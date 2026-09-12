Mueren dos niñas en Almoloya de Juárez: investigan a sus padres por el doble homicidio

Fátima Scarlette y Dulce Esmeralda, de seis años y un año y medio, murieron dentro de un domicilio en Almoloya de Juárez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos niñas, de seis años y un año y medio de edad, murieron dentro de un domicilio ubicado en la localidad Ejido de San Pedro, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde las autoridades investigan las circunstancias del doble homicidio y la posible responsabilidad de sus padres.

Las víctimas fueron identificadas como Fátima Scarlette y Dulce Esmeralda, quienes fueron encontradas sin vida al interior de la vivienda situada sobre la carretera al Salitre de Mañones, en el Valle de Toluca.

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De acuerdo con el reporte policial, las autoridades recibieron una llamada de una vecina que vive en las inmediaciones del jardín de niños “Moisés Sáenz”, quien alertó sobre una presunta agresión dentro de un domicilio.

La mujer habría informado que un sujeto estaba agrediendo a su esposa y a una de sus hijas, quien aparentemente ya se encontraba inconsciente.

La reportante señaló a los agentes que se encontraba fuera del inmueble y que únicamente había realizado la llamada para solicitar auxilio.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que murieron las dos niñas, quienes presentaban golpes y heridas provocadas con un arma punzocortante. - crédito iStock

Cuando los servicios de emergencia y elementos policiales llegaron al lugar, encontraron a las dos menores. Tras realizarles una valoración, determinaron que ya no contaban con signos vitales.

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Las niñas presentaban golpes y heridas con arma punzocortante

Las primeras investigaciones establecieron que Fátima Scarlette y Dulce Esmeralda presentaban diversas lesiones provocadas por un arma punzocortante, además de golpes en distintas partes del cuerpo.

La diferencia de edad entre ambas menores era considerable: una tenía seis años y la otra apenas un año y medio.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar cómo ocurrieron las agresiones y quién o quiénes fueron responsables de las muertes.

En el lugar también fue localizada la madre de las niñas, identificada como Fabiola, de 25 años, quien presentaba lesiones que obligaron a trasladarla a un hospital del Valle de Toluca.

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La madre de las menores fue trasladada a un hospital con lesiones en el cuello y el tórax. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mujer tenía heridas en el cuello y el tórax, aparentemente provocadas también con un arma punzocortante.

Mientras recibía atención médica, las autoridades comenzaron a recabar sus primeras declaraciones sobre lo ocurrido dentro del domicilio.

De acuerdo con los primeros reportes, Fabiola habría incurrido en contradicciones durante sus declaraciones ante las autoridades, por lo que su testimonio forma parte de las diligencias para esclarecer la muerte de las menores.

El padre también quedó bajo investigación

El esposo de Fabiola también quedó a disposición de las autoridades judiciales debido a los señalamientos relacionados con la agresión ocurrida dentro de la vivienda.

Hasta el momento, las investigaciones deberán determinar cuál fue la participación de cada uno de los adultos y establecer cómo se produjeron las lesiones que terminaron con la vida de las niñas.

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Las autoridades también realizan pruebas toxicológicas a ambos padres, como parte de las diligencias para reconstruir las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

El caso permanece bajo investigación y será la autoridad ministerial la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes a partir de los indicios encontrados en el inmueble, los testimonios y los resultados de los peritajes.

Uno de los elementos que también llamó la atención durante las primeras diligencias es que, debido a los apellidos de las menores, existe la posibilidad de que fueran medias hermanas, aunque esta situación deberá ser confirmada por las autoridades.

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La investigación busca establecer qué ocurrió antes de que las niñas fueran encontradas sin vida y cuál fue la secuencia de hechos que dejó también herida a su madre.

Por ahora, las autoridades mantienen bajo investigación a los padres mientras avanzan las diligencias para esclarecer el doble homicidio de las menores.

El caso ocurre en Almoloya de Juárez, municipio ubicado en el Valle de Toluca, donde la Fiscalía mexiquense deberá determinar si las lesiones de las niñas fueron provocadas durante una agresión directa, si existieron otros participantes y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la muerte de ambas.

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La prioridad de las autoridades será reconstruir los últimos momentos de Fátima Scarlette y Dulce Esmeralda y determinar, con base en las pruebas periciales y testimoniales, quién fue responsable de las agresiones.