ello, las personas con úlceras varicosas, heridas crónicas, lesiones cutáneas o padecimientos que dificulten la cicatrización deben mantener una vigilancia constante.

La Secretaría de Salud de Durango señaló que las personas que utilizan sedantes, inductores del sueño o determinados anticonvulsivos pueden presentar una menor percepción del dolor y de estímulos físicos, circunstancia que podría dificultar la detección temprana de una infestación.

Ante una herida sospechosa, las autoridades recomiendan acudir a una unidad médica y evitar la automedicación.

Durango mantendrá vigilancia ante posibles nuevos casos

La Secretaría de Salud estatal advirtió que no se descarta la aparición de nuevos casos humanos, especialmente ante la existencia de personas con enfermedades crónicas descompensadas, diabetes o úlceras que no reciben atención médica continua.

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El protocolo contempla mantener al paciente bajo observación después de las curaciones. La indicación médica establece 48 horas de vigilancia para comprobar la eliminación de larvas vivas o pupas antes de determinar el alta.

Las autoridades también recomendaron mantener las heridas limpias y cubiertas con gasas o vendajes desinfectados, además de reducir al máximo el contacto de las lesiones expuestas con insectos.

En caso de localizar una larva compatible con gusano barrenador, la recomendación sanitaria es acudir inmediatamente a atención médica y seguir las indicaciones de las autoridades para evitar que el parásito complete su ciclo biológico.