México

Consejero del INE propone que los partidos asignen 10% de candidaturas a personas vulnerables

La medida de Uuc-kib Espadas Ancona busca abrir espacios con posibilidad real de triunfo para grupos discriminados

La propuesta del INE plantea que las candidaturas para grupos vulnerables se asignen en espacios competitivos con posibilidad real de elección. Crédito: INE
La propuesta del INE plantea que las candidaturas para grupos vulnerables se asignen en espacios competitivos con posibilidad real de elección. Crédito: INE
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El consejero Uuc-kib Espadas Ancona del INE propuso que cada partido reserve al menos 10 % de sus candidaturas para personas en situación de vulnerabilidad, en espacios competitivos y con una distribución definida entre posiciones plurinominales y uninominales.

La medida busca mejorar la representación de grupos discriminados y garantizar que sus postulaciones tengan posibilidades reales de elección, de acuerdo con un comunicado del INE difundido este 14 de septiembre.

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Espadas Ancona llevará la propuesta a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. Si no avanza en esa instancia, planteará el tema ante el Consejo General.

El modelo plantea pasar de cuotas de acceso a cuotas de representación, con candidaturas respaldadas por sus comunidades mediante consultas, encuestas o alianzas con organizaciones sociales. El consejero señalo que la eficacia debe medirse por la agenda impulsada, el vínculo comunitario y la capacidad de incidencia legislativa, no solo por el número de postulaciones.

Oposición pide al INE que la comisión de integridad no se use para persecución

Durante la sesión del consejo general, La consejera electoral Carla Astrid Humphrey Jordan abordó los retos que tendrán la nueva comisión de verificación de candidatos del INE, con miras a la elección intermedia de 2027. Crédito: X/ @C_Humphrey_J

Los Partidos de oposición pidieron al INE que la nueva Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas no se use para perseguir a aspirantes ni para proteger a quienes estén próximos al poder.

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El mecanismo, previsto para las elecciones intermedias de 2027, permitirá que los institutos políticos envíen voluntariamente listas de candidatos para revisar si representan un posible riesgo de colusión con organizaciones criminales.

La Comisión funcionará durante tres años como un órgano permanente del INE y estará encabezada por el consejero electoral Arturo Chávez López. Sus integrantes serán la consejera Norma De La Cruz Magaña y el consejero Uuc-kib Espadas Ancona.

MC exhorta al INE a que investigue y sancione actos anticipados de campaña. Crédito: X/ @INEMexico
Las fuerzas políticas plantearon que el nuevo mecanismo de revisión para aspirantes a 2027 incluya garantías contra el uso discrecional. Crédito: X/ @INEMexico

Durante la sesión del Consejo General del pasado 11 de septiembre, en la que se aprobaron sus lineamientos, representantes partidistas respaldaron la creación de la instancia, pero exigieron garantías para impedir un uso selectivo de sus revisiones.

Víctor Hugo Sandón, representante del PAN ante el INE, advirtió que el mecanismo debe evitar tanto la fabricación de sospechas como la exoneración de perfiles cuestionados. “No queremos un instrumento para fabricar sospechosos, pero tampoco queremos un instrumento para lavarle la cara a nadie”.

El representante panista agregó: “Ni persecución para los opositores, ni protección para quienes se encuentren cercanos al poder, ni inquisición política, ni simulación institucional”.

Comisión no investigará ni podrá cancelar registros

Las cifras presentadas ayer dan mayoría calificada a Morena y sus aliados
La integración incluye a la consejera Norma De La Cruz Magaña y al consejero Uuc-kib Espadas Ancona, según los lineamientos aprobados por el Consejo General. Foto: Cuartoscuro

Los consejeros electorales sostuvieron que la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas no realizará investigaciones ni recibirá información confidencial. Los partidos decidirán si someten o no los nombres de sus aspirantes al procedimiento.

Uuc-kib Espadas comparó el mecanismo con un servicio que el INE pondrá a disposición de los partidos. Las autoridades de seguridad y las instancias financieras deberán responder si, conforme a sus propios criterios, una persona “representa un riesgo razonable.

Arturo Chávez, quien presidirá el grupo, precisó que la Comisión no tendrá facultades para retirar candidaturas ni acceso a datos sensibles. El INE tampoco conocerá si una revisión generó alertas sobre una persona registrada por algún partido.

La consejera electoral Carla Astrid Humphrey Jordan delimitó las atribuciones del nuevo órgano: “Esta comisión no investiga delitos, no determina responsabilidades penales, ni sustituye a las autoridades competentes”.

El INE estableció que la Comisión no investigará delitos, no recibirá información confidencial y los partidos decidirán si someten o no a sus aspirantes al procedimiento. EFE/ Mario Guzmán
El INE estableció que la Comisión no investigará delitos, no recibirá información confidencial y los partidos decidirán si someten o no a sus aspirantes al procedimiento. EFE/ Mario Guzmán

Movimiento Ciudadano también expresó reservas sobre el diseño del procedimiento. Juan Manuel Ramírez Velasco, representante del partido ante el INE, propuso establecer un contrapeso interno que permita identificar un posible uso indebido de la herramienta.

“Imaginemos que las alertas se concentran injustificadamente en aspirantes de una determinada fuerza política, con el diseño actual será muy difícil advertirlo, planteó Ramírez Velasco.

Guillermo Santiago Rodríguez, representante de Morena, respaldó la creación del mecanismo sin objeciones. Marco Antonio Baños, representante del partido Somos, señaló que su fuerza política habría preferido procedimientos “un poco más agresivos para definir cuándo existen vínculos ilegales entre candidaturas, partidos y grupos del crimen organizado.

Dos consejeros rechazaron integrar el nuevo órgano

Pleno del INE
El Consejo General del INE aprobó en julio la Comisión, pero Arturo Castillo y Martín Faz rechazaron integrarla tras la deliberación de las 11 consejerías. (INE México)

El Consejo General del INE aprobó en julio la integración de la Comisión Permanente de Verificación de Integridad en Candidaturas, tras una deliberación que involucró a las 11 consejerías electorales.

Arturo Castillo y Martín Faz rechazaron formar parte del grupo, por lo que la integración no contó con el respaldo unánime de las consejerías. La Comisión operará con facultades limitadas para impedir que aspirantes con antecedentes cuestionables lleguen a aparecer en la boleta electoral.

PAN impugna ante el INE el acuerdo para contar boletas sin dobleces

Boletas presidenciales foto: INE
Acción Nacional acusó que la medida abre la puerta a criterios distintos en los 300 consejos distritales. Foto: INE

El PAN impugnará ante el INE el acuerdo que permite contabilizar boletas sin dobleces, una determinación que, según Acción Nacional, pone en riesgo la certeza del Proceso Electoral Federal 2026-2027, iniciado este jueves 10 de septiembre rumbo a la jornada del 6 de junio de 2027.

Acción Nacional cuestionó que cada uno de los 300 consejos distritales pueda decidir si contabiliza esas papeletas, conocidas como “boletas planchadas”. Para Víctor Hugo Saavedra, representante propietario del PAN ante el INE, esa facultad puede derivar en criterios distintos en cada demarcación.

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