México

Camilo Séptimo pospone y cancela sus próximos conciertos tras el asesinato de Jonathan Meléndez

La banda anuncia que necesita tiempo para reorganizarse luego del multihomicidio que cobró la vida del tecladista, su familia y una empleada doméstica en Atizapán

CIUDAD DE MÉXICO, 08MAYO2024. El grupo mexicano Camilo Séptimo en conferencia de prensa para anunciar su próxima presentación en el Palacio de los Deportes, celebrando sus 10 años con un show de 360º. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 08MAYO2024. El grupo mexicano Camilo Séptimo en conferencia de prensa para anunciar su próxima presentación en el Palacio de los Deportes, celebrando sus 10 años con un show de 360º. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM
Guardar

Camilo Séptimo cancela la fecha de Nezahualcóyotl y pospone tres conciertos más tras el asesinato de su tecladista Jonathan Meléndez, ocurrido junto con su familia y una empleada doméstica el 1 de septiembre en Atizapán de Zaragoza.

La banda anuncia en redes sociales que necesita “tiempo para atravesar este proceso y reorganizarse” y confirma que el resto de la gira está en revisión.

PUBLICIDAD

Para los fans que requieran reembolso, la banda señaló que deberán acudir directamente con las boleteras para solicitarlo.

Un hombre con gafas de sol toca un teclado electrónico junto a dos micrófonos en un ambiente con luces turquesa.
El intérprete de teclados fue víctima de un multihomicidio en Atizapán de Zaragoza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Camilo Séptimo cancela concierto en Nezahualcóyotl y pospone tres fechas de su gira

Camilo Séptimo informa a través de un comunicado en Facebook que cancela de forma definitiva su presentación del 3 de octubre en Nezahualcóyotl, Estado de México. La agrupación pospone además tres fechas: el 19 de septiembre en Ciudad Juárez, el 26 de septiembre en Naucalli y el 10 de octubre en Pachuca.

“Las pérdidas requieren tiempo para sentir y sanar”, señala el texto firmado por la banda. El comunicado precisa que, tras una pausa, el grupo tomará un espacio para reorganizarse y definir los siguientes pasos, y que Camilo Séptimo continúa “por Honas y por todos los que nos han acompañado todos estos años”.

PUBLICIDAD

Comunicado de Camilo Séptimo en redes (Facebook)
Comunicado de Camilo Séptimo en redes (Facebook)

El homenaje a Jonathan Meléndez, tecladista y cofundador

“Honas” es el apodo de Jonathan Meléndez, tecladista y cofundador de Camilo Séptimo, asesinado el 1 de septiembre en un departamento de Atizapán de Zaragoza junto con su esposa Ana Paula Barragán, embarazada de cuatro meses; su hija Sofía, de 3 años, y la trabajadora del hogar Aleyda Romero, de 21 años. La mascota de la familia también murió en el ataque. Un hijo de la pareja, de 6 años, sobrevivió al esconderse.

Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el crimen habría sido motivado por el robo de una caja fría con 3,000,000 de pesos en criptomonedas que Meléndez guardaba en su domicilio, monto que hasta el momento no ha sido localizado.

Dos detenidos vinculados a proceso por el multihomicidio en Atizapán

Una jueza del Estado de México vinculó a proceso el 9 de septiembre a Diego Sebastián “N”, identificado como exsocio de Meléndez, y a Gerardo “N”, su chofer, por su probable responsabilidad en el ataque. Ambos enfrentan cargos por homicidio calificado cometido contra dos o más personas, interrupción del embarazo y crueldad contra seres sintientes por la muerte del perro de la familia.

Detenidos multihomicidio tecladista Camilo Séptimo
Foto: Fiscalía Edomex

El juez de control fijó cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria y ordenó prisión preventiva para los dos imputados en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla. De acuerdo con la Fiscalía, Diego Sebastián “N” habría aprovechado la relación de confianza que mantenía como socio comercial de Meléndez para ingresar a la vivienda de la familia.

La psicóloga Feggy Ostrosky descarta el robo como motivo principal

La psicóloga forense Feggy Ostrosky señala que la forma del ataque apunta a una acción guiada por venganza y resentimiento, no a un robo. La especialista sostiene que Diego Sebastián “N” presenta rasgos claros de psicopatía, de acuerdo con su análisis del multihomicidio.

El abogado de la familia, Hugo Salgado, confirma que al detenido se le practicaron exámenes de medicina tras quedar a disposición de la Fiscalía de Asuntos Especiales en Toluca, los cuales dieron negativo a sustancias. Salgado precisa que Meléndez llegó al fraccionamiento acompañado de una persona identificada como Freddy alrededor de las 19:28 horas, y que el agresor ya había privado de la vida al resto de la familia antes de su llegada.

