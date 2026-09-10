¡Toma previsiones! Estas estaciones del Metrobús de la CDMX cerrarán temporalmente sus puertas

Miles de usuarios se verán afectados por estas medidas. (Crédito: Wikipedia)

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El organismo encargado del Metrobús de la Ciudad de México confirmó que, durante los meses de septiembre y octubre, diversas estaciones en corredores de alta afluencia suspenderán operaciones de forma escalonada.

Esta medida forma parte de un programa intensivo de mantenimiento preventivo y correctivo orientado a renovar las guías táctiles, rehabilitar la infraestructura en infraestructura de accesibilidad como elevadores y optimizar las condiciones generales de los andenes.

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La estrategia de intervención fue estructurada con cierres temporales focalizados durante fines de semana, con el objetivo explícito de mitigar el impacto sobre los miles de usuarios que diariamente se desplazan para cumplir con sus actividades laborales y académicas.

Las autoridades buscan mejorar la experiencia de los usuarios. (X/ @MetrobusCDMX)

Calendario de suspensiones por línea y estaciones

El plan de trabajo abarca paradas estratégicas ubicadas en los corredores de las Líneas 2 y 3 del sistema, así como intervenciones puntuales en la accesibilidad de otras rutas. Los cierres programados para las próximas semanas de la temporada se llevarán a cabo en las siguientes fechas:

Línea 2 (Tepalcates - Tacubaya)

Estación UPIICSA: Cerrada al público durante los días 5 y 6 de septiembre.

Línea 3 (Tenayuca - Pueblo Santa Cruz Atoyac)

Estación Obrero Mundial: Sin servicio durante el fin de semana del 12 y 13 de septiembre .

Estación Centro Médico: Suspensión de actividades los días 19 y 20 de septiembre .

Estación Balderas: Cierre programado para el 26 y 27 de septiembre .

Estación Juárez: Interrupción del servicio el 3 y 4 de octubre .

Estación Hidalgo: Sin atención al público los días 10 y 11 de octubre .

Estación Mina: Operaciones suspendidas el 17 y 18 de octubre .

Estación Guerrero: Cierre programado para los días 24 y 25 de octubre.

Las autoridades del transporte precisaron que, salvo las estaciones en mantenimiento activo durante el fin de semana correspondiente, el resto de las paradas de las líneas mantendrán un esquema de operación habitual.

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El periodo de mantenimiento será de manera escalonada para afectar lo menos posible. (Foto: Metrobús CDMX)

¿Por qué se tomaron estas medidas?

La causa principal detrás de estas interrupciones temporales responde a la urgencia de sustituir y reparar las guías táctiles en los andenes de abordaje. Estos elementos resultan indispensables para garantizar la movilidad segura e independiente de las personas con discapacidad visual.

Debido al flujo constante de pasajeros, el material ha sufrido desgaste, por lo que se requiere el retiro de las piezas dañadas, la nivelación del concreto en el piso y la colocación de nuevas losetas de señalización táctil.

Asimismo, las cuadrillas técnicas realizan de forma simultánea mantenimientos a las estructuras de los elevadores en estaciones clave, como en la Línea 5, donde se rehabilitan componentes tras incidentes y siniestros viales previos para asegurar la accesibilidad universal.

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Se espera que los usuarios tomen medidas preventivas para evitar retrasos. ((Gobierno CDMX))

Alternativas de transporte y recomendaciones a la ciudadanía

Ante estos cierres escalonados, la Secretaría de Movilidad y el propio sistema Metrobús emitieron una serie de recomendaciones para que la población planifique con antelación sus recorridos y minimice los tiempos de traslado:

Uso de redes conectadas: En el caso del eje de la Línea 3, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro funciona como una alternativa natural para traslados paralelos en tramos como Hidalgo, Balderas o Centro Médico. Caminata entre estaciones adyacentes: Debido a que la distancia media entre estaciones del Metrobús ronda entre los 300 y 500 metros, la opción más eficiente para tramos cortos es desplazarse a pie hacia la parada previa o posterior del mismo corredor. Consulta de canales oficiales: Se sugiere revisar el monitoreo del estado del servicio en tiempo real difundido en la red social X (@MetrobusCDMX) y en su plataforma web oficial para confirmar variaciones inesperadas derivadas de marchas o congestión vial.

Las autoridades enfatizaron la importancia de salir con al menos 15 a 20 minutos de margen para prevenir retrasos y reiteraron que estos trabajos temporales se traducirán en instalaciones más seguras e incluyentes para todos los habitantes de la capital.