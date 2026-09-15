El exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, declarará en el juicio contra alias Papá Pitufo, acusado de sobornar a servidores públicos

Luis Carlos Reyes será uno de los testigos en juicio contra policías implicados en la red de contrabando de alias Papá Pitufo - crédito Reuters/Colprensa/Polícia Nacional

Guardar

La Fiscalía General de la Nación continúa investigando el alcance de la organización criminal liderada por Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo, que habría extendido su influencia a funcionarios de alto nivel de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Según la hipótesis del ente acusador, la estructura buscaba sobornar a servidores públicos para impedir que ejercieran sus funciones de control sobre el ingreso de mercancías por los principales puertos del país.

PUBLICIDAD

Esta teoría constituye uno de los ejes de la acusación contra Marín Buitrago por concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer. Para sustentarla, la Fiscalía solicitó incorporar el testimonio de Luis Carlos Reyes Hernández, que dirigió la Dian.

Durante la audiencia preparatoria de juicio, el fiscal del caso mencionó la prueba 132 y pidió que se admitiera la declaración de Reyes Hernández. El propósito es establecer cómo surgieron dentro de la entidad encargada de administrar y controlar el comercio aduanero en el país las alertas por presuntas presiones sobre funcionarios para favorecer a la organización de “Papá Pitufo” mediante el nombramiento de personas recomendadas en puestos estratégicos.

PUBLICIDAD

La Fiscalía General de la Nación pretende establecer cómo operaba el nombramiento de personas recomendadas en puestos estratégicos al interior de la entidad- crédito Fiscalía General de la Nación

“El elemento fue aportado por quien ejerció como director de la Dian entre agosto de 2022 y junio de 2024, período que coincide con los hechos incluidos en la imputación y la acusación de esta primera fase de la investigación. Además, respalda el papel de Diego Marín Buitrago dentro de la estructura para promover nombramientos en entidades encargadas del manejo aduanero”, sostuvo el fiscal.

El organismo, liderado por Luz Adriana Camargo, indicó que Reyes Hernández deberá explicar cómo se elaboró el listado, cuál era el mecanismo de selección de funcionarios en la Dian y qué relación tenía ese documento con su administración.

PUBLICIDAD

También se prevé que se detalle la coincidencia entre nombres incluidos en ese listado y hojas de vida halladas durante el allanamiento de una vivienda vinculada a Marín Buitrago. Algunas de esas personas, según expuso el fiscal, terminaron designadas como director seccional 3 de Impuestos en Buenaventura y gestor 3 de la División de Fiscalización y Liquidación Aduanera y Cambiaria de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas del distrito portuario.

El organismo, liderado por Luz Adriana Camargo, indicó que Reyes Hernández deberá explicar cómo se elaboró el listado - crédito Colprensa

Para el ente acusador, el informe resulta relevante para probar una presunta infiltración de la organización en la Dian.

“La prueba es pertinente porque aumenta la probabilidad de acreditar la responsabilidad de Diego Marín Buitrago en los delitos por los que fue acusado, a partir de su supuesto papel en la ubicación de personas al servicio de la organización en entidades de control aduanero”, explicó el fiscal. El documento también será respaldado con el testimonio de María Alejandra Rizo Arango, que elaboró el listado y deberá explicar su origen.

PUBLICIDAD

Diego Marín Buitrago permanece en asilo en Portugal. Las autoridades colombianas solicitaron su extradición hace dos años para que comparezca personalmente en el proceso judicial.

La Fiscalía abrirá el caso con el testimonio del mayor Kevin Castaño Flórez

La Fiscalía abrirá el caso con el testimonio del mayor Kevin Castaño Flórez - crédito Colprensa/Captura de Pantalla

El mayor Kevin Castaño será el primer testigo de la Fiscalía. Su declaración está prevista para exponer los fundamentos que justificaron el uso de la figura del agente encubierto, los riesgos de esa operación y la necesidad, utilidad y proporcionalidad de esa estrategia investigativa.

Cabe recordar que el órgano investigativo en carta dirigida a la Policía Nacional advirtió que la participación del oficial era determinante para el avance de los juicios contra Diego Marín Buitrago en medio de la preocupación por un eventual traslado del uniformado al departamento de Arauca.

PUBLICIDAD

“Al haber fungido como investigador líder, tuvo a cargo la estrategia para la infiltración de la organización criminal y expondrá en cada uno de los juicios el estudio que efectuó”, puntualiza la comunicación citada por Caracol Radio.

La Fiscalía sostiene que ese trabajo permitió la desarticulación de la organización criminal de alto nivel liderada por “PapáPitufo”. También anticipó que llevará como testigo al exministro de Comercio Industria y Turismo (CIT) y exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes, informó la cadena radial.