México

Difunden video del asesinato de Emerson Rey, creador de contenido de Guerrero

Hombres armados dispararon contra el influencer y su padre en Tenexpa, localidad del municipio Tecpan de Galeana

Hombre de cabello oscuro y barba corta viste una camiseta negra mientras sonríe frente a una estructura blanca iluminada de noche
El creador de contenido mexicano Emerson Rey, quien fue asesinado en el estado de Guerrero, posa frente a la cámara durante una toma nocturna. (Facebook: Emerson Rey)
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Un video del asesinato de Emerson Rey, creador de contenido de Guerrero, comenzó a circular en redes sociales tras el ataque armado que también provocó la muerte de su padre en la comunidad de Tenexpa, municipio de Tecpan de Galeana.

El doble homicidio ocurrió la tarde del lunes sobre la calle Niños Héroes. De acuerdo con la información disponible, Emerson y su padre habían acudido a una Agencia del Ministerio Público y, al regresar a Tenexpa, fueron atacados por hombres armados.

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Michael, hermano de Emerson, llegó al sitio y realizó una transmisión en vivo para solicitar una ambulancia para sus familiares. Según su testimonio, los agresores también se llevaron la motocicleta en la que viajaban las víctimas.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó el asesinato del padre y su hijo.

Captura de pantalla de un video en directo que muestra un camino de tierra entre vegetación con personas al fondo y texto superpuesto
Michael, hermano de Emerson, llegó al sitio y realizó una transmisión en vivo para solicitar una ambulancia para sus familiares. (TikTok)

Hermano de Emerson Rey señala a presuntos responsables

Durante su transmisión, Michael señaló a Ignacio y Mirna Navarrete, quienes serían hermanos, como presuntos responsables del doble crimen. Hasta el momento, ese señalamiento corresponde a la versión del familiar y no implica una responsabilidad acreditada por las autoridades.

Emerson Rey tenía presencia en Facebook, Instagram y TikTok, plataformas que utilizaba para difundir actividades sociales, deportivas y culturales de Tecpan de Galeana y otros puntos de la Costa Grande.

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Su actividad como creador de contenido cobró mayor reconocimiento durante 2026. También incursionó de forma ocasional en la música como cantante.

Un hombre con sombrero de paja y camisa estampada sonríe al lado de una persona con máscara tradicional, capota florida y una cadena de hierro
El creador digital Emerson Navarrete posa junto a un participante caracterizado con vestimenta tradicional y máscara durante un desfile festivo. (Facebook)

La violencia contra creadores de contenido en Guerrero

El asesinato de Emerson Rey ocurre después de otros hechos que provocaron preocupación entre usuarios de redes sociales por la seguridad de creadores y comunicadores en Guerrero.

Uno de los casos corresponde a Wilson Alcaraz, conocido como Spiterman, cuya ausencia pública generó incertidumbre después de un ataque armado contra un inmueble relacionado con las grabaciones que realizaba junto con sus hermanos en Acapulco.

El 20 de junio de 2026, un grupo armado disparó contra una propiedad ubicada en La Sabana. La fachada presentó múltiples impactos de bala, aunque no se reportaron personas lesionadas.

Desde entonces, Wilson dejó de realizar publicaciones habituales, sin que exista información oficial que confirme que haya sido víctima de un delito o que exista una denuncia pública por su desaparición.

Un hombre sonríe a cámara en primer plano con un cielo azul y las copas de árboles frondosos de hojas verdes al fondo
Alex Serna, cuya desaparición culminó en su localización sin vida el 20 de junio, aparece sonriente en esta fotografía tomada en Zihuatanejo de Azueta. (Facebook: Alex Serna)

Otro caso que incrementó la preocupación ocurrió con el activista y comunicador ambiental Alex Serna, cuyo cuerpo fue localizado después de varias semanas de ausencia. Antes de desaparecer, Serna había denunciado amenazas y difundido investigaciones sobre presuntas irregularidades en la Costa Grande.

No existe evidencia que vincule los casos de Wilson Alcaraz, Alex Serna y Emerson Rey. Sin embargo, sus casos colocaron nuevamente bajo atención la seguridad de quienes utilizan las plataformas digitales para informar, denunciar o mostrar actividades de sus comunidades.

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