Donald Trump afirmó que los precios del gasóleo se “desplomarán” si Reino Unido abre el mar del Norte a la perforación

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Farmleigh House, en Phoenix Park, Dublín, Irlanda (REUTERS/Natalia Campos)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado en Dublín que los precios del gasóleo se “desplomarán” si el Reino Unido abre el mar del Norte a la perforación de petróleo y gas.

Durante su visita informal de dos días a Irlanda, Trump respondió a una pregunta de un medio sobre el aumento del precio del gasóleo para la calefacción doméstica, que en el caso de la isla esmeralda ha experimentado un aumento del 40% desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

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“Si el Reino Unido abre el mar del Norte, vuestros precios se desplomarán. En cuanto abran el gran mar del Norte, y aún no lo han hecho, siendo uno de los yacimientos más valiosos del mundo, los precios van a bajar muchísimo”, dijo el mandatario estadounidense en Dublín tras reunirse con la presidenta irlandesa, Catherine Connolly.

Trump ha insistido en numerosas ocasiones al Reino Unido para que explote el petróleo del mar del Norte para aliviar la crisis energética derivada de la guerra en Irán y el bloqueo sostenido del estrecho de Ormuz.

Donald Trump estrecha la mano de Mary O'Shea durante su reunión con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, en Farmleigh House, en Phoenix Park, Dublín (REUTERS/Natalia Campos)

En ese contexto, reveló que los rebeldes hutíes de Yemen —aliados de Irán que controlan un corredor marítimo clave entre Europa y Asia— contactaron a Washington para pedirle que no intervenga. “Los hutíes nos llamaron y no quieren luchar contra nosotros. No quieren que vayamos contra ellos”, afirmó Trump ante la prensa en Dublín.

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Se prevé que el primer ministro británico Andy Burnham autorice la próxima semana un polémico proyecto de exploración gasística conocido como Jackdaw, cerca de la ciudad escocesa de Aberdeen, lo que supondría de facto el fin de la política de congelación de proyectos de hidrocarburos con la que los laboristas llegaron al poder en julio de 2024.

El barril de brent, el crudo del mar del Norte y de referencia en Europa, se situó este viernes en 104,61 dólares, si bien a lo largo de la semana llegó a superar los 109, su nivel máximo desde mediados de mayo, como consecuencia del aumento de la escalada bélica en Medio Oriente.

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Por otro lado, Trump también se refirió durante su visita a la posibilidad de una Irlanda unificada. “Me encantaría ver una Irlanda unificada. Va a pasar en algún momento”, dijo el presidente tras reunirse con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, y calificó la eventual reunificación como “algo fantástico”.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian (Iran's Presidential website/WANA/Handout via REUTERS)

El presidente de Irán reconoció que la situación económica es “crítica y peligrosa”

Por su parte, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó que las sanciones de Estados Unidos y la guerra en Medio Oriente llevaron al país persa a “una fase crítica y peligrosa en los últimos meses”, durante su intervención en el Foro Económico de los BRICS, celebrado en Nueva Delhi. El mandatario señaló que el conflicto, además de sus costos humanos y materiales, mostró que “la seguridad económica es inseparable de la seguridad nacional y regional”.

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“Irán se ha enfrentado a sanciones generalizadas en los últimos años, pero en los últimos meses estas presiones han entrado en una fase mucho más difícil y peligrosa” para la economía iraní, declaró Pezeshkian, a la vez que pidió a los BRICS establecer “un espacio en el que ningún país pueda perturbar el comercio legítimo de otro monopolizando un instrumento financiero o una tecnología”.

La República Islámica enfrenta sanciones estadounidenses desde hace décadas y Washington inició en agosto la operación Paria Económico, dirigida a aumentar el aislamiento financiero de Irán, en el marco de una guerra que superó los seis meses. A esa situación se sumó el cerco que Estados Unidos impuso en julio a los puertos y buques iraníes, después de que Teherán bloqueara otra vez el estrecho de Ormuz tras negociaciones fallidas.

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“El creciente uso de instrumentos económicos para ejercer presión política, junto con la incertidumbre geopolítica y las interrupciones en las cadenas de suministro, han complicado el entorno económico mundial”, agregó durante su discurso en la antesala a la cumbre en India.