México

Pirotecnia desata el caos durante el Grito en Chiapas: chispas caen entre asistentes y arden adornos

En el municipio de Oxchuc se determinó establecer ley seca permanente tras accidente vial

Durante las celebraciones del Grito de Independencia en Palenque, Chiapas, se registró una falla en el espectáculo de pirotecnia. Las imágenes muestran humo y chispas cayendo cerca del letrero monumental del municipio, lo que provocó que los asistentes presentes en la plaza pública se alejaran rápidamente del lugar para resguardarse.

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La celebración del Grito de Independencia en Chiapas transcurrió con momentos de tensión en los municipios de Palenque y Cintalapa, donde se registraron incidentes durante los espectáculos de realizados la noche de este 15 de septiembre.

Videos e imágenes difundidos en redes sociales muestran los momentos en que algunos elementos utilizados para los festejos patrios generaron situaciones de riesgo en zonas donde se encontraban concentrados cientos de asistentes.

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Chispas y humo caen cerca del letrero monumental en Palenque

Durante las celebraciones patrias en el Parque Central de Cintalapa, Chiapas, los adornos instalados en la fachada del edificio de la Presidencia Municipal comenzaron a arder tras el encendido de pirotecnia. Las imágenes muestran a asistentes congregados en la plaza mientras el fuego y el humo se propagan en una sección superior del inmueble.

En Palenque, el espectáculo de pirotecnia presentó una aparente falla que provocó que humo y chispas se desplazaran hacia una zona cercana al letrero monumental del municipio.

Las imágenes muestran cómo algunos de los efectos pirotécnicos se desarrollaron a una distancia reducida de la zona donde permanecían los asistentes que acudieron a la plaza pública para participar en los festejos patrios.

Ante la situación, varias personas comenzaron a alejarse rápidamente del lugar para ponerse a salvo, mientras continuaba la emisión de humo y chispas.

El momento quedó registrado en videos que posteriormente fueron difundidos en redes sociales, donde se observa la reacción de los asistentes ante el comportamiento de la pirotecnia.

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Hasta el momento, no se cuenta con información oficial que confirme personas lesionadas o daños materiales derivados de este incidente.

Arden adornos frente a la Presidencia de Cintalapa

Cintalapa Chiapas
Se incendian adornos en la presidencia municipal de Cintalapa Chiapas en el marco del Grito de Independencia 2026(especial)

Una situación similar ocurrió en Cintalapa, donde los asistentes reunidos en el Parque Central vivieron momentos de temor durante la celebración del Grito de Independencia.

De acuerdo con las imágenes difundidas, unos adornos colocados en las inmediaciones de la Presidencia Municipal comenzaron a arder justo cuando inició el espectáculo de juegos pirotécnicos.

Las llamas pudieron observarse entre la decoración instalada para las celebraciones patrias, mientras las personas que se encontraban en el Parque Central permanecían atentas ante el fuego.

El incidente ocurrió prácticamente al mismo tiempo que comenzaron los juegos pirotécnicos, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre si algún artefacto provocó directamente que los adornos comenzaran a incendiarse.

Tampoco se ha informado de manera oficial sobre personas heridas o daños a la estructura de la Presidencia Municipal.

Incidentes generan preocupación durante los festejos patrios

Los hechos ocurridos en Palenque y Cintalapa tienen como punto común el uso de pirotecnia durante las celebraciones del 15 de septiembre, en espacios públicos donde se concentraron personas para presenciar las actividades por el aniversario de la Independencia de México.

En ambos casos, los videos permiten observar la reacción de los asistentes ante situaciones inesperadas durante los espectáculos.

Mientras en Palenque la preocupación se generó por la presencia de humo y chispas cerca del área de concentración, en Cintalapa el temor aumentó luego de que elementos de la decoración comenzaran a arder.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni se ha determinado con precisión las causas de ambos hechos.

Municipio aplica ley seca tras incidente vial

Oxchuc decomiso cerveza Chiapas
Oxchuc decomiso cerveza Chiapas (especial)

Estos hechos ocurren mientras en el municipio de Oxchuc la asamblea entre autoridades y habitantes tseltales de las 188 comunidades y 27 barrios, determinaron establecer ley seca permanente, informó Oscar Gómez López, agente auxiliar municipal de la comunidad de Fracción Yelaw Lum.

Esto fue por el accidente de dos jóvenes que murieron el pasado 3 de septiembre, tras ser arrolladas por un vehículo que era conducido por una persona en estado de ebriedad.

Por igual la asamblea determinó que se multara con 300 mil pesos a los habitantes que expendían bebidas alcohólicas o drogas en el municipio.

Los videos de ambos municipios comenzaron a circular en redes sociales durante la noche del 15 de septiembre y muestran la respuesta de los asistentes ante los momentos de tensión que se presentaron mientras se desarrollaban las celebraciones.

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