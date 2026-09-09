México

Kate del Castillo continúa su batalla legal contra el gobierno de México por el caso de “El Chapo” Guzmán

La actriz aseguró que el proceso continúa y que mantiene toda la documentación relacionada con una de las etapas más polémicas de su vida

Kate del Castillo fue la imagen de un brutal video de PETA Latino contra la tauromaquía
Kate del Castillo fue la imagen de un brutal video de PETA Latino contra la tauromaquía. (@katedelcastillo, Instagram)
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Kate del Castillo volvió a hablar públicamente sobre la demanda que mantiene contra el gobierno mexicano, un proceso que, según aseguró, continúa vigente y que no piensa abandonar pese al paso de los años. Durante un encuentro con medios de comunicación, la actriz fue cuestionada sobre el avance del caso y respondió de manera directa: “Claro que sigue”.

Cuando le preguntaron si había desistido de continuar con el procedimiento, su respuesta fue tajante: “No lo quitaré”. Kate dejó claro que el paso del tiempo no ha cambiado su postura y que permanece firme en su intención de seguir adelante con el proceso legal.

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La actriz también confirmó que conserva documentación relacionada con todo lo ocurrido. Ante la pregunta de si había registrado lo sucedido para eventualmente exponerlo, respondió: “Por supuesto que sí, todo está documentado, obvio”. Sin embargo, evitó profundizar ante los reporteros y, entre bromas, preguntó: “Ay, ¿no quieren hablar de otra cosa?”.

¿Por qué Kate del Castillo demandó al gobierno mexicano?

Kate del Castillo da detalles de su papel como narcotraficante, pero se burlan de ella por hablar como española (Foto: Instagram/ @telemundo)
Kate del Castillo da detalles de su papel como narcotraficante, pero se burlan de ella por hablar como española (Foto: Instagram/ @telemundo)

La disputa legal está relacionada con las consecuencias que enfrentó Kate del Castillo después de que se conociera su encuentro con Joaquín “El Chapo” Guzmán. La actriz quedó bajo escrutinio de las autoridades mexicanas debido a sus contactos con el entonces líder del Cártel de Sinaloa y a la reunión que sostuvo con él.

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Kate ha defendido públicamente que no cometió ningún delito y que su acercamiento estuvo relacionado con un proyecto cinematográfico sobre la vida del narcotraficante. La exposición pública del caso tuvo consecuencias para su imagen, su actividad profesional y su relación con las autoridades mexicanas.

La actriz sostiene que sufrió afectaciones derivadas de las investigaciones y de la manera en que fue tratada después de que su encuentro con Guzmán se hiciera público. Su demanda busca precisamente que esas consecuencias sean reconocidas dentro del proceso legal que, de acuerdo con sus recientes declaraciones, continúa avanzando.

¿Qué pasó entre Kate del Castillo y “El Chapo” Guzmán?

Kate del Castillo habló de Sean Penn y El Chapo. (Anayeli Tapia/Infobae)
Kate del Castillo habló de Sean Penn y El Chapo. (Anayeli Tapia/Infobae)

El vínculo entre Kate y Guzmán comenzó a generar atención después de que ambos intercambiaran mensajes y posteriormente se concretara un encuentro. La actriz buscaba desarrollar un proyecto relacionado con la historia del narcotraficante y, dentro de ese contexto, tuvo contacto directo con él.

La reunión ocurrió en un momento en que Guzmán se encontraba prófugo de la justicia. La situación adquirió una dimensión internacional cuando se conoció que Kate y el actor Sean Penn se habían reunido con él para conversar sobre una posible película y otros aspectos relacionados con su historia.

A partir de la difusión del encuentro, Kate fue cuestionada e investigada por las autoridades mexicanas. La actriz ha insistido en que “no hice nada malo” y que esa convicción es precisamente una de las razones que la mantienen firme en su batalla legal.

Kate del Castillo no piensa abandonar el proceso

Durante su conversación con los medios, Kate reconoció que el procedimiento ha sido largo. Cuando le preguntaron si el avance había sido favorable para ella, respondió: “Gracias a Dios”. Sin embargo, inmediatamente describió las dificultades que ha enfrentado: “Todo es, este, a penas y todo es así, lento y burocrático”.

Los reporteros destacaron que, después de tantos años, ella continuara sin desistir. Kate respondió reafirmando su postura: “Así es, siempre. No quito el dedo del renglón”. La frase resume la posición que mantiene frente a un caso que comenzó a raíz de uno de los episodios más controvertidos de su trayectoria.

Cuando finalmente le preguntaron qué la motiva a continuar, la actriz dio la respuesta más clara de toda la conversación: “Que tengo la verdad de mi lado, que no hice nada malo”. Con esa declaración, Kate dejó claro que, pese al tiempo transcurrido, su intención sigue siendo llevar el proceso hasta sus últimas consecuencias.

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