A person lays down a picture amid flowers, as fans of Mexican band Camilo Septimo gather at the Angel de la Independencia to honor keyboardist Jonathan "Honas" Melendez, who was killed alongside his family and a household employee in an attack at their home, in Mexico City, Mexico September 6, 2026. REUTERS/Toya Sarno Jordan
A person lays down a picture amid flowers, as fans of Mexican band Camilo Septimo gather at the Angel de la Independencia to honor keyboardist Jonathan "Honas" Melendez, who was killed alongside his family and a household employee in an attack at their home, in Mexico City, Mexico September 6, 2026. REUTERS/Toya Sarno Jordan

Reembolsos y próximos pasos de la gira de Camilo Séptimo

El comunicado de la banda indica que las personas interesadas en conocer las políticas de reembolso pueden acercarse con la empresa boletera donde adquirieron sus entradas para las fechas pospuestas o cancelada. El grupo no ofrece por ahora una fecha de reprogramación para Ciudad Juárez, Naucalli ni Pachuca.

“En cuanto tengamos claridad sobre el resto de la gira, nuevos proyectos y nuevas fechas, los compartiremos a través de nuestros canales oficiales”, precisa el texto. La agrupación cierra el mensaje agradeciendo “el cariño, la comprensión y el respeto” recibidos durante lo que describe como “estos días difíciles”.

Temas Relacionados

Jonathan MeléndezCamilo Séptimoconciertoasesinatomusicamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Morena revela a Beatriz Mojica como su coordinadora en Guerrero rumbo a 2027

El partido anuncia el nombramiento este lunes 14 de septiembre en un acto en el WTC de la CDMX, con Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, tras el proceso interno más competido del país

Morena revela a Beatriz Mojica como su coordinadora en Guerrero rumbo a 2027

Gobernadora de Morelos se reúne con cónsul de España y promete esclarecer el feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte

Margarita González Saravia informó que existen avances en la investigación y aseguró que las autoridades darán con el responsable del feminicidio de la de intercambio en la UAEM

Gobernadora de Morelos se reúne con cónsul de España y promete esclarecer el feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte

Hoy No Circula CDMX y Edomex: una por una las placas que descansan este martes

Esto es de interés para aquellos que van a conducir en la Ciudad de México y el Estado de México este martes

Hoy No Circula CDMX y Edomex: una por una las placas que descansan este martes

Sentencian a tres por secuestro agravado en Tamaulipas: reciben 52 años de prisión

Marco Adán “N”, Jesús Eduardo “N” y Gloria Michel “N” fueron condenados por secuestro agravado y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

Sentencian a tres por secuestro agravado en Tamaulipas: reciben 52 años de prisión

Detienen a mujer por el feminicidio de sus hijas de 1 y 6 años de edad en Edomex: la madre se autolesionó tras cometer el ataque

La mujer es señalada por presuntamente agredir a sus hijas y luego autolesionarse

Detienen a mujer por el feminicidio de sus hijas de 1 y 6 años de edad en Edomex: la madre se autolesionó tras cometer el ataque
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a tres por secuestro agravado en Tamaulipas: reciben 52 años de prisión

Sentencian a tres por secuestro agravado en Tamaulipas: reciben 52 años de prisión

Episcopado mexicano pide al gobierno garantizar la seguridad, la justicia y escuchar a las víctimas

“Había información de otra situación”: Fiscalía de Morelos no descarta líneas de investigación en feminicidio de Claudia Tacoronte

México supera los 200 policías asesinados en 2026: Jalisco encabeza la lista de víctimas

Con atención tardía y en medio de la noche: así reportaron el ataque contra la estudiante española Claudia Tacoronte en Morelos

ENTRETENIMIENTO

Camila Fernández no obtuvo permiso laboral de EEUU y no podrá cantar en Las Vegas junto a Alejandro Fernández

Camila Fernández no obtuvo permiso laboral de EEUU y no podrá cantar en Las Vegas junto a Alejandro Fernández

“Prefiero la cárcel antes que borrarlo”: El documental de un mexicano que provocó su arresto en Colombia

Sandra Cuevas celebra a su “hijo” Daniell: así fue la fiesta del oso de peluche que representa su deseo de ser mamá

¿Quién es la nueva novia de Alfonso Herrera? Anahí comparte fotos con la famosa periodista deportiva y el ex RBD

Lolita Cortés confiesa si Yuridia le pagó por hacer un video en su concierto tras sus malos tratos en La Academia hace 21 años

DEPORTES

Denver Broncos vs Kansas City Chiefs: cuándo y dónde ver EN VIVO el Monday Night Football desde México

Denver Broncos vs Kansas City Chiefs: cuándo y dónde ver EN VIVO el Monday Night Football desde México

Toros de Tijuana se coloca a un triunfo de proclamarse como campeón en la Liga Mexicana de Beisbol

Jorge Álvarez Máynez celebra investigación antimonopolio contra el futbol mexicano y pide que regrese el ascenso

Gobierno abre investigación contra Liga Mx por posible abuso de poder de mercado en la eliminación del ascenso y descenso

Erick Portillo obtiene el tercer lugar en salto de altura dentro del Ultimate Championship 2026