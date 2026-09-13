‘Venden’ supuesto ganado del Ejército en redes: Defensa alerta por fraude con el Criadero Militar de Santa Gertrudis, Chihuahua

(Crédito: Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

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Una falsa oferta de ganado a nombre del Ejército circula en redes sociales con el supuesto respaldo del Criadero Militar de Santa Gertrudis, Chihuahua. La publicación es apócrifa y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) alertó que quienes intenten concretar la compra pueden ser víctimas de fraude, por lo que pidió no realizar depósitos ni proporcionar datos personales.

La advertencia fue difundida este fin de semana, luego de que comenzó a circular una publicación que atribuía a la instalación militar la supuesta venta de ganado. La Defensa recordó que no realiza este tipo de operaciones por internet o redes sociales y pidió verificar cualquier información en sus canales oficiales antes de entregar dinero o documentación.

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Una falsa venta de 354 becerras ya había sido detectada en 2025

El antecedente más reciente ocurrió en septiembre de 2025, cuando Defensa detectó un perfil de Facebook identificado como “SANTA GERTRUDIS” que ofrecía un lote de 354 becerras Brangus Rojo con registro y documentación, a un precio de 13 mil 500 pesos cada una.

La dependencia informó que especialistas en delitos cibernéticos determinaron que la información era completamente falsa y que el criadero no contaba con perfiles en redes sociales. También señaló que el uso de logotipos e identidad de dependencias federales es una práctica utilizada por ciberdelincuentes para generar confianza entre posibles víctimas.

En enero de 2021, la dependencia también informó sobre publicaciones en redes sociales que anunciaban una supuesta venta de ganado procedente de Santa Gertrudis.

Entonces, la Defensa pidió evitar páginas no oficiales y reportar cualquier actividad relacionada con esas publicaciones para prevenir fraudes y extorsiones.

Los intentos de fraude con venta de ganado se registran, al menos, desde 2018. (Crédito: Defensa)

Ocho personas fueron víctimas de una falsa venta y el fraude llegó hasta un millón de pesos

Un año antes, en 2020, el fraude ya había dejado víctimas en Chihuahua. De acuerdo con El Diario de Chihuahua, ocho personas fueron engañadas mediante páginas de internet y perfiles de Facebook que ofrecían ganado en supuestas subastas de la instalación militar.

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El medio estimó que el monto defraudado se ubicó entre 800 mil y un millón de pesos. La oferta correspondía a 100 vaquillas Brangus negras con registro, con un precio mínimo de 9 mil 500 pesos por animal y la condición de adquirir al menos 10 ejemplares. La publicación también prometía envío gratuito a cualquier parte de México.

La página utilizada por los defraudadores llevaba el nombre “Criadero Militar de Ganado – Sedena Chihuahua” y difundía números telefónicos para establecer contacto. También empleaba un sitio de internet que aparentaba ser oficial, aunque utilizaba un dominio “.com” en lugar de la terminación institucional “.gob.mx”.

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La V Zona Militar advirtió entonces que los responsables eran “hábiles e insistentes”: cuando una página era detectada y retirada, aparecían otras similares pocos días después. La misma modalidad se había utilizado en otros estados para ofrecer vehículos y maquinaria mediante páginas que imitaban la identidad de instituciones militares.

Desde 2018 ya circulaban perfiles falsos con el nombre de Santa Gertrudis

En marzo de 2018, la Defensa informó sobre tres cuentas falsas de Facebook que utilizaban nombres como “Criadero Militar De Ganado Sedena/Secretaría De La Defensa Nacional”, “Criadero Militar De Ganado Santa Gertrudis” y “Secretaría de la defensa.nacional criadero de ganado”.

Las cuentas ofrecían vehículos, maquinaria, ganado y otros bienes. El esquema también incluía un sitio de internet que imitaba la identidad institucional de la dependencia. Defensa calificó entonces las publicaciones como un intento de fraude y pidió a la población no entregar dinero ni información personal a través de esos medios.

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El Criadero Militar de Ganado de Santa Gertrudis, Chihuahua, en compañía de más de 8 mil jinetes, en un recorrido de Ciudad Juárez a Hidalgo del Parral Chihuahua, el 22 de julio de 2025. (Crédito: Defensa)

La advertencia volvió a emitirse en mayo de ese mismo año, cuando la dependencia reportó nuevamente cuentas de Facebook y sitios apócrifos que utilizaban su nombre para ofrecer vehículos, maquinaria y ganado.

Las publicaciones detectadas durante los últimos años mantienen un patrón similar: utilizan el nombre, logotipos o identidad de la institución para aparentar que las ofertas provienen de instalaciones militares. La recomendación vigente de Defensa es verificar la información en canales oficiales antes de realizar cualquier depósito o proporcionar datos personales.

Santa Gertrudis sí produce ganado, pero no funciona como una tienda en redes sociales

El Criadero Militar de Santa Gertrudis mantiene una operación ganadera real. En 2024 tenía más de 2 mil 700 cabezas de ganado bovino distribuidas en 10 de sus 21 estancias, con razas como Aberdeen Angus, Charolaise, Hereford y Wagyu. La mayoría de las reses tiene como destino el consumo de los integrantes del Ejército, de acuerdo con un recorrido realizado por el diario El País en las instalaciones.

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La producción forma parte de una operación administrada por la Defensa, pero las ofertas detectadas en redes sociales no corresponden a ese esquema. En 2025, por ejemplo, la propia dependencia aclaró que el criadero no tenía perfiles en redes sociales.

La instalación tampoco es ajena a procedimientos formales de disposición de animales. En marzo de 2025, la Defensa publicó en el Diario Oficial una licitación para vender 57 equinos por un valor conjunto de 850 mil 497 pesos. Las bases se entregaban a través de los canales institucionales y la subasta estaba programada en las propias instalaciones de Santa Gertrudis.

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Ese contraste es precisamente el que utilizan las publicaciones apócrifas: parten de la existencia real de ganado y de una instalación militar que sí maneja animales, pero trasladan esa actividad a perfiles y páginas que la Defensa ha identificado como falsos. El antecedente se remonta al menos a 2018, cuando la dependencia denunció cuentas que ofrecían becerros, vehículos y maquinaria utilizando su nombre y logotipos.