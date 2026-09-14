Colombia

Julián Bedoya respondió al ‘portazo’ de De la Espriella ante una posible alianza y negó buscar cargos o cuotas burocráticas: “Quiero ser claro”

Tras las críticas del presidente, el excongresista publicó una extensa declaración en la que ofreció disculpas por posibles malentendidos y aseguró que su intención es contribuir al país

El mandatario colombiano respondió a las declaraciones de Julián Bedoya, polémico exsenador de la República - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El exsenador antioqueño Julián Bedoya Pulgarín publicó un extenso pronunciamiento dirigido al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, con el fin de mostrar su respaldo a los principios planteados por el Gobierno nacional y aclarar la postura de su sector político tras recientes discusiones sobre la asignación de responsabilidades administrativas en las regiones.

Y es que la respuesta del exlegislador se desencadenó luego de que el presidente lo rechazara públicamente en redes sociales, tras calificar como “politiquera” su intención de declararse afín al Ejecutivo, y al parecer, para acceder al poder y negociar apoyos burocráticos.

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A través de una comunicación difundida en su cuenta en la red social X, el dirigente político rechazó las versiones que lo vinculan con pretensiones burocráticas dentro del actual Ejecutivo. En el texto, Bedoya enfatizó que sus recientes intervenciones públicas corresponden a su condición de ciudadano y no a la búsqueda de cuotas en la administración del Estado.

“Presidente, comparto plenamente el principio que usted plantea: Colombia necesita una política al servicio de la gente y no de intereses particulares. Si mis palabras se prestaron para algún malentendido, ofrezco sinceramente mis excusas”, escribió el líder.

-crédito Juan Páez/Colprensa - César Carrión/Presidencia
Julián Bedoya defendió la concertación entre el Ejecutivo y el Congreso, mientras el mandatario reiteró su rechazo a negociar apoyos parlamentarios mediante cargos públicos -crédito Juan Páez/Colprensa - César Carrión/Presidencia

Además, Bedoya señaló: “Mi intención nunca ha sido ni será negociar cargos, cuotas o prebendas, ni generar confrontaciones. Mi único propósito es contribuir a que Colombia sea mejor y trabajar, de manera especial, por Antioquia y por las regiones”.

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El excongresista precisó su estatus actual frente a la función pública, al recordar que no ocupa representaciones populares ni cargos institucionales tras finalizar su periodo en el Poder Legislativo.

Julián Bedoya puso sus cartas sobre la mesa

“Quiero ser claro: yo no soy congresista, en la actualidad no ostento ningún cargo o dignidad en el sector público; simplemente, como ciudadano, opino y siempre será mi interés poner en conocimiento las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos en los espacios donde se toman las decisiones, aportar soluciones y ayudar a construir acuerdos que le sirvan al país”, agregó el exsenador antioqueño en el post.

El exsenador antioqueño aseguró que sus intervenciones públicas no obedecen a la búsqueda de cargos, cuotas burocráticas o prebendas dentro del Gobierno nacional - crédito @JulianBedoyaGo/X
El exsenador antioqueño aseguró que sus intervenciones públicas no obedecen a la búsqueda de cargos, cuotas burocráticas o prebendas dentro del Gobierno nacional - crédito @JulianBedoyaGo/X

En su declaración, Bedoya defendió la concertación entre las bancadas parlamentarias y la Presidencia de la República para avanzar en el trámite de las iniciativas de ley orientadas a la inversión territorial.

“Creo firmemente que el Congreso debe ser un escenario de diálogo, respeto y trabajo por el bien común. Cuando haya coincidencias, lo lógico será apoyarlas y cuando existan diferencias, plantear con respeto, transparencia y ánimo constructivo una solución. Colombia y sus regiones necesitan resultados”, escribió Bedoya.

A su extensa publicación, el excongresista agregó: “Ese será siempre mi propósito: trabajar, proponer y construir para que nuestro país avance y para que la vida de los ciudadanos sea mejor. Al final, más que las interpretaciones, lo que debe hablar son los hechos, el trabajo serio, el respeto y el compromiso con Colombia. Nuestra Patria está primero”.

Julián Bedoya sostuvo que las diferencias entre el Legislativo y el Gobierno deben tramitarse mediante argumentos, transparencia y disposición para encontrar soluciones - crédito Casa de Nariño / Facebook
Julián Bedoya sostuvo que las diferencias entre el Legislativo y el Gobierno deben tramitarse mediante argumentos, transparencia y disposición para encontrar soluciones - crédito Casa de Nariño / Facebook

El ‘portazo’ del presidente que desató la respuesta

La aclaración de Bedoya respondió al veto del presidente Abelardo de la Espriella, que el 14 de septiembre difundió un video del excongresista en un evento de Renovación Liberal —celebrado un día antes en el centro comercial San Diego de Medellín— donde afirmaba que su política era ponerse “de gobierno” ante cualquier administración para acceder al poder.

A través de su cuenta de X, el mandatario cuestionó directamente a Bedoya y al movimiento Renovación Liberal: “Se equivoca Julián Bedoya. En el gobierno del Tigre no hay ni habrá alianza politiquera con usted, con Renovación Liberal ni con ningún operador que confunda el Congreso con un mercado de puestos y prebendas (sic)”.

De la Espriella también aseguró que su administración no negociará apoyos parlamentarios mediante cargos, cuotas burocráticas o acuerdos privados. Además, ordenó a su gabinete mantener relaciones con el Congreso “a la luz del día” y advirtió que cualquier funcionario que promueva acuerdos reservados deberá responder ante la ley.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella descartó públicamente una eventual alianza política con Julián Bedoya - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Aquí no se compra una votación ni se vende un cargo”, sostuvo el jefe de Estado en un amplio mensaje.

El pasado judicial de Julián Bedoya que aún lo persigue

Julián Bedoya consolidó su trayectoria política en Antioquia, donde ocupó curules en la Asamblea Departamental, la Cámara de Representantes y posteriormente en el Senado de la República durante el periodo transcurrido entre 2018 y 2022, espacio en el cual estructuró una de las redes de apoyo electoral con mayor influencia en la región.

No obstante, su representación en el Legislativo, la figura del dirigente estuvo rodeada por procesos de control penal y fiscal relacionados con la obtención irregular de su título de abogado en la Universidad de Medellín durante 2019.

Las indagaciones del Ministerio de Educación y las actuaciones institucionales determinaron que el excongresista presentó decenas de exámenes preparatorios y asignaturas en plazos atípicos, registrando la aprobación de múltiples evaluaciones complejas en una sola jornada académica.

Debido a estas anomalías probadas en los libros de registro, las directivas de la Universidad de Medellín resolvieron anular el título profesional y las actas de grado correspondientes en 2021.

En la foto: Julián Bedoya, senador por el Partido Liberal. (Archivo Colprensa)
La trayectoria de Julián Bedoya ha estado acompañada por actuaciones judiciales y administrativas relacionadas con la obtención de su título profesional como abogado - crédito Colprensa

De manera paralela, la Fiscalía General de la Nación vinculó a Bedoya a un proceso penal formal mediante la imputación de los delitos de falsedad en documento privado, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

Con el pronunciamiento emitido en las plataformas digitales, el exsenador busca desmarcar su nombre de las discusiones sobre la distribución de las partidas presupuestales y los nombramientos directivos en el departamento de Antioquia, mientras los juzgados penales avanzan en la definición de su expediente legal.

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