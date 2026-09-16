Registraduría canceló por falsa identidad la cédula colombiana de alias Comandante 7

La Registraduría Nacional canceló por falsa identidad la cédula de ciudadanía de Guido Fernando Rodríguez Vargas, alias Comandante 7, tras su captura en Soacha - crédito X

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La Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer que canceló por falsa identidad la cédula de ciudadanía que figuraba a nombre de Guido Fernando Rodríguez Vargas, ecuatoriano conocido con el alias de Comandante 7, que fue capturado con fines de extradición el 10 de septiembre de 2026 en Soacha, Cundinamarca.

La decisión quedó consignada en la Resolución 10481 del 15 de septiembre de 2026. La entidad también anuló la inscripción del registro civil de nacimiento que permitió la expedición del documento, tras establecer irregularidades durante ese trámite.

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Rodríguez Vargas es requerido en Ecuador mediante una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) por los delitos de homicidio y delincuencia organizada. Las autoridades lo señalan como uno de los enlaces transfronterizos de la estructura criminal ecuatoriana Los Tiguerones.

Según el comunicado, las actuaciones surgieron de un trabajo conjunto entre la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional (Dijín) y la Fiscalía General de la Nación.

La Resolución 10481 de 2026 también anuló la inscripción del registro civil de nacimiento que permitió expedir la cédula de ciudadanía de Rodríguez Vargas - crédito @Registraduria / X

La cancelación por falsa identidad implica que las autoridades detectaron inconsistencias en los datos aportados durante el proceso de inscripción. El documento habría permitido al ciudadano ecuatoriano permanecer y movilizarse en Colombia bajo una identidad obtenida de forma fraudulenta.

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El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, advirtió sobre la responsabilidad de quienes participan como declarantes o testigos en la inscripción de registros civiles de nacimiento.

“Hay ciudadanos colombianos que se prestan para declarar o testificar en la inscripción de registros civiles de nacimiento suministrando datos falsos”, señaló Penagos. El funcionario agregó que esa conducta constituye un delito y puede derivar en sanciones penales.

La entidad pidió a los colombianos que suministren información verificable cuando intervengan en este tipo de diligencias. El registro civil de nacimiento es uno de los documentos que permite acreditar la identidad y acceder posteriormente a la cédula de ciudadanía.

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La captura se produjo en Soacha con apoyo de inteligencia ecuatoriana

Las autoridades señalan a Guido Fernando Rodríguez Vargas como enlace transfronterizo de Los Tiguerones entre Ecuador y Colombia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Rodríguez Vargas fue detenido el jueves 10 de septiembre en Soacha durante un operativo de la Policía Nacional, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador. La acción hizo parte de la operación Aqueronte, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, informó entonces que el detenido era considerado un objetivo de alto valor para Ecuador. También afirmó que cumplía tareas de enlace para actividades de narcotráfico entre ambos países.

De acuerdo con la versión oficial, alias Comandante 7 administraba recursos ilícitos destinados al sostenimiento logístico y armado de Los Tiguerones en Esmeraldas, Ecuador, y Nariño, Colombia. Las autoridades lo vinculan con una red de lavado de activos asociada a rentas procedentes del narcotráfico y la extorsión.

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El mandatario sostuvo en su momento que “Colombia no será escondite de criminales extranjeros” y anunció el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación internacional para perseguir a personas requeridas por la justicia de otros países.

Las autoridades investigan sus presuntos vínculos con ‘Iván Mordisco’

Ecuador investiga los presuntos vínculos de alias Comandante 7 con Iván Mordisco, el Estado Mayor Central y corredores para narcotráfico, armamento y lavado de activos - crédito @JohnReimberg/X

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, afirmó que Rodríguez Vargas tenía la función de articular acciones logísticas transnacionales en la frontera. Según el funcionario, su papel incluía contactos con el Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de las Farc que las autoridades atribuyen al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

Reimberg indicó que el capturado presuntamente facilitaba corredores para el desplazamiento ilícito de personas, el traslado de armamento y la movilización de recursos vinculados con economías criminales. Esa actividad, según el ministro ecuatoriano, buscaba sostener operaciones delictivas en Ecuador.

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Las autoridades señalaron que Los Tiguerones tienen presencia en zonas cercanas a la frontera entre Ecuador y Colombia. La estructura ha sido relacionada con actividades de narcotráfico, extorsión, homicidios y lavado de activos.