Colombia

Experto explicó por qué el aumento del Presupuesto de la Nación para 2027 no sería tan riesgoso: contratos ya comprometidos dificultarían la austeridad

Expertos plantean que el nuevo monto, determinado por herencias fiscales y revisiones de contratos previos, obliga a repensar cómo sostener la credibilidad financiera ante mercados expectantes y limitadas fuentes de liquidez

Bogotá. 30 de marzo de 2016. Este jueves el Banco de la República presentó el nuevo billete de 100 Mil Pesos. (Colprensa - Mauricio Alvarado)
Por primera vez en la historia, el PGN de Colombia superaría los $600 billones - Mauricio Alvarado/Colprensa
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La definición del monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 entra en su tramo decisivo en Colombia: las Comisiones Económicas Conjuntas (Tercera y Cuarta) de Senado y Cámara deben fijar el monto para el año entrante, con una base de $635 billones, en medio de una crisis fiscal que llevaría la deuda neta al 67,3% del Producto Interno Bruto (PIB).

Que el gobierno de Abelardo de la Espriella haya radicado este monto implica un ajuste de 10% frente al proyecto previo de $575 billones y abre un debate sobre deuda, gasto e inversión. Además, antes del 15 de septiembre las Comisiones Económicas deben definir el monto definitivo; antes del 25 de septiembre deben aprobar el proyecto en primer debate; y el 1 de octubre deben empezar las plenarias.

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Con exactitud, el monto asciende a $634,9 billones, una cifra sin precedentes, que cambió en forma sustancial frente a la propuesta que había dejado la administración del expresidente Gustavo Petro. La norma señala que, si el Congreso no expide el presupuesto antes del 20 de octubre a la medianoche, regirá el proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda con las modificaciones aprobadas en primer debate. El 14 de septiembre se reúnen las Comisiones Económicas para debatir el monto.

Después de que el Congreso devolviera al gobierno de Gustavo Petro el PGN de 2027 de $575 billones, el actual ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, radicó un presupuesto de $635 billones, 10% mayor y el más alto desde 2019.

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Ante esto, el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo respaldó la meduda y aclaró que “el nuevo monto del presupuesto se explica, no porque el Gobierno quiera elevar el programa de gastos,sino porque está sacando a la superficie infinidad de gastos que la administración Petro había escondido irresponsablemente debajo del tapete”.

Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, espera que el lunes 14 de septiembre las Comisiones Económicas del Congreso aprueben el monto del PGN de 2027 - crédito @RestrepoJCamilo/X
Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, espera que el lunes 14 de septiembre las Comisiones Económicas del Congreso aprueben el monto del PGN de 2027 - crédito @RestrepoJCamilo/X

Qué explica el aumento del presupuesto

Para ir más allá sobre la pregunta de que si es normal que el presupuesto suba 10% de un radicado a otro, el economista Giovanni Hernández, profesor de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana, respondió que “técnicamente sí se puede ajustar el presupuesto en un 10%; siempre que se hace un presupuesto, en algún momento hay que hacerle ajustes”.

Añadió que “lo que pudo haber pasado es que malos procesos de transición entre los dos gobiernos hicieron que, al revisar cómo estaba realmente el país en materia fiscal, el nuevo gobierno tuviera que ajustarlo así, pues muy seguramente encontró contratos y proyectos ya amarrados que dificultaban cumplir la bandera de austeridad”.

Dicho planteamiento vincula el aumento con una revisión de las cuentas públicas y con compromisos previos de funcionamiento e inversión. En esa explicación, el economista situó una de las claves para entender por qué la propuesta terminó por encima de lo esperado.

Riesgo fiscal y señal a los inversionistas

Consultado sobre si el nuevo monto resulta riesgoso para las finanzas del país, dijo que “no veo esta propuesta tan riesgosa, porque los mercados ya saben que el país quedó en una posición muy complicada por el fuerte incremento del gasto del gobierno anterior, y están esperando qué hace el nuevo gobierno”.

