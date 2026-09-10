Fredy Guarín reveló que le disparó a un amigo cuando estaba en rehabilitación por adicción a las drogas y el alcohol: “Casi lo mato”

Fredy Guarín habló del disparo a un amigo: “Fue una de las tres veces que me intenté suicidar” - crédito @fguarin13/ Instagram

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Fredy Guarín habló de su adicción al alcohol y de las consecuencias que tuvo en su vida personal, familiar y profesional.

El exfutbolista relató que una recaída lo llevó a dispararle a un amigo, a atravesar una crisis de depresión y a intentar suicidarse en tres ocasiones. En una conversación con Doers the Podcast, explicó que el punto de quiebre llegó cuando reconoció que no podía continuar solo y pidió ayuda.

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“Le disparé en esa recaída y casi mato a un amigo”, confesó Guarín al referirse a uno de los episodios más graves de su vida. El exmediocampista indicó que, después de ese hecho, su amigo permaneció en urgencias mientras él quedó solo en su vivienda, bajo los efectos del alcohol y con pensamientos que lo llevaron al límite.

“Los demonios me hicieron pensar miles de cosas y esa fue una de las tres veces que yo me intenté suicidar en mi casa”, relató. Guarín aclaró que utilizó la misma pistola con la que había herido a su allegado, aunque no ofreció detalles sobre el contexto del disparo ni la identidad de la víctima.

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El exfutbolista relató que una recaída lo llevó a dispararle a un amigo e intentar suicidarse - crédito captura de pantalla Fernando Anzures DOERS the PODCAST / YouTube

El exjugador de la Selección Colombia señaló que ese episodio no fue suficiente para detener por completo su consumo. Tras un periodo de abstinencia, volvió a recaer y empezó una nueva etapa de aislamiento. “Pude parar tres meses y al tercer mes continué otra vez. Me fui, me encerré y empecé otra vez a tomar”, recordó.

Fredy Guarín explicó que el alcohol estuvo presente inicialmente en contextos sociales y celebraciones asociadas a los triunfos deportivos. Sin embargo, con el tiempo dejó de consumir para festejar y comenzó a utilizarlo como un refugio frente a los conflictos que enfrentaba fuera del campo de juego.

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“Encontré refugio para salirme de lo que era el fútbol y la familia. Y el refugio fue el alcohol”, afirmó. Según contó, las dificultades familiares, la distancia de sus seres queridos y la ruptura de su matrimonio afectaron su estabilidad emocional durante su paso por Italia. El exfutbolista aseguró que el divorcio fue uno de los golpes que más le costó procesar. “No estuve preparado para afrontar un divorcio”, dijo. En ese periodo, sostuvo, el consumo se intensificó hasta afectar su carrera, sus vínculos y su vida cotidiana.

El exjugador de la Selección Colombia admitió que ese episodio no fue suficiente para detener por completo su consumo de alcohol - crédito @fguarin13 / Instagram

Guarín relató que llegó a faltar a entrenamientos y a presentarse bajo los efectos del alcohol. “Empecé a llegar ebrio a los entrenos y perdí mi familia. En Italia fue que perdí mi familia y se me salió de control mi carrera”, manifestó.

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El deportista reconoció que, en ese momento, creía que el dinero y la fama podían resolver los problemas que provocaban sus decisiones. “Iba y cometía errores y creía que con dinero o con fama podía solucionar”, expresó. Con el paso de los años, entendió que esa actitud afectaba a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos y a las personas que lo acompañaban.

Guarín afirmó que la abundancia económica profundizó el desorden

Durante la entrevista, el exjugador habló sobre su paso por el fútbol chino, donde alcanzó objetivos profesionales y económicos. Sin embargo, señaló que el aumento de sus ingresos coincidió con una etapa de mayor descontrol.

“Ganaba títulos y dinero y me estaba haciendo más mal en mi vida”, afirmó. Para Guarín, la abundancia económica no resolvió sus problemas emocionales. Por el contrario, dijo que facilitó el consumo y las conductas que no medía por entonces. El exfutbolista sostuvo que no pensaba en las consecuencias de sus actos. “Más consumo, más desorden y sin pensar”, relató. También admitió que dejó de escuchar las advertencias de sus personas cercanas, incluida su madre.

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El exfutbolista explicó que el alcohol comenzó como parte de celebraciones deportivas antes de convertirse en un refugio emocional - crédito fguarin13/Instagram

“Era impresionante el egocentrismo que manejaba, al punto de que yo no me dejaba hablar ni a mi propia madre”, señaló. Según su relato, el alcohol terminó por ganar espacios en su vida hasta llevarlo a escenarios que hoy identifica como extremos: hospitales, situaciones judiciales y el alejamiento de su entorno.

Guarín contó que el punto de quiebre ocurrió después de una recaída en Miami. Durante 15 días, aseguró, permaneció solo en un apartamento y consumió alcohol de forma constante. Sus padres y hermanos se alejaron después de varios intentos por acompañarlo.

En medio de esa crisis, realizó una videollamada desde un iPad a personas de su confianza, entre ellas un amigo, una psicóloga y Lily Rodríguez, una profesora de su infancia que dirige una fundación de recuperación de adicciones.

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El exjugador aseguró que continúa trabajando en sanar heridas emocionales relacionadas con su pasado familiar - crédito @Fernando Anzures DOERS the PODCAST / YouTube

“No puedo más, por favor, ayúdenme y hagan lo que tengan que hacer”, les dijo. Guarín afirmó que esa llamada fue decisiva porque, por primera vez, pidió ayuda por voluntad propia y no para responder a las exigencias de su familia, sus hijos o su carrera. El exdeportista relató que al día siguiente abordó un vuelo que creía con destino a Buenos Aires, pero terminó en Bogotá. El 18 de abril, según recordó, fue el último día que consumió alcohol. “Ese es el día que volví a nacer”, expresó.

A partir de ese momento, inició un proceso de recuperación que incluyó revisar experiencias de su infancia. Guarín aseguró que comprendió que el alcohol no era el origen de todos sus problemas, sino una forma de anestesiar heridas emocionales que no había enfrentado.

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El exjugador aseguró que continúa trabajando en sanar heridas emocionales relacionadas con su pasado familiar - crédito captura de pantalla Los Informantes/YouTube

“Era el niño abandonado, el niño golpeado, el niño abusado. Era ese niño”, afirmó. El exfutbolista indicó que todavía trabaja en sanar esas experiencias y en reconstruir la relación con sus hijos y sus padres. Guarín señaló que lleva dos años y tres meses sin consumir alcohol y que hoy entiende su recuperación como su principal proyecto de vida. “Soy un adicto en recuperación que vive un día a la vez”, concluyó.