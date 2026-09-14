Camilo Séptimo pospone y cancela sus próximos conciertos tras el asesinato de Jonathan Meléndez

CIUDAD DE MÉXICO, 08MAYO2024. El grupo mexicano Camilo Séptimo en conferencia de prensa para anunciar su próxima presentación en el Palacio de los Deportes, celebrando sus 10 años con un show de 360º. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

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Camilo Séptimo cancela la fecha de Nezahualcóyotl y pospone tres conciertos más tras el asesinato de su tecladista Jonathan Meléndez, ocurrido junto con su familia y una empleada doméstica el 1 de septiembre en Atizapán de Zaragoza.

La banda anuncia en redes sociales que necesita “tiempo para atravesar este proceso y reorganizarse” y confirma que el resto de la gira está en revisión.

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Para los fans que requieran reembolso, la banda señaló que deberán acudir directamente con las boleteras para solicitarlo.

El intérprete de teclados fue víctima de un multihomicidio en Atizapán de Zaragoza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Camilo Séptimo cancela concierto en Nezahualcóyotl y pospone tres fechas de su gira

Camilo Séptimo informa a través de un comunicado en Facebook que cancela de forma definitiva su presentación del 3 de octubre en Nezahualcóyotl, Estado de México. La agrupación pospone además tres fechas: el 19 de septiembre en Ciudad Juárez, el 26 de septiembre en Naucalli y el 10 de octubre en Pachuca.

“Las pérdidas requieren tiempo para sentir y sanar”, señala el texto firmado por la banda. El comunicado precisa que, tras una pausa, el grupo tomará un espacio para reorganizarse y definir los siguientes pasos, y que Camilo Séptimo continúa “por Honas y por todos los que nos han acompañado todos estos años”.

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Comunicado de Camilo Séptimo en redes (Facebook)

El homenaje a Jonathan Meléndez, tecladista y cofundador

“Honas” es el apodo de Jonathan Meléndez, tecladista y cofundador de Camilo Séptimo, asesinado el 1 de septiembre en un departamento de Atizapán de Zaragoza junto con su esposa Ana Paula Barragán, embarazada de cuatro meses; su hija Sofía, de 3 años, y la trabajadora del hogar Aleyda Romero, de 21 años. La mascota de la familia también murió en el ataque. Un hijo de la pareja, de 6 años, sobrevivió al esconderse.

Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el crimen habría sido motivado por el robo de una caja fría con 3,000,000 de pesos en criptomonedas que Meléndez guardaba en su domicilio, monto que hasta el momento no ha sido localizado.

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Dos detenidos vinculados a proceso por el multihomicidio en Atizapán

Una jueza del Estado de México vinculó a proceso el 9 de septiembre a Diego Sebastián “N”, identificado como exsocio de Meléndez, y a Gerardo “N”, su chofer, por su probable responsabilidad en el ataque. Ambos enfrentan cargos por homicidio calificado cometido contra dos o más personas, interrupción del embarazo y crueldad contra seres sintientes por la muerte del perro de la familia.

Foto: Fiscalía Edomex

El juez de control fijó cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria y ordenó prisión preventiva para los dos imputados en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla. De acuerdo con la Fiscalía, Diego Sebastián “N” habría aprovechado la relación de confianza que mantenía como socio comercial de Meléndez para ingresar a la vivienda de la familia.

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La psicóloga Feggy Ostrosky descarta el robo como motivo principal

La psicóloga forense Feggy Ostrosky señala que la forma del ataque apunta a una acción guiada por venganza y resentimiento, no a un robo. La especialista sostiene que Diego Sebastián “N” presenta rasgos claros de psicopatía, de acuerdo con su análisis del multihomicidio.

El abogado de la familia, Hugo Salgado, confirma que al detenido se le practicaron exámenes de medicina tras quedar a disposición de la Fiscalía de Asuntos Especiales en Toluca, los cuales dieron negativo a sustancias. Salgado precisa que Meléndez llegó al fraccionamiento acompañado de una persona identificada como Freddy alrededor de las 19:28 horas, y que el agresor ya había privado de la vida al resto de la familia antes de su llegada.

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A person lays down a picture amid flowers, as fans of Mexican band Camilo Septimo gather at the Angel de la Independencia to honor keyboardist Jonathan "Honas" Melendez, who was killed alongside his family and a household employee in an attack at their home, in Mexico City, Mexico September 6, 2026. REUTERS/Toya Sarno Jordan

Reembolsos y próximos pasos de la gira de Camilo Séptimo

El comunicado de la banda indica que las personas interesadas en conocer las políticas de reembolso pueden acercarse con la empresa boletera donde adquirieron sus entradas para las fechas pospuestas o cancelada. El grupo no ofrece por ahora una fecha de reprogramación para Ciudad Juárez, Naucalli ni Pachuca.

“En cuanto tengamos claridad sobre el resto de la gira, nuevos proyectos y nuevas fechas, los compartiremos a través de nuestros canales oficiales”, precisa el texto. La agrupación cierra el mensaje agradeciendo “el cariño, la comprensión y el respeto” recibidos durante lo que describe como “estos días difíciles”.