Pizarro dice que favorabilidad de De la Espriella es débil y cuestiona su primer mes

- crédito @delaespriella_style/Instagram - Prensa María José Pizarro

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La exsenadora del Pacto Histórico María José Pizarro cuestionó la favorabilidad del presidente Abelardo de la Espriella y aseguró que el mandatario enfrenta un escenario político complejo tras su primer mes en el poder.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, Pizarro se refirió al tema en entrevista con Recap Blu, donde respondió a los señalamientos del ministro del Interior, Rodrigo Lara, contra sectores de la oposición. Según la dirigente, las críticas del Gobierno podrían estar relacionadas con los resultados de las mediciones de opinión.

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Rodrigo Lara Restrepo, minInterior - crédito Diego Pineda/Colprensa

“Lara debe estar muy preocupado desde que sale con esas apreciaciones y deben estar preocupados precisamente porque saben que la favorabilidad de Abelardo de la Espriella pues hoy es bastante débil”, afirmó Pizarro.

La exsenadora citó como referencia la última encuesta de Atlas Intel y aseguró que el mandatario registra un 44 % de desfavorabilidad después de su primer mes de Gobierno. Con ese dato, cuestionó la fortaleza política de la administración y sostuvo que varias decisiones recientes no estarían cumpliendo, a su juicio, con las expectativas planteadas durante la campaña presidencial.

Críticas al primer mes de Gobierno

Pizarro hizo un balance negativo de las primeras semanas de la administración de De la Espriella y puso en duda el cumplimiento de promesas relacionadas con austeridad y manejo de recursos públicos.

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“De austeridad, nada. De propuestas, cumplir las promesas que hizo en campaña, más bien poco”, aseguró la exsenadora, al cuestionar la forma en que el Ejecutivo ha conducido sus primeras decisiones.

Según la dirigente del Pacto Histórico, mientras el Gobierno prometía austeridad, algunos funcionarios habrían recibido incrementos salariales y se estarían destinando recursos a la construcción de sedes presidenciales. También cuestionó la respuesta del Ejecutivo frente al terremoto y afirmó que el balance inicial no corresponde con las promesas hechas durante la campaña.

Las declaraciones se produjeron después de los señalamientos de Rodrigo Lara contra sectores de la oposición y del Pacto Histórico. Frente a las acusaciones de “politiquería”, Pizarro respondió que ese calificativo no debería dirigirse a su colectividad, sino al actual Gobierno y a los sectores que hacen parte de su administración.

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“La politiquería está con Abelardo de la Espriella, su gabinete está conformado por los sectores más tradicionales de la política. La politiquería no está en el Pacto Histórico”, sostuvo.

Alianzas contra una “deriva autoritaria”

Pizarro también defendió la estrategia de unidad que impulsa el Pacto Histórico y explicó que incluye conversaciones con distintos sectores políticos, sociales, académicos y ciudadanos. En ese marco, se refirió a la reciente reunión entre Gustavo Petro y Claudia López, que presentó como parte de una estrategia política más amplia.

El expresidente Gustavo Petro se reunió con la exalcaldesa de Bogotá y excandidat presidencial Claudia López, lo que causó revuelo en las redes sociales - crédito @petrogustavo/X - Visuales IA

“No solamente Claudia López, nosotros vamos a avanzar seriamente en conversaciones con diversos sectores políticos, sociales, académicos, ciudadanía preocupada por la deriva autoritaria de Abelardo de la Espriella”, afirmó.

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La exsenadora aseguró que el objetivo es construir una alianza amplia que funcione como contrapeso frente al Gobierno nacional. “Aquí se trata de realmente construir un muro de contención frente a esta deriva”, manifestó.

Según explicó, esa estrategia también contempla acercamientos con sectores indígenas, afro, democráticos, académicos, organizaciones sociales y comunidades campesinas. Para Pizarro, uno de los principales escenarios de esa construcción política serán las próximas elecciones locales.

“Nosotros tenemos que preparar ese muro de contención. Parte de ese muro de contención está en las elecciones locales”, sostuvo la dirigente.

Pizarro defendió además el diálogo con Claudia López y rechazó los calificativos que la ubican en posiciones fascistas. “Yo no he visto en Claudia López jamás una mujer fascista”, afirmó, al recordar su trayectoria política y su participación en la defensa de la Séptima Papeleta.

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Aunque reconoció diferencias entre ambas corrientes, consideró que esas discrepancias no impiden conversar ni buscar puntos de coincidencia. “Puede que no coincidamos en todas las ideas, pero ahí no hay fascismo”, agregó.

Finalmente, Pizarro reconoció el liderazgo de Gustavo Petro dentro del Pacto Histórico, pero insistió en que se trata de una fuerza diversa, con distintos sectores y nuevos liderazgos. También aseguró que en las conversaciones políticas no se ha abordado una eventual candidatura de Petro a la Alcaldía de Bogotá. “Esa no es una conversación que hayamos tenido hasta el momento”, respondió.

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