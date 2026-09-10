Senado votará el 15 de septiembre la moción de censura contra el ministro de Vivienda: estos son los partidos que lo respaldan

Jaime Andrés Beltrán defendió ante el Senado su actuación durante la emergencia y reiteró sus disculpas por el viaje que realizó a Santa Marta. - crédito @soyjaimeandres / X

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La plenaria del Senado programó para el próximo martes 15 de septiembre, a las 3:00 de la tarde, la votación de la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, luego del debate adelantado este miércoles.

La iniciativa fue promovida por sectores de oposición que cuestionaron la actuación del funcionario durante la emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto y el viaje que realizó a Santa Marta junto con su familia.

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Durante la discusión, distintas bancadas fijaron sus posiciones frente a la continuidad de Beltrán en el cargo. Mientras congresistas de oposición cuestionaron su gestión, representantes de ASI, Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Conservador, Partido de la U y Salvación Nacional expresaron respaldo al ministro.

Los partidos que respaldaron a Jaime Andrés Beltrán

El senador Gustavo Moreno, de la ASI, reconoció que el ministro se equivocó al escoger el momento para compartir con su familia, pero consideró que esa decisión no constituye una razón suficiente para retirarlo del cargo.

“Sí, se equivocó, pero eso no borra el trabajo realizado y no constituye automáticamente una razón suficiente para sacar del cargo al responsable de ejecutar la reconstrucción de miles de viviendas”, afirmó.

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Desde el Centro Democrático, el senador Hernán Cadavid rechazó que el viaje pueda ser considerado un abandono del cargo y pidió que la discusión sobre la moción de censura se adelante con base en las normas que regulan esa figura.

Por Cambio Radical, el vocero Nelson López cuestionó a los promotores de la iniciativa y sostuvo que esta busca afectar el trabajo realizado por Beltrán frente a la emergencia.

El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, rechazó que el viaje de Beltrán a Santa Marta pudiera considerarse un abandono del cargo. - crédito @hernancadavidma/Instagram

El senador Juan Carlos García, del Partido Conservador, afirmó que la moción se convirtió en un ataque personal contra el ministro. Según el congresista, este mecanismo debe discutirse con base en la Constitución y la ley y no convertirse en un juicio personal, moral o ético.

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La senadora María Irma Noreña, del Partido de la U, anunció directamente el respaldo de esa colectividad. “Ministro, cuente con nuestro respaldo para liderar este proceso, unir capacidades y convertir esta hoja de ruta en soluciones reales para el territorio afectado”, manifestó.

También se pronunció a favor el senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, quien cuestionó los argumentos de los congresistas que impulsaron la moción.

La plenaria del Senado deberá definir la continuidad de la discusión sobre la gestión del ministro de Vivienda. - crédito Prensa Senado

Oposición cuestionó el viaje y la gestión del Ministerio

Entre las voces críticas estuvo la senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, quien cuestionó las prioridades de inversión del Gobierno después del terremoto.

“Jaime Andrés Beltrán se fue de vacaciones y no solo eso, cuando presenta la nueva versión de presupuesto resulta que el Ministerio de Vivienda es como si no hubiera habido terremoto”, afirmó.

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El senador Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, también cuestionó el viaje a Santa Marta y calificó de “irresponsable” al ministro por haberse desplazado con su familia mientras se atendía la emergencia.

Por su parte, el senador Duvalier Sánchez, del Partido Verde, pidió que Beltrán diera un paso al costado y lo calificó de “indolente”.

Los cuestionamientos también estuvieron relacionados con la reconstrucción de las zonas afectadas. De acuerdo con El Colombiano, y respuestas entregadas por el Ministerio de Vivienda a derechos de petición de la oposición, hasta el momento la entidad no ha suscrito contratos ni convenios específicos para ejecutar obras de reconstrucción derivadas del sismo del 10 de agosto.

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La cartera explicó que el proceso se encuentra en una etapa de diagnóstico técnico, censo y estructuración de los instrumentos jurídicos y financieros necesarios para poner en marcha las obras.

El viaje de Jaime Andrés Beltrán a Santa Marta durante la emergencia fue uno de los principales puntos discutidos en el Congreso. - crédito @paularamirez_/Instagram - @fdbedout/X

Beltrán defendió su actuación ante el Senado

Durante el debate, el ministro volvió a referirse a su viaje a Santa Marta y reiteró las disculpas que ha ofrecido por lo ocurrido. “Como lo dije una, dos y hoy por tercera vez, si alguien se sintió ofendido, mil disculpas”, manifestó.

Beltrán también defendió la respuesta del Gobierno durante las primeras horas de la emergencia y aseguró que hubo presencia en Chocó, Quindío, Valle del Cauca y Risaralda.

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Sobre los recursos para atender las necesidades del sector, sostuvo que el proyecto de presupuesto para 2027 contempla $700.000 millones para inversión en Vivienda, mientras que, según sus cálculos, los proyectos de agua pendientes representan cerca de $6 billones y la reconstrucción requiere otros $4 billones.

El ministro señaló que el Gobierno busca fuentes adicionales de financiación y afirmó que su cartera presentó dos solicitudes al Ministerio de Hacienda.

Cámara también citó una moción de censura

Además de la votación en el Senado, el próximo martes está citado un debate de moción de censura contra Beltrán en la Cámara de Representantes por los mismos hechos.