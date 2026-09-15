Reconocido punkero fue asesinado en Medellín por tratar de detener una pelea durante un concierto a beneficio de las víctimas del terremoto: un joven de 21 años fue detenido

La riña ocurrió en la Cancha El Tierrero durante Ruido Solidario, un evento que reunía ayudas para las víctimas del terremoto del 10 de agosto en Popular 1 - crédito Alcaldía Medellín/punk.medallo/IG

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La comunidad en el barrio Popular 1 de Medellín (Antioquia) se encuentra consternada tras la muerte de Ómar Alexis Ayala Taborda, conocido como El Punk o El Crespo.

El hombre, de 35 años, terminó con una herida de arma blanca en su pierna derecha durante una riña en medio de un concierto solidario en el nororiente de la capital antioqueña. El altercado dejó además a otro hombre lesionado y a un joven capturado.

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Las autoridades investigan si el consumo de licor y sustancias estupefacientes en los alrededores del evento incidió en la confrontación entre asistentes.

Detalles de la pelea

La riña ocurrió durante un concierto para recolectar ayudas por el terremoto. El hecho ocurrió a las 10:00 p. m. del sábado 12 de septiembre en la Cancha El Tierrero, un escenario polideportivo del barrio Popular 1.

En ese lugar se realizaba Ruido Solidario, un concierto que buscaba recolectar ayudas para los afectados por la emergencia del 10 de agosto. La programación había comenzado a las 2:00 p. m. con bandas de la escena punk local.

La entrada al encuentro costaba 7.000 pesos y la entrega de algún elemento de ayuda para las víctimas del sismo. El evento terminó después de la pelea.

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Según el reporte policial, varias personas participaron en la riña y una de ellas sacó una navaja. El arma lesionó a Ayala Taborda y a otro asistente.

La confrontación durante Ruido Solidario dejó a Ómar Alexis Ayala Taborda muerto tras la complicación de una lesión en su pierna y a un hombre de 28 años herido en el pecho. Los dos heridos fueron trasladados inicialmente a la Unidad Intermedia de Santa Cruz.

Los médicos consideraron en un comienzo que la herida de Ayala Taborda no revestía gravedad y le dieron salida. La lesión del ebanista empeoró en las horas posteriores y causó su muerte. El otro afectado fue remitido a la Clínica CES, donde determinaron que su herida no comprometía órganos vitales y también recibió el alta médica.

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