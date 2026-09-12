Apuñaló a su madre hasta la muerte y abusó de su hermana en CDMX: lo capturan tras 30 años en Aguascalientes

Antonio fue detenido en Aguascalientes por asesinar a su madre y abusar de su hermana en CDMX 30 años atrás Foto: Fiscalía Aguascalientes

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Tras tres décadas prófugo, Antonio “N” fue detenido en Aguascalientes por su presunta responsabilidad en el asesinato de su madre y la agresión sexual y física contra su hermana, hechos ocurridos en 1996 en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Los agentes lo localizaron en un domicilio de la colonia Benito Juárez y lo trasladaron al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

El acusado habría mantenido durante años una vida dedicada al comercio, aparentemente alejada del crimen por el que las autoridades capitalinas lo buscaban. La captura se realizó mediante una orden de aprehensión y con apoyo de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

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Los hechos ocurrieron el jueves 8 de agosto de 1996, en un domicilio de la colonia Centinela, en Tlalpan. Antonio ingresó al inmueble con un arma punzocortante y atacó a su madre, quien murió a causa de las heridas.

Durante la agresión, una de sus hermanas, entonces menor de edad, intentó pedir auxilio. El acusado la habría sometido, mutilado la mano derecha y agredido sexualmente; también la habría obligado a presenciar el asesinato antes de abandonar la vivienda.

La búsqueda terminó en una colonia de Aguascalientes

Después del ataque, las autoridades de la Ciudad de México iniciaron la búsqueda del sospechoso. La investigación permaneció abierta hasta que agentes de la Policía de Investigación capitalina, adscritos a la Dirección de Ordenamientos Judiciales de la Comandancia de Género, ubicaron su posible paradero en Aguascalientes.

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La información disponible señala que Antonio habría utilizado una identidad distinta o se habría mantenido fuera del entorno donde ocurrieron los hechos. En esa entidad presuntamente se dedicaba al comercio en una tlapalería y llevaba una rutina que no despertaba sospechas entre los habitantes de la zona.

Los agentes de la Policía de Investigación Criminal de Aguascalientes llegaron a un domicilio de la colonia Benito Juárez para cumplir la orden judicial. Ahí localizaron al acusado y concretaron su captura, casi 30 años después del ataque ocurrido en la capital del país.

Tras la detención, fue entregado a los investigadores de la CDMX, quienes lo trasladaron a la capital. Después ingresó al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición de la autoridad judicial competente para enfrentar el proceso penal correspondiente.

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La acusación incluye el asesinato de su madre y las agresiones contra su hermana, quien era menor de edad cuando ocurrieron los hechos. La autoridad judicial deberá determinar su situación jurídica conforme avance el proceso.

Cae en EEUU feminicida prófugo por 23 años prófugo tras matar a su ex pareja en Aguascalientes

Saúl fue detenido en EEUU por asesinar a su pareja en Aguascalientes hace 28 años Foto: Fiscalía estatal

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informó que Abel fue detenido en Estados Unidos después de permanecer 23 años prófugo por su probable responsabilidad en el homicidio de su pareja, ocurrido en Aguascalientes. El sospechoso fue entregado a las autoridades judiciales para enfrentar cargos por homicidio doloso calificado.

La víctima tenía 21 años y, de acuerdo con los antecedentes reunidos por la fiscalía, mantenía una relación de concubinato con Abel, quien presuntamente la agredía cuando se encontraba alcoholizado. Sus padres también señalaron ante las autoridades que la joven había sufrido violencia física y que el hombre había sido detenido en varias ocasiones.

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El caso se remontó al sábado 3 de mayo de 2003. Ese día, la mujer llegó con su hijo de dos años al domicilio de una prima, a bordo de una camioneta roja. Durante la visita le pidió una cerveza y explicó que había consumido bebidas alcohólicas desde la mañana.

La joven también relató que había perseguido a su concubino para quitarle la camioneta porque él estaba alcoholizado. Más tarde pidió a su prima que la acompañara a la feria, pero ella se negó y le sugirió que regresara a su casa, ya que Abel todavía se encontraba bajo los efectos del alcohol.

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Cerca de la medianoche, la mujer pidió a su familiar que cuidara a su hijo porque saldría a la feria. Dijo que volvería alrededor de las 03:00 horas en un taxi, pero no regresó. La mañana del 4 de mayo, alrededor de las 08:00 horas, un jornalero encontró su cuerpo sobre un banco de tierra ubicado en una propiedad de la carretera hacia Loma de los Negritos.

El trabajador avisó al entonces Servicio de Emergencia 080. Elementos de la Policía Preventiva y de la Policía Ministerial acudieron al sitio para recabar indicios y trasladar el cuerpo. La necropsia estableció que la joven murió por un choque hipovolémico interno, derivado de un estallamiento hepático provocado por un traumatismo toracoabdominal profundo, además de un traumatismo craneoencefálico.

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Tras el homicidio, Abel huyó hacia Estados Unidos. La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes indicó que el sospechoso cambió de identidad con apoyo de familiares que vivían en ese país. Las autoridades estatales coordinaron acciones para ubicarlo y detectaron antecedentes relacionados con violencia doméstica.

La localización permitió que el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville y del Condado de Davidson, en Tennessee, realizara la detención. Abel quedó señalado como probable responsable de homicidio doloso calificado con premeditación, ventaja, alevosía, brutal ferocidad y por existir una relación de concubinato con la víctima.