Colombia

Yina Calderón le pidió llorando al presidente De la Espriella revisar el caso de Epa Colombia tras aparecer esposada de manos y pies: “Hay bandidos con acuerdos”

La influencer cuestionó en redes sociales las esposas y sujeciones en los pies que llevaba Daneidy Barrera Rojas cuando fue llevada a una audiencia en Ibagué

La influencer cuestionó las esposas y las sujeciones en los pies de Daneidy Barrera Rojas durante su movilización desde Coiba Picaleña a los juzgados de Ibagué - crédito @yinacalderontv/ Instagram

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Yina Calderón se pronunció en redes sociales para cuestionar las medidas de seguridad aplicadas a Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, durante un traslado a los juzgados de Ibagué.

La creadora de contenido pidió al presidente Abelardo De La Espriella que intervenga para evaluar la situación de su amiga, luego de la difusión de imágenes en las que aparece esposada y con sujeciones en los pies.

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El traslado se realizó desde el complejo penitenciario Coiba de Picaleña, en Tolima, hacia una audiencia judicial en Ibagué. En el video que circuló en plataformas digitales, Barrera Rojas aparece bajo custodia de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

A través de sus redes sociales, Calderón se mostró afectada por las imágenes y puso el foco en las restricciones físicas empleadas durante el procedimiento. “Yo no entiendo por qué tener que amarrarle los pies. Epa Colombia cometió un error. Epa Colombia ya lo pagó”, afirmó en su mensaje.

Yina Calderón pidió al presidente Abelardo de la Espriella revisar el trato a Epa Colombia - crédito montaje Presidencia - @yinacalderontv / Instagram @geraldineayalavi31/ TikTok
Yina Calderón pidió al presidente Abelardo de la Espriella revisar el trato a Epa Colombia - crédito montaje Presidencia - @yinacalderontv / Instagram @geraldineayalavi31/ TikTok

La influencer sostuvo que el trato a Barrera Rojas resulta desproporcionado frente a los hechos por los que permanece privada de la libertad. También comparó su situación con la de personas involucradas en delitos de mayor gravedad que, según dijo, no reciben el mismo tratamiento.

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“Hay muchos criminales sueltos, hay bandidos con acuerdos y Epa Colombia, por un error, está siendo tratada como si fuera la peor criminal de Colombia”, manifestó Calderón. Además, vinculó el caso con factores como la edad, el entorno y la falta de educación, aunque no dio detalles adicionales sobre esas consideraciones.

La creadora de contenido también mencionó los recursos económicos que, según su versión, su amiga habría tenido que desembolsar a raíz del proceso. “¿Cuántos millones de pesos ya le han sacado?”, sostuvo durante el video.

Las imágenes del traslado de Epa Colombia con esposas de pies y manos en Ibagué - crédito captura de pantalla @geraldineayalavi31/ TikTok
Yina Calderón cuestionó en redes sociales las medidas de seguridad aplicadas a Epa Colombia durante su traslado judicial en Ibagué - crédito captura de pantalla @geraldineayalavi31/ TikTok

Yina aprovechó el momento para dirigir su pedido al presidente de la República y le solicitó que tenga en cuenta el impacto de la situación sobre el entorno familiar de Barrera Rojas. “Quiero pedirle al presidente actual de la República que, como padre, se ponga en los zapatos de la mamá de Epa Colombia, del papá, y que se pregunte si es justo el trato que está recibiendo Epa”, declaró.

En otra parte de su pronunciamiento, Calderón apeló a una serie de preguntas para rechazar que su amiga sea equiparada con personas acusadas de crímenes violentos. Aunque no utilizó de forma literal la palabra “terrorista”, su mensaje apuntó a que Epa Colombia no debería ser tratada como alguien responsable de delitos de esa gravedad.

“¿A cuántas personas Epa asesinó? ¿A cuántos niños Epa violó? ¿Cuánto dinero lavó? ¿A quién secuestró?”, preguntó. Luego agregó: “Dañó el torniquete de un TransMilenio y la están tratando como si fuera la criminal más grande que tiene Colombia”. Calderón insistió en que Barrera Rojas ya afrontó las consecuencias de sus actos. “Epa ya pagó”, remarcó, antes de solicitar una alternativa a la reclusión en prisión. “¿Por qué no darle la oportunidad de pagar casa por cárcel?”, expresó.

Calderón pidió al presidente que tenga en cuenta a la familia de Epa Colombia al evaluar su situación - crédito Foto AP/Fernando Vergara
Calderón pidió al presidente que tenga en cuenta a la familia de Epa Colombia al evaluar su situación - crédito Foto AP/Fernando Vergara

Finalmente, Calderón pidió que las autoridades enfoquen sus acciones en otros responsables de delitos. “Vaya tras los verdaderos bandidos y dele la oportunidad a Epa de no ser más tratada así, porque en verdad es muy triste”, concluyó.

El video que motivó la reacción de Yina Calderón se viralizó en redes sociales el 11 de septiembre y mostró el momento en que Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, fue llevada desde el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, Coiba Picaleña, hasta los juzgados de Los Arrayanes, en la capital de Tolima. La diligencia se realizó bajo custodia de agentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

En las imágenes se observa a la creadora de contenido con esposas en las manos y dispositivos de inmovilización en los tobillos, unidos mediante una cadena que limitaba sus movimientos durante el desplazamiento. También se ve la presencia de personal penitenciario en los accesos al edificio judicial, ubicado cerca de la avenida Ambalá y la calle 69.

La creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas compareció ante un despacho bajo un dispositivo de seguridad que incluyó cadenas y restricciones en sus extremidades - crédito @geraldineayalavi31/ TikTok

La difusión del registro generó reacciones divididas entre los usuarios de plataformas digitales. Algunos cuestionaron el nivel de las restricciones impuestas durante la movilización, mientras que otros señalaron que Barrera Rojas cumple una condena y que las salidas desde el establecimiento penitenciario se ajustan a protocolos de seguridad definidos por las autoridades.

Epa Colombia permanece recluida en Picaleña desde agosto, después de su traslado desde la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá. Cumple una pena de 63 meses y 15 días de prisión por hechos ocurridos en noviembre de 2019, relacionados con daños a instalaciones de TransMilenio durante las protestas sociales.

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