México

¡Toma previsiones! Estas estaciones del Metrobús de la CDMX cerrarán temporalmente sus puertas

El transporte público pidió a sus usuarios tomar precauciones para evitar retrasos y confusiones en sus viajes

Miles de usuarios se verán afectados por estas medidas. (Crédito: Wikipedia)
Miles de usuarios se verán afectados por estas medidas. (Crédito: Wikipedia)
Guardar

El organismo encargado del Metrobús de la Ciudad de México confirmó que, durante los meses de septiembre y octubre, diversas estaciones en corredores de alta afluencia suspenderán operaciones de forma escalonada.

Esta medida forma parte de un programa intensivo de mantenimiento preventivo y correctivo orientado a renovar las guías táctiles, rehabilitar la infraestructura en infraestructura de accesibilidad como elevadores y optimizar las condiciones generales de los andenes.

PUBLICIDAD

La estrategia de intervención fue estructurada con cierres temporales focalizados durante fines de semana, con el objetivo explícito de mitigar el impacto sobre los miles de usuarios que diariamente se desplazan para cumplir con sus actividades laborales y académicas.

Metrobús CDMX implementó una nueva ruta que te lleva al AICM (X/ @MetrobusCDMX)
Las autoridades buscan mejorar la experiencia de los usuarios. (X/ @MetrobusCDMX)

Calendario de suspensiones por línea y estaciones

El plan de trabajo abarca paradas estratégicas ubicadas en los corredores de las Líneas 2 y 3 del sistema, así como intervenciones puntuales en la accesibilidad de otras rutas. Los cierres programados para las próximas semanas de la temporada se llevarán a cabo en las siguientes fechas:

Línea 2 (Tepalcates - Tacubaya)

  • Estación UPIICSA: Cerrada al público durante los días 5 y 6 de septiembre.

Línea 3 (Tenayuca - Pueblo Santa Cruz Atoyac)

  • Estación Obrero Mundial: Sin servicio durante el fin de semana del 12 y 13 de septiembre.
  • Estación Centro Médico: Suspensión de actividades los días 19 y 20 de septiembre.
  • Estación Balderas: Cierre programado para el 26 y 27 de septiembre.
  • Estación Juárez: Interrupción del servicio el 3 y 4 de octubre.
  • Estación Hidalgo: Sin atención al público los días 10 y 11 de octubre.
  • Estación Mina: Operaciones suspendidas el 17 y 18 de octubre.
  • Estación Guerrero: Cierre programado para los días 24 y 25 de octubre.

Las autoridades del transporte precisaron que, salvo las estaciones en mantenimiento activo durante el fin de semana correspondiente, el resto de las paradas de las líneas mantendrán un esquema de operación habitual.

PUBLICIDAD

La Línea 4 de Metrobús de la Ciudad de México presenta retrasos por congestión vial en la zona centro. Foto: Metrobús CDMX
El periodo de mantenimiento será de manera escalonada para afectar lo menos posible. (Foto: Metrobús CDMX)

¿Por qué se tomaron estas medidas?

La causa principal detrás de estas interrupciones temporales responde a la urgencia de sustituir y reparar las guías táctiles en los andenes de abordaje. Estos elementos resultan indispensables para garantizar la movilidad segura e independiente de las personas con discapacidad visual.

Debido al flujo constante de pasajeros, el material ha sufrido desgaste, por lo que se requiere el retiro de las piezas dañadas, la nivelación del concreto en el piso y la colocación de nuevas losetas de señalización táctil.

Asimismo, las cuadrillas técnicas realizan de forma simultánea mantenimientos a las estructuras de los elevadores en estaciones clave, como en la Línea 5, donde se rehabilitan componentes tras incidentes y siniestros viales previos para asegurar la accesibilidad universal.

Un autobús rojo articulado del Metrobús, con el logo "SOY ELÉCTRICO", se detiene en la estación Revolución, con edificios y árboles al fondo bajo cielo nublado
Se espera que los usuarios tomen medidas preventivas para evitar retrasos. ((Gobierno CDMX))

Alternativas de transporte y recomendaciones a la ciudadanía

Ante estos cierres escalonados, la Secretaría de Movilidad y el propio sistema Metrobús emitieron una serie de recomendaciones para que la población planifique con antelación sus recorridos y minimice los tiempos de traslado:

  1. Uso de redes conectadas: En el caso del eje de la Línea 3, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro funciona como una alternativa natural para traslados paralelos en tramos como Hidalgo, Balderas o Centro Médico.
  2. Caminata entre estaciones adyacentes: Debido a que la distancia media entre estaciones del Metrobús ronda entre los 300 y 500 metros, la opción más eficiente para tramos cortos es desplazarse a pie hacia la parada previa o posterior del mismo corredor.
  3. Consulta de canales oficiales: Se sugiere revisar el monitoreo del estado del servicio en tiempo real difundido en la red social X (@MetrobusCDMX) y en su plataforma web oficial para confirmar variaciones inesperadas derivadas de marchas o congestión vial.

Las autoridades enfatizaron la importancia de salir con al menos 15 a 20 minutos de margen para prevenir retrasos y reiteraron que estos trabajos temporales se traducirán en instalaciones más seguras e incluyentes para todos los habitantes de la capital.

Temas Relacionados

MetrobúsCDMXtransporte públicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Consejero del INE lanza bomba en pleno arranque electoral: “votos contados, pero resultados cuestionados”

Durante el arranque del Proceso Electoral Federal 2026-2027, el funcionario atribuye la posible falta de legitimidad a campañas anticipadas

Consejero del INE lanza bomba en pleno arranque electoral: “votos contados, pero resultados cuestionados”

Morena en Michoacán va contra Grecia Quiroz: acusan “exigencia de justicia selectiva” en el asesinato de Carlos Manzo

Jesús Mora, dirigente estatal del partido guinda, señaló a la alcaldesa por no exigir la detención del exjefe de escoltas de su esposo y por no entregar su celular a las autoridades

Morena en Michoacán va contra Grecia Quiroz: acusan “exigencia de justicia selectiva” en el asesinato de Carlos Manzo

Cuatro veces más grande que Júpiter: Científicos de la UNAM confirman la presencia de un planeta colosal

Investigadores identificaron alteraciones en el movimiento del gas alrededor de la estrella J16120, localizada a unos 430 años luz de la Tierra

Cuatro veces más grande que Júpiter: Científicos de la UNAM confirman la presencia de un planeta colosal

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 10 de septiembre: carga vehicular en Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 10 de septiembre: carga vehicular en Paseo de la Reforma

Rafa Márquez respalda a Edson Álvarez durante su presentación a la Selección Mexicana

Márquez confirmó que ha hablado con el mediocampista mexicano y aseguró que lo considera un jugador importante

Rafa Márquez respalda a Edson Álvarez durante su presentación a la Selección Mexicana
MÁS NOTICIAS

NARCO

La finca del horror del CJNG en Tecalitlán: rescatan a ocho hombres de un posible hospital clandestino en Jalisco

La finca del horror del CJNG en Tecalitlán: rescatan a ocho hombres de un posible hospital clandestino en Jalisco

Marina bloquea 5.8 toneladas de posibles narcóticos en el AICM y detiene a 14 personas en lo que va de 2026

Alito Moreno arremete contra Morena y el INE: “Piensan que pueden mangonear al árbitro electoral y torcer las reglas”

Ataques con coches bomba “son terroristas”: Víctor Sánchez explica qué cambiaría si el gobierno de México clasificara así estas acciones del narco

De las fotos con “El Mayo” a Palacio Nacional: quién es Jesús Vizcarra, fundador de SuKarne

ENTRETENIMIENTO

Fernando Lozada estalla al recordar la pelea con Lupillo Rivera: “Le desearon la muerte a mi hijo”

Fernando Lozada estalla al recordar la pelea con Lupillo Rivera: “Le desearon la muerte a mi hijo”

Los Tigres del Norte serán los encargados de dar El Grito de Independencia con mega concierto gratuito: Lugar, fecha y horario

Camila anuncia concierto en CDMX: fecha, boletos, preventa y recinto del Adiós World Tour

“El Padrecito” de Cantinflas: dónde está la iglesia donde se grabó la película del Cine de Oro y cómo luce hoy

Taina Pimentel aclara cuándo terminó su relación con Lupillo Rivera

DEPORTES

Rafa Márquez presenta su modelo de trabajo para revolucionar al futbol mexicano y elevar el nivel competitivo

Rafa Márquez presenta su modelo de trabajo para revolucionar al futbol mexicano y elevar el nivel competitivo

CMLL confirma las luchas para su 93 Aniversario: ¿Quiénes son los que estarán en la Arena México?

Rafa Márquez respalda a Edson Álvarez durante su presentación a la Selección Mexicana

La millonaria deuda de pensión alimenticia que enfrenta Mauro Lainez, jugador de los Tigres

Quién es Xabier Mancisidor, nuevo entrenador de porteros de la Selección Mexicana que trabajó con Pep Guardiola