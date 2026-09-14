Director de Infonavit explota contra medios de comunicación: “No todos somos iguales, los corruptos son ellos”

Octavio Romero Oropeza asegura en la mañanera de este lunes que su ingreso bruto anual de 2025 es de 2 millones 261 mil 994 pesos, por debajo de los 2 millones 302 mil 152 de la mandataria

Guardar

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, tomó la palabra este lunes en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum para responder directamente a los señalamientos sobre su declaración patrimonial, difundidos en días recientes por Reforma, El Universal y TV Azteca.

Romero calificó las publicaciones como una “campaña de difamación” y aseguró que su sueldo se ajusta al tabulador federal, sin superar el de la Presidenta de la República.

PUBLICIDAD

“Ganaban más que la Presidenta”: el origen de la controversia

Octavio Romero Oropeza afirma en la mañanera que la comparación difundida por Reforma, El Universal y TV Azteca es incorrecta y expone montos brutos 2025 previos a impuestos para sostenerlo

De acuerdo con reportes de Reforma y El Universal, la declaración patrimonial del funcionario —clasificada previamente como confidencial— reveló un ingreso bruto anual de 2 millones 261 mil 994 pesos durante 2025, cifra que en algunas coberturas se comparó con la de la mandataria para sugerir que el director percibía un salario mayor al de ella.

Romero respondió que la comparación es incorrecta y que su ingreso es, de hecho, menor al de Sheinbaum. Según su propia aclaración, retomada por Infobae, el ingreso bruto anual de la presidenta fue de 2 millones 302 mil 152 pesos frente a los 2 millones 261 mil 994 pesos del director del Infonavit, ambos montos previos al pago de impuestos.

PUBLICIDAD

Terrenos de hace más de 40 años, en el centro del debate

El titular del Infonavit dice que los montos en escrituras estaban en viejos pesos y calcula que el valor conjunto actual rondaría 6.8 millones de pesos, lejos de los más de 28 millones atribuidos en notas

Uno de los puntos más señalados fue la posesión de terrenos en Tabasco. Romero explicó que dos de esos predios fueron adquiridos en 1984 y 1992, respectivamente, es decir, entre 34 y 42 años atrás, mucho antes de ocupar cargos públicos relevantes.

Según Infobae, el funcionario detalló que:

Un predio rústico de 49 hectáreas en Cunduacán, Tabasco , fue comprado en 1984 por 1 millón de pesos.

Los valores de las escrituras aparecían en “viejos pesos” , lo que —según Romero— explicaría cifras que en las notas se interpretaron como desproporcionadas.

El funcionario estimó que, actualizando los cálculos, el valor conjunto de esos terrenos rondaría los 6.8 millones de pesos, lejos de los más de 28 millones que, dijo, le atribuyeron las publicaciones.

La casa en Tlalpan y los departamentos de 2018

Romero también abordó el caso de una casa en Tlalpan, que —de acuerdo con Infobae— fue adquirida en 2001 mediante un crédito de Banamex, no con un pago de contado, contrario a como se habría presentado en algunas coberturas.

Sobre dos departamentos de 74 metros cuadrados comprados el mismo día de 2018, el funcionario indicó que se trató de una preventa, cuando el edificio apenas estaba en cimientos, lo que —según explicó— permitió precios más bajos que se terminaron de pagar dos años después mediante créditos hipotecarios con Bancomer.

PUBLICIDAD

“No tengo auto, ni joyas, ni obras de arte”

La intervención del titular del instituto en la conferencia de Claudia Sheinbaum, con cifras y fechas para refutar señalamientos de medios, vuelve a poner en juego la credibilidad de los mecanismos de rendición de cuentas

En el tramo más enfático de su intervención, Romero negó puntualmente los señalamientos sobre bienes de lujo no declarados:

“No tengo auto (...) nunca, jamás en mi vida he comprado joyas. Yo no provengo de una familia con esas costumbres ni con ese nivel socioeconómico.”

El funcionario sostuvo que su declaración patrimonial es histórica —es decir, la ha presentado durante años— y que su patrimonio prácticamente no ha crecido con el tiempo.

El contexto: declaración presentada de forma extemporánea

No obstante, medios como Reforma señalaron un punto adicional: la declaración patrimonial de Romero habría sido presentada fuera de los plazos legales que marca la Ley General de Responsabilidades Administrativas. De acuerdo con esa cobertura, el Comité de Transparencia del Infonavit determinó el 13 de julio clasificar como confidencial la declaración patrimonial del director, y posteriormente Romero habría presentado otra declaración con fecha del 7 de septiembre, dada a conocer tras el llamado que le hizo la presidenta Sheinbaum a transparentar la información.

PUBLICIDAD

Sheinbaum respalda la transparencia del caso

La Presidenta cedió el uso de la palabra a Romero para que ofreciera su versión, en el marco de una defensa más amplia que hizo sobre su gobierno frente a lo que calificó como medios que operan como “propaganda de la derecha”.

El caso se mantiene como uno de los temas de mayor seguimiento mediático en los últimos días, en un contexto donde la transparencia de las declaraciones patrimoniales de funcionarios de alto nivel ha vuelto a colocarse en el centro del debate público.