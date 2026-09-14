Camila Fernández no obtuvo permiso laboral de EEUU y no podrá cantar en Las Vegas junto a Alejandro Fernández

Camila Fernández. (Instagram)

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Camila Fernández no podrá presentarse como acto de apertura del concierto de Alejandro Fernández en Las Vegas este 15 de septiembre, debido a un retraso en la entrega de su permiso laboral. El anuncio se dio a través de redes sociales mediante un comunicado difundido por el equipo de la cantante.

El mensaje se publicó un día antes de la fecha programada para el show. Fernández estaba contemplada para abrir la presentación de su padre en la ciudad de Nevada durante las celebraciones por las fiestas patrias.

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El permiso laboral impide la participación de Camila Fernández en Las Vegas

De acuerdo con el comunicado difundido en redes sociales, Camila Fernández no podrá presentarse en el concierto de su padre por un retraso en la entrega de su permiso laboral, documento necesario para trabajar en Estados Unidos.

“Lamentamos informar que Camila Fernández no podrá presentarse como acto de apertura en el show de Alejandro Fernández en Las Vegas el día de mañana, 15 de septiembre, debido a un retraso inesperado en la entrega de su permiso laboral”, indica el mensaje.

La cantante estaba contemplada para abrir el espectáculo de Alejandro Fernández en Las Vegas. Su ausencia modificó el programa anunciado, aunque el comunicado no informó si hubo cambios en la participación del “Potrillo” ni si se incorporó otro acto de apertura.

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El equipo de la intérprete agradeció el respaldo de sus seguidores y pidió comprensión ante la cancelación.

El mensaje concluye indicando que las redes oficiales de Camila Fernández se mantendrán actualizadas para informar cualquier novedad sobre sus próximas presentaciones en México.

Camila Fernández cancela su presentación en Las Vegas por un retraso en su permiso laboral. (Redes)

Camila Fernández prepara el lanzamiento de Una raya más al tigre

A pesar de la cancelación de su participación como acto de apertura en el concierto de Alejandro Fernández en Las Vegas, Camila Fernández tiene en puerta el lanzamiento de Una raya más al tigre, su próximo álbum de estudio, previsto para este 16 de septiembre.

El material reúne nueve canciones de mariachi y balada mariachi sobre amor, desamor y amor propio. Entre los temas incluidos se encuentran “Suéltame”, “No Manches”, “La de rogar”, “Amarte menos”, “Mírame ahora”, “Ni te topo” y la canción que da nombre al disco.

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“Suéltame” superó 1,000,000 de reproducciones en Spotify en menos de tres semanas. El proyecto es el tercer álbum completamente de mariachi de la cantante y cuenta con producción de Fabián Rincón.

El lanzamiento acompañará la gira Una raya más al tigre, con fechas previstas en Guadalajara, Querétaro y Ciudad de México durante octubre. La serie de conciertos continuará en diciembre con presentaciones en distintas ciudades de Estados Unidos.

Las presentaciones confirmadas hasta el momento son:

2 de octubre: Guadalajara

9 de octubre: Querétaro

10 de octubre: Ciudad de México

8 de diciembre: Skokie, Illinois

9 de diciembre: Cleveland, Ohio

10 de diciembre: Iowa City, Iowa

12 de diciembre: Santa Mónica, California

13 de diciembre: Stanford, California

17 de diciembre: Chico, California

18 de diciembre: Modesto, California

19 de diciembre: Davis, California

El equipo de la cantante recomendó mantenerse atento a las redes oficiales de Camila Fernández, donde dará a conocer cualquier cambio, actualización o posible cancelación relacionada con sus próximas presentaciones.

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