“El 03″ cumple 42 años de edad mientras lidera el CJNG y EEUU ofrece 25 mdd por su captura

Un retrato ilustrado de Juan Carlos Valencia González acompaña el anuncio de recompensa de 25 millones de dólares del Departamento de Estado de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Juan Carlos Valencia González, alias “El 03” o “El Pelón”, cumplió 42 años el pasado sábado 12 de septiembre y, a diferencia de hace un año, llega con un vuelco de 180 grados: siendo el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y como uno de los más buscados en Estados Unidos, con una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca a su captura, el monto más alto ofrecido en la historia por un narcotraficante mexicano.

Valencia González nació el 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California. Tiene doble nacionalidad: mexicana y estadounidense, y asumió el mando del cártel tras la muerte de su padrastro, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, abatido por el Ejército mexicano el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco.

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Un cumpleaños sin registro público... por ahora

El "03” es señalado por autoridades estadounidenses como el nuevo líder del CJNG tras la muerte de su padrastro y fundador, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

Durante años, la figura de El Mencho estuvo acompañada de manifestaciones públicas de lealtad dentro de su territorio de control. En comunidades de Jalisco y Michoacán se documentaron fiestas y ferias organizadas en su honor, con presencia de bandas musicales y despliegues que buscaban proyectar arraigo popular hacia el fundador del CJNG.

En contraste, no existe hasta el momento ningún registro público de celebraciones, mensajes o manifestaciones asociadas al cumpleaños de El 03, hecho que coincide con el bajo perfil que ha mantenido por años el hijo de Rosalinda González Valencia y Armando Valencia Cornelio, alias Maradonna.

Esa invisibilidad no es casual, sino una estrategia aprendida de su propio padrastro, quien durante años fue conocido como “el gran fantasma del narco mexicano” por la escasez de fotografías y datos verificados sobre su vida personal. El 03 replica ese modelo con mayor disciplina: solo existen tres fotografías oficiales conocidas de su rostro, todas de origen institucional, entre carteles de recompensa y fichas policiales.

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Juan Carlos Valencia González, El 03, líder del CJNG. (X/@crux1469)

La primera es una imagen pixelada, de baja resolución, que circula en redes desde hace años y cuyo origen se desconoce. La segunda corresponde al cartel de “se busca” emitido en diciembre de 2021, cuando el Departamento de Estado anunció la recompensa inicial de 5 millones de dólares.

La tercera, la más nítida, es la que usa actualmente la DEA en su ficha oficial: retrato frontal con fondo azul claro uniforme, cabello castaño oscuro y chamarra con cuello. La descripción física registrada por la agencia lo ubica en 1.75 metros de estatura, 77 kilogramos, cabello castaño y ojos cafés; en el campo destinado a cicatrices o tatuajes, el documento consigna una sola palabra: desconocidos.

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Tres estructuras criminales convergen en su ascenso

El liderazgo de El 03 no se explica únicamente por su parentesco con El Mencho, sino por la intersección de tres estructuras criminales que durante décadas construyeron el narcotráfico mexicano moderno.

El ascenso de Juan Carlos Valencia González, “El 03”, dentro del CJNG se explica por la influencia de tres estructuras clave. (Anayeli Tapia/Infobae)

Su padre biológico, Armando Valencia Cornelio, alias “El Maradona”, fue fundador del extinto Cártel del Milenio y, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, llegó a controlar hasta una tercera parte de la cocaína que ingresaba a ese país. Valencia Cornelio fue además jefe directo de El Mencho durante la etapa inicial de este en el narcotráfico.

El segundo pilar son Los Cuinis, encabezados por Abigael González Valencia, tío materno de El 03 y descrito por la DEA como la organización mexicana con mayor poder económico en el mundo. Rosalinda González Valencia, hermana de Abigael y madre de Valencia González, fue esposa de El Mencho, unión que convirtió a Los Cuinis en el brazo financiero y logístico del CJNG.

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El tercer eje es el propio CJNG de “El Mencho”, que lo formó desde su juventud y le confió la jefatura de células armadas.

El liderazgo no recayó en él de forma automática. El heredero originalmente designado era su medio hermano, Rubén Oseguera González, “El Menchito”, hijo biológico de El Mencho, detenido el 30 de enero de 2014 en Zapopan, extraditado a Estados Unidos el 21 de febrero de 2020 y sentenciado a cadena perpetua el 7 de marzo de 2025, lo que dejó el camino libre para que su medio hermano asumiera el control tras la muerte del fundador.

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Los señalamientos que la FGR y Estados Unidos mantienen contra El 03

Acting US Attorney General Todd Blanche, FBI Director Kash Patel and Justice Department staff hold a press conference to announce new Trump administration actions against ⁠Juan ​Carlos Valencia Gonzalez, known as "El ​Pelon," and the Jalisco New Generation Cartel (CJNG), at the Justice Department in Washington, D.C., U.S., August 5, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

Valencia González ha sido relacionado por la Fiscalía General de la República (FGR) con el secuestro de dos mujeres militares en Puerto Vallarta en 2022, ordenado presuntamente como represalia tras la captura de Saúl Alejandro Rincón Godoy, “El Chopa”, lugarteniente del CJNG. También se le vincula con el plagio de Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijos de “El Chapo”, ocurrido en 2016.

Las autoridades mexicanas lo señalan además por el atentado contra el exfiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera, y por narcobloqueos y enfrentamientos armados registrados en febrero de 2024 en Zapotlán El Grande, cuando su grupo de pistoleros se activó ante la posibilidad de su detención.

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EEUU lo identifica como la prioridad número uno de la DEA

El 5 de agosto de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos elevó la recompensa por Valencia González de 5 a 25 millones de dólares, la cifra más alta jamás ofrecida por un narcotraficante mexicano y equivalente a la que en su momento se fijó por Osama Bin Laden.

Juan Carlos Valencia González, alias "El Pelón", nuevo líder del CJNG, y Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda. Crédito: DEA / FBI

El monto supera incluso el que se llegó a ofrecer por El Mencho en vida, que alcanzó los 15 millones de dólares. El anuncio se dio en el marco de un paquete de recompensas por 102 millones de dólares distribuidos entre ocho fugitivos ligados al CJNG.

“El Pelón es la prioridad número uno de la DEA”, declaró Terrance Cole, administrador de la agencia, durante la conferencia de prensa en la que se presentaron cargos adicionales contra la cúpula del cártel. Según documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia, Valencia González enfrenta una acusación desde octubre de 2020 ante la Corte Federal del Distrito de Columbia por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, además de delitos relacionados con el uso de armas de fuego durante transacciones de narcóticos.

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El resto de la cúpula bajo recompensa incluye a Audias Flores Silva, “El Jardinero”; Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”, y Julio Alberto Castillo Rodríguez, “El Chorro”, con 15 millones de dólares cada uno. Con 10 millones figuran Ricardo Ruiz Velasco, “La Tripa”; Julio César Montero Pinzón, “Tarjetas”, y Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”. Griselda Margarita Arredondo Pinzón, señalada por un presunto fraude de tiempos compartidos, tiene una recompensa de 2 millones de dólares, monto que el FBI reiteró esta semana en un nuevo anuncio.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ha reforzado la advertencia contra el líder del CJNG a través de su cuenta de X: “Ningún líder de cártel está fuera del alcance de Estados Unidos, México y nuestras redes de socios internacionales. Ya no hay dónde esconderse. Los encontraremos y rendirán cuentas”.

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El decomiso de su rancho en California y la presión financiera del Tesoro

Juan Carlos Valencia González, conocido como “El 03”, asumió el liderazgo tras el fallecimiento de “El Mencho”, según WSJ. El gobierno de EEUU detecta actividad del capo desde 2007. (Infobae)

La ofensiva contra Valencia González no se limita al terreno judicial y policial. El Departamento de Justicia presentó en julio pasado una demanda de decomiso civil contra un rancho de 4.8 acres ubicado en Hemet, California, adquirido por el propio capo en marzo de 2011 bajo el nombre de “Juan Carlos González”, sin usar el apellido Valencia vinculado a Los Cuinis.

De acuerdo con el portal Borderland Beat, la propiedad fue comprada por 250,000 dólares y su valor catastral actual es de 326,692 dólares, mientras que plataformas inmobiliarias estiman su valor de mercado en hasta 841,000 dólares. El inmueble es administrado por José María González Valencia, tío materno de Valencia González, residente del condado de Orange.

El 23 de julio de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ejecutó la sanción más amplia de su historia contra el CJNG, con la designación de más de 50 individuos y entidades mexicanas. Ese paquete incluyó, por primera vez, la designación directa de Valencia González como nuevo líder del cártel, junto con redes familiares y empresariales utilizadas para ocultar bienes de otros mandos como El Jardinero y Gerardo Botello Rozalez, “El Cachas”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció recompensas por más de USD 100 millones contra ocho líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (DEA)

Desde junio de 2025, el gobierno estadounidense ha revocado 93 visas a familiares y asociados de narcotraficantes vinculados a cárteles con designación terrorista, entre ellos 26 canceladas en un solo anuncio del 5 de agosto dirigido a personas relacionadas con el CJNG.

El Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos estimó en julio de 2026 que el CJNG cuenta con entre 15,000 y 20,000 integrantes distribuidos en ocho estados: Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Querétaro e Hidalgo. El mismo documento describió un modelo de expansión por “franquicia”, basado en acuerdos de afiliación con cárteles locales más pequeños que permitieron al grupo crecer fuera de sus bastiones originales desde 2018.

Bajo el mando de El 03 operan Grupo Delta y Grupo Élite, las células armadas que él mismo fundó antes de asumir el liderazgo total del cártel.