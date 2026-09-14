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Receta de galletas de chocolate blanco y arándanos, una riquísima vuelta de tuerca a las clásicas ‘cookies’ americanas

Esta sencilla receta de galletas se puede preparar en grandes cantidades, congelando la masa en pequeñas bolas que podremos hornear en cualquier momento para saciar el antojo de dulce

Cookies de chocolate blanco con arándanos (Pexels)
Cookies de chocolate blanco con arándanos (Pexels)
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Es uno de los grandes clásicos de la repostería americana y, poco a poco, va ganando adeptos en el resto del planeta. Hablamos de las clásicas cookies, esas galletas grandes y azucaradas salpicadas por trocitos de chocolate, embriagadoras gracias a su intenso aroma a vainilla y a mantequilla.

Esta versión de origen estadounidense ha calado ya en pastelerías y cafeterías españolas, donde es común encontrarlas en su versión más clásica, con trozos de chocolate negro o de chocolate con leche, y también en formatos alternativos, con sabores tan virales como el pistacho o la crema de cacahuete.

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Hoy aprenderemos a preparar una versión de lo más original, una cookie rellena de trozos de chocolate blanco y de frutos rojos. Una combinación ganadora que transforma por completo este riquísimo antojo dulce, para el que partiremos de la masa básica de las galletas caseras, a base de mantequilla, azúcar moreno, huevo, harina y un toque de bicarbonato.

Receta de galletas de chocolate blanco y arándanos

Estas galletas se preparan con una masa de mantequilla, azúcar moreno, harina y huevo. La técnica principal consiste en mezclar los ingredientes sin trabajar demasiado la masa, formar pequeñas bolas y hornearlas hasta que los bordes queden dorados y el interior suave.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30-32 minutos, más el enfriado.
    • Preparación activa: 10 minutos.
    • Reposo en la nevera: 10 minutos.
    • Cocción: 10-12 minutos.

Ingredientes

  • 175 g de mantequilla a temperatura ambiente
  • 200 g de azúcar moreno
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de aroma de vainilla
  • 300 g de harina de trigo
  • ½ cucharadita de bicarbonato sódico
  • 1 pizca de sal
  • 100 g de arándanos secos
  • 100 g de chips de chocolate blanco

Cómo hacer cookies de chocolate blanco y arándanos, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 175 ºC.
  2. Corta la mantequilla en dados y colócala en un bol amplio.
  3. Añade el azúcar moreno y bate hasta obtener una mezcla cremosa.
  4. Incorpora el huevo y el aroma de vainilla. Mezcla hasta integrar.
  5. Agrega la harina, el bicarbonato y la sal.
  6. Mezcla solo hasta que no queden restos de harina. No trabajes demasiado la masa para evitar que las cookies queden duras.
  7. Añade los arándanos secos y los chips de chocolate blanco.
  8. Integra los ingredientes con una espátula.
  9. Guarda la masa en la nevera durante 10 minutos.
  10. Forma bolas de unos 30 g y colócalas sobre una bandeja cubierta con papel de horno.
  11. Deja unos 5 cm de separación entre cada bola. La masa se extenderá durante la cocción.
  12. No aplastes las bolas de masa antes de hornearlas.
  13. Hornea durante 10-12 minutos, hasta que los bordes estén ligeramente dorados.
  14. Retira la bandeja y deja reposar las cookies durante 10 minutos.
  15. Pásalas a una rejilla y deja que se enfríen por completo antes de guardarlas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 24 cookies.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados por cookie:

  • Calorías: 190 kcal.
  • Proteínas: 2 g.
  • Hidratos de carbono: 25 g.
  • Grasas: 9 g.
  • Azúcares: 16 g.
  • Fibra: 1 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las cookies en una lata o recipiente hermético, a temperatura ambiente. Se conservan en buenas condiciones durante 5-7 días, aunque con el paso del tiempo perderán parte de su textura tierna. También puedes congelar las bolas de masa cruda durante aproximadamente 2 meses. Hornéalas directamente desde congeladas y añade 2-3 minutos al tiempo de cocción.

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