“Look sexy” no entra: secundaria de Tamaulipas impone código de vestimenta a padres

La Secundaria Técnica 77 de Matamoros estableció un código de vestimenta para los padres de familia que ingresen al plantel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En la Secundaria Técnica Número 77 “Ramiro González de Hoyos”, ubicada en la zona centro de Matamoros, Tamaulipas, los alumnos no son los únicos que deben cumplir con reglas para ingresar al plantel. Madres y padres de familia también tienen que seguir un código de vestimenta.

La disposición establece qué prendas pueden utilizar los adultos cuando acudan a la escuela para recoger a sus hijos, hablar con maestros, atender algún llamado o realizar trámites. Entre las prendas restringidas están shorts, leggins, faldas cortas, blusas de tirantes, bermudas y sandalias.

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La medida ya generó polémica entre algunas familias, particularmente por las condiciones climáticas de Matamoros y porque consideran que determinadas disposiciones pueden resultar discriminatorias o excesivas.

La inconformidad incluso llegó a redes sociales. Erika García, una de las madres que cuestionó las reglas, relató que una mujer que acudió al plantel luego de recibir un llamado terminó regresándose debido a que llevaba shorts.

“Siento yo que es discriminación porque muchas mamás no tienen tiempo para andar vestidas así”, relató.

Shorts, leggins, bermudas, sandalias y blusas de tirantes forman parte de las prendas restringidas para los adultos. Crédito: Cuartoscuro

La madre también cuestionó que se limite el acceso por utilizar ropa considerada cómoda, particularmente ante las altas temperaturas que se registran en la región.

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El código también alcanza a los hombres

El reglamento colocado en el acceso de la Secundaria Técnica 77 establece que las mujeres pueden ingresar con blusas o camisas con mangas, escotes moderados, pantalones de vestir, jeans en buen estado, faldas a la rodilla, vestidos y conjuntos considerados adecuados, además de calzado cerrado.

En contraste, la lista de prendas que no están permitidas incluye blusas de tirantes, shorts, faldas cortas o transparentes y ropa deportiva como leggins o licras. También están restringidas las gorras y viseras.

Para los hombres, el código contempla camisas tipo polo o de vestir con mangas, pantalones de vestir o jeans en buen estado y calzado cerrado.

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Ellos tampoco pueden ingresar con shorts o bermudas, camisetas de tirantes o sin mangas, pants, sandalias, gorras o sombreros.

El código de vestimenta fue colocado en una lona en el acceso principal de la secundaria. (X)

La advertencia se encuentra colocada en una lona ubicada en la entrada principal del plantel, donde la escuela justifica la medida bajo la idea de proyectar respeto y dar un buen ejemplo a los estudiantes.

“Vestir adecuadamente es mostrar el respeto y dar el mejor ejemplo. Gracias por su comprensión”, señala el mensaje.

Así, las reglas no solamente aplican a quienes acuden diariamente a clases, sino también a los adultos que cruzan la puerta de la escuela.

Mochilas transparentes y celulares bajo resguardo

El código para los padres forma parte de un conjunto de medidas disciplinarias y de seguridad implementadas por la escuela durante el actual ciclo escolar.

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Los estudiantes también enfrentan restricciones. Una de ellas está relacionada con el uso de teléfonos celulares y audífonos durante la jornada escolar.

Las nuevas reglas forman parte de un paquete de medidas disciplinarias implementadas por la escuela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con publicaciones difundidas en las redes sociales oficiales del plantel, los alumnos que sean sorprendidos utilizando estos dispositivos deberán entregarlos y serán devueltos hasta el final del ciclo escolar.

La escuela también advierte que no se hace responsable por daños que puedan sufrir los teléfonos u otros dispositivos electrónicos mientras permanezcan bajo resguardo.

En caso de que los estudiantes necesiten comunicarse con sus familias, podrán utilizar un teléfono disponible en las áreas de Dirección y Orientación.

Otra de las medidas establece que las mochilas deberán ser transparentes, con el objetivo de facilitar la revisión visual de los objetos que los alumnos llevan consigo.

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A estas disposiciones se suman reglas relacionadas con el corte de cabello y los horarios de estudio.

Un plantel con antecedentes de conflictos

Las nuevas reglas se implementaron en un plantel que ya había enfrentado situaciones problemáticas.

El 11 de febrero de 2025, la escuela amaneció con pintas y mensajes de odio dirigidos contra la directora, en un episodio de vandalismo que provocó la suspensión de clases mientras las autoridades evaluaban los daños y determinaban las acciones correspondientes.

El hecho ocurrió después de que estudiantes señalaran a un profesor por presuntamente tratarlos de manera inapropiada y denunciaran un supuesto caso de acoso.

En ese contexto, la Secundaria Técnica 77 ha reforzado las disposiciones relacionadas con la disciplina, seguridad y control dentro del plantel. Sin embargo, la aplicación de estas reglas también abrió una discusión entre las familias.

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La particularidad del nuevo código está en que, esta vez, las restricciones no se limitan a los alumnos. También alcanzan a los adultos que ingresan a la escuela.

Por ello, para madres y padres que acudan a la Técnica 77, vestir con shorts, leggins, tirantes, bermudas o sandalias puede convertirse en un impedimento para cruzar la puerta.