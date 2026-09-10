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Rafa Márquez respalda a Edson Álvarez durante su presentación a la Selección Mexicana

Márquez confirmó que ha hablado con el mediocampista mexicano y aseguró que lo considera un jugador importante

Rafa Márquez habló sobre la situación de Edson Álvarez (Alexander Ortiz | Infobae México)

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Rafa Márquez evitó confirmar que Edson Álvarez se niegue a jugar en la Championship, la Segunda División de Inglaterra, luego del descenso del West Ham. Al decir “lo desconozco”, marca distancia de las versiones sobre una posible negativa del mediocampista mexicano.

El nuevo técnico del Tricolor sí confirmó que ha hablado con Edson y dejó claro que lo considera parte importante de la Selección Mexicana. Lo definió como referente, líder y capitán, por lo que su situación en el club inglés no cambia, de entrada, la valoración que tiene dentro del Tricolor.

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“Yo no sé si él no quiera jugar en segunda división (Edson Álvarez), lo desconozco. Sí he hablado con Edson, desde luego que Edson para nosotros es un jugador muy importante, un referente, un líder, un capitán de Selección, y sí desafortunadamente no está pasando por un buen momento. Vamos a intentar ayudarlo en lo que más se pueda porque como Selección también tenemos que respaldar a este tipo de jugadores que lo han dado todo. Vamos a estar en contacto y tratar de ayudarlo en lo que más se pueda”

¿Cómo está la situación de Edson Álvarez en el West Ham?

Álvarez quedó fuera de las convocatorias de West Ham tras el descenso a la Championship, pese a que regresó al club luego del Mundial y de su préstamo en Fenerbahçe.

Cabe destacar que el mexicano tiene contrato vigente hasta 2028. Al volver, eligió el dorsal 4, el mismo que utiliza con la Selección Mexicana, una decisión que proyectaba su intención de continuar en el equipo.

Sin embargo, la falta de minutos no responde a una única exclusión. Nuno Espírito Santo no lo ha considerado de forma constante y, en el estreno de la Championship, ni siquiera integró la convocatoria. El patrón se mantuvo en los encuentros siguientes, pese al vínculo contractual que aún une al futbolista con el club.

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Presentación de Rafael Márquez como nuevo Director Técnico de la Selección Mexicana.
Presentación de Rafael Márquez como nuevo Director Técnico de la Selección Mexicana. (Alexander Ortiz | Infobae México)

El técnico portugués ha recurrido a Arne Engels, Mohamadou Kanté, Lewis Orford y otros jugadores para armar sus formaciones. Mientras esas alternativas suman protagonismo, Álvarez permanece al margen. El cambio de número y el regreso tras su cesión parecían anticipar una nueva etapa en West Ham. Sin embargo, las decisiones del entrenador, hasta ahora, muestran un escenario distinto para el mexicano.

Rafa Márquez y su nuevo proyecto rumbo al Mundial 2030

Rafa Márquez asumió la dirección técnica de la Selección Mexicana con la meta de mantener la base que dejó el proceso anterior y llevarla a una nueva etapa. El exdefensa sostuvo que el equipo mostró identidad y afirmó que buscará que la afición vuelva a sentirse representada por el Tricolor.

El técnico señaló que la disciplina será una regla dentro y fuera de la cancha. Márquez retomó ese criterio como parte de su forma de trabajo y espera que los jugadores mantengan una conducta profesional, además de mostrar compromiso en cada convocatoria.

Presentación de Rafael Márquez como nuevo Director Técnico de la Selección Mexicana.
Presentación de Rafael Márquez como nuevo Director Técnico de la Selección Mexicana. (Alexander Ortiz | Infobae México)
Presentación de Rafael Márquez como nuevo Director Técnico de la Selección Mexicana.
Presentación de Rafael Márquez como nuevo Director Técnico de la Selección Mexicana. (Alexander Ortiz | Infobae México)

Márquez adelantó que México enfrentará a cuatro rivales de exigencia durante la próxima gira de amistosos. Aunque no reveló los nombres de los equipos, explicó que pretende medir al plantel ante selecciones de alto nivel para fortalecer el proceso rumbo al Mundial de 2030.

El nuevo estratega también planteó una coordinación entre la selección mayor y las categorías juveniles. Márquez dijo que el objetivo será acompañar a los jóvenes antes de que lleguen al primer equipo, con comunicación entre los cuerpos técnicos y una evaluación constante de su desarrollo.

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