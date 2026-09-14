Colombia

Se reportaron dos sismos en Chocó en menos de 5 minutos con profundidades de 40 y 39 kilómetros

Sobre el mediodía del 14 de septiember de 2026 se registró otro evento en Sipí, a las 12.24 p. m., con una magnitud de 3,2 y una profundidad de 43 kilómetros, según el informe disponible del Servicio Geológico Colombiano

En Los Santos no se reportaron heridos ni afectaciones de consideración en infraestructuras - crédito Infobae
Un sismo de magnitud 4,9 se registró el 14 de septiembre en Istmina, Chocó - crédito Infobae
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Dos sismo se registraron el lunes 14 de septiembre en Chocó, con profundidades de 40 y 39 kilómetros, de acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), emitido a las 3.02 p. m. y a las 3:08 p. m. Los movimientos se sumaron a otro evento de menor magnitud reportado durante el mediodía en Sipí, en el mismo departamento.

El primer boletín actualizado identificó el epicentro en Istmina, Chocó, y precisó que el evento alcanzó una magnitud de 4,9. La información difundida solicita a la población reportar si percibió el temblor. El segundo, minutos después (3:08 p. m.), indicó una magnitud 4,4, profundidad 40 km, en el mismo lugar.

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Los comunicados sobre el sismo en Chocó mostraron diferencias en la magnitud y la profundidad informadas para el mismo evento - crédito Servicio Geológico Colombiano
Los comunicados sobre el sismo en Chocó mostraron diferencias en la magnitud y la profundidad informadas para el mismo evento - crédito Servicio Geológico Colombiano

El reporte preliminar consignó una magnitud distinta

El boletín preliminar publicado a las 3.04 p. m. informó un evento sísmico de magnitud 4,0 y profundidad superficial. Ese reporte no incluyó en el material suministrado una ubicación del sismo.

La diferencia entre ambos comunicados abarca la magnitud y la profundidad informadas. El boletín actualizado señaló una magnitud de 4,9 y una profundidad de 39 kilómetros, mientras que el preliminar consignó magnitud 4,4 con profundidad superficial.

El reporte con la información actualizada fue emitido dos minutos antes del boletín preliminar, según las horas consignadas en ambos documentos. No se indicaron las razones de esa diferencia en la secuencia de publicación ni detalles adicionales sobre posibles afectaciones.

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- crédito Servicio Geológico Colombiano
El boletín actualizado ubicó el epicentro del sismo en Istmina, Chocó, y pidió a la población reportar si percibió el temblor - crédito Servicio Geológico Colombiano

Chocó registró otro sismo durante el mediodía

El movimiento reportado en Istmina fue el segundo evento sísmico informado en Chocó este 14 de septiembre. A las 12.24 p. m. se registró un temblor de magnitud 3,2 en Sipí.

Ese sismo tuvo una profundidad de 43 kilómetros, según el ‘boletín actualizado 1′ correspondiente al evento. El material disponible no reportó daños, personas afectadas ni medidas adoptadas tras los dos movimientos.

Los comunicados invitaron a quienes sintieron el sismo a reportarlo.

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