Agregó que el efecto dependerá de la estrategia fiscal de los próximos tres años. “Si ese aumento está atado a una política seria de desarrollo económico, austeridad y estabilización en los próximos 3 años, la señal hacia los inversionistas es todo lo contrario a negativa: ‘recibimos un país fiscalmente muy mal, necesitamos un esfuerzo adicional para estabilizarlo, pero luego vamos a seguir creciendo’”.

La Cámara de Representantes aprueba en primer debate la iniciativa de reactivación económica para cubrir el déficit fiscal de Colombia en 2026 - crédito Colprensa
El Congreso de la República debe aprobar el monto del PGN de 2027 antes del 20 de octubre de 2026 - crédito Colprensa

Su planteamiento ubica la discusión en la credibilidad de la hoja de ruta fiscal. Para el experto, el mercado observará menos el tamaño aislado del presupuesto que la capacidad del Gobierno para justificarlo y sostenerlo en el tiempo.

Deuda, calificación crediticia e impacto sobre el crecimiento

Sobre la calificación crediticia, Hernández señaló que “si se hace una muy buena comunicación y se dice: ‘necesitamos este adicional para estabilizar el país tras los resultados del gobierno anterior’, creo que no vamos a tener ningún problema con la calificación crediticia”. Agregó: “Y todo lo contrario, lo que podemos decir es sencillamente, ‘Oiga, podemos incluso aumentar nuestra calificación de una manera positiva o sencillamente dejarla como está’”. Añadió que “siempre y cuando se diga que es para estabilidad del país con miras hacia un futuro es importante”.

Al responder si pagar deuda frena el crecimiento, el economista sostuvo lo que dice la teoría económica es que se va a pagar deuda y a recortar en inversión a futuro, claramente no se tendrá el oxígeno para crecer y se pueda estancar.

También advirtió que esa misma teoría fija un límite para un gobierno muy endeudado. “Sin embargo, la misma teoría económica dice que si tú recibes un gobierno superendeudado, necesitas honrar la deuda de alguna manera, no puedes entrar en impago”, adujo.

Hernández describió el escenario como la peor señal para el mercado. Dijo que “entrar en default sí sería una señal catastrófica porque comunica que un país no tiene la capacidad para pagar deuda”. Ante eso, puntualizó que “en este caso es, necesitamos sencillamente equilibrar el país. La estabilidad va a ser una buena señal para los inversionistas y para el mercado, será un indicador de que Colombia va a salir adelante”.

- crédito @miguel_gomez_m/X
Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, lamentó que el PGN de 2027 tenga que destinar más de $100 billones para pagar deuda - crédito @miguel_gomez_m/X

De dónde podría salir el dinero

Frente a la pregunta sobre cómo financiar el presupuesto sin subir impuestos, Giovanni Hernández recordó que el Estado funciona con deuda, con impuestos o vendiendo activos. También advirtió sobre el costo de desprenderse de empresas públicas rentables. “A muchas personas no le gusta vender empresas del Estado porque se pierden ingresos futuros que puedan generar esas empresas. Y si son empresas buenas, pues se va a perder aún más”, apuntó.

Para el experto, el margen del Gobierno actual es reducido. “El Gobierno actual tiene muy poco margen, es decir, tendría que hacer una reforma para estabilizar el país, pero que pueda tener posibilidades de sacar ingresos por otro lado va a ser muy muy difícil”, advirtió.

Remarcó que el país tiene poco espacio para endeudarse sin costo político y fiscal. “Es un país que está altamente endeudado, tendría que colocar deuda a muy largo plazo, pero tampoco es lo que se quiere”, detalló.

Como salida, Giovanni Hernández planteó una combinación de herramientas. “Por lo tanto, podría ser un componente doble. Es decir, hacer una reforma tributaria no tan dura, pedir deuda muy largo plazo para que cuando el país vuelva a estabilizarse y vuelva a generar riqueza, podamos pagar esa deuda relativamente rápido”.